Месси о конфликте с игроками Нидерландов: «Я недоволен своим поведением, но все происходит очень быстро в напряженные моменты. Такое случается»
Лионель Месси высказался о конфликте с игроками сборной Нидерландов после матча ЧМ-2022.
После матча 1/4 финала между сборными Аргентины и Нидерландов (2:2, по пенальти – 4:3) Месси вступил в спор с помощником Луи ван Гала Эдгаром Давидсом. Во время послематчевого интервью в микст-зоне Лео поругался с Ваутом Вегорстом, сказав ему: «Чего уставился, придурок? Иди отсюда!»
«Я не думал об этом, так вышло. Я знал, что игроки и тренер говорили перед игрой. Даже некоторые из моих партнеров говорили: «Ты видел, что он сказал?».
Я недоволен тем, как я поступил после окончания матча – сказал [Вегорсту] «Иди отсюда!» и все остальное. Но в моменты стресса и напряженности все происходит очень быстро. Человек реагирует тем или иным образом, не думая об этом. Так случилось. Мне не нравится оставлять о себе такое впечатление, но такие вещи тоже случаются», – сказал нападающий сборной Аргентины.
Месси в ярости: наехал на Ван Гала за слова перед матчем, поругался с Давидсом и послал Вегорста
Зачем это делать , чтобы потом так бездарно оправдываться , как маленькому ребёнку .
Хотя постойте 🤔🧐
Он то чем успел перед юзерамт спортса провиниться?
Достойное поведение, пример другим
Que miras, bobo?👀
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Джентельмены играют в регби, вам на другую ветку.
Но, как-то так получается, что виноватыми и быдлом аргентинцы становятся избирательно. Что, впрочем, наглядно показывает, что на самом то деле не поведение смущает диванных джентльменов, а что выиграла не та команда, которую они хотели видеть с кубком.