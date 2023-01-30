Месси о конфликте с игроками Нидерландов: «Я недоволен своим поведением, но все происходит очень быстро в напряженные моменты. Такое случается»

Теги ПСЖ сборная Нидерландов по футболу Луи ван Гал Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Эдгар Давидс ЧМ-2022 Ваут Вегорст Футбол

Лионель Месси высказался о конфликте с игроками сборной Нидерландов после матча ЧМ-2022.

После матча 1/4 финала между сборными Аргентины и Нидерландов (2:2, по пенальти – 4:3) Месси вступил в спор с помощником Луи ван Гала Эдгаром Давидсом. Во время послематчевого интервью в микст-зоне Лео поругался с Ваутом Вегорстом, сказав ему: «Чего уставился, придурок? Иди отсюда!»

«Я не думал об этом, так вышло. Я знал, что игроки и тренер говорили перед игрой. Даже некоторые из моих партнеров говорили: «Ты видел, что он сказал?». 

Я недоволен тем, как я поступил после окончания матча – сказал [Вегорсту] «Иди отсюда!» и все остальное. Но в моменты стресса и напряженности все происходит очень быстро. Человек реагирует тем или иным образом, не думая об этом. Так случилось. Мне не нравится оставлять о себе такое впечатление, но такие вещи тоже случаются», – сказал нападающий сборной Аргентины.

Месси в ярости: наехал на Ван Гала за слова перед матчем, поругался с Давидсом и послал Вегорста

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58 комментариев

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шампион
Ответ Добрый Ретроград
А Рональду такую рефлексию выдавал? Я не в смысле с..ча, просто не помню.
Роналдо вроде и не называл сопеников бобо, и тренера, который ему в отцы годится, не посылал.
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TheCreator
Ответ Алекс Мелкумян
Ну што, кому новую обувь, Месси до сих пор быдло аргентинское?) Единственный вроде из этого состава кто честно сказал как есть - вспылил на эмоциях, поступил неправильно, такое бывает.
Та там Верхгорст заслужил как минимум словесного порицания за свои поступки, а максимум хорошего подзатыльника.
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Val Smith
Ответ AnMe
Я вообще поражаюсь с тех, кто хейтит за этот поступок его. Зная большинство людей, все бы пошли морду бить за любое слово в свой адрес. Я максимально лояльный человек, но даже за грубые фоллы или слова в свой адрес, вряд ли бы сдержался просто что-то сказав, а промолчать вообще ... Тем более все в этом матче вели себя не очень. Это спорт, тут раз в 4 года появляется возможность что-то показать. У некоторых всего 1 раз за жизнь такая возможность появляется представлять свою сборную. Мужики ревут после вылета и ревут после победы. Эмоции зашкаливают
Вот прямо все? Сколько было чемпионатов и думаешь это был единственный конфликтный матч по твоему? Уже даже Лео признал что был не прав, а павства всё не уймется.
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ZamoRano
Ответ Родя Раскольников
Ну так аргентинцам предъявляли празднование в лицо голландцам, а Ди Мария был одним из активных участников, на скринах и видео все видно. Но, как-то так получается, что виноватыми и быдлом аргентинцы становятся избирательно. Что, впрочем, наглядно показывает, что на самом то деле не поведение смущает диванных джентльменов, а что выиграла не та команда, которую они хотели видеть с кубком.
Ди Мария по жизни часто как быдло ведёт, глянь на Ютубе пранк с его участием на улице, я персофан его игры, но Ди Мария типичное аргентинское быдло)
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Val Smith
Ответ serserdada
вот бы кришу такой характер, он бы уж точно тогда в аравии не оказался
Да вот хз, именно этот характер заставлял его вкалывать на пике противостояния. Погубило его в первую очередь решение перейти в проблемный МЮ в качестве спасителя. Играл бы в Сити в ротации и проблем бы не знал.
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Val Smith
Ответ Родя Раскольников
Ну так аргентинцам предъявляли празднование в лицо голландцам, а Ди Мария был одним из активных участников, на скринах и видео все видно. Но, как-то так получается, что виноватыми и быдлом аргентинцы становятся избирательно. Что, впрочем, наглядно показывает, что на самом то деле не поведение смущает диванных джентльменов, а что выиграла не та команда, которую они хотели видеть с кубком.
Вот честно вообще было пофиг, мне на чемпионате игра только Бразильцев нравилась. Антипатия появилась только когда Передес по скамейки пульнул, ну а потом понеслось. За ДиМарию кстати был рад так как до прошлого финала ЧМ с Немцами именно он был ключевым. Никого не красит когда нормализуют дурацкое поведение.
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Джесси Пинкман
Ответ Алекс Мелкумян
Ну што, кому новую обувь, Месси до сих пор быдло аргентинское?) Единственный вроде из этого состава кто честно сказал как есть - вспылил на эмоциях, поступил неправильно, такое бывает.
Надо бы Агуэро это вью посмотреть, а то он все про чтение игры какое талдычит)
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Sevuska
Выходки Месси в игре , и после игры с Голландией были столь же омерзительными сколь же его местный кружок .
Зачем это делать , чтобы потом так бездарно оправдываться , как маленькому ребёнку .
Хотя постойте 🤔🧐
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Val Smith
Ответ Алекс Мелкумян
Ну што, кому новую обувь, Месси до сих пор быдло аргентинское?) Единственный вроде из этого состава кто честно сказал как есть - вспылил на эмоциях, поступил неправильно, такое бывает.
Ну а кто-то говорил что он самый отбитый, на фоне Мартинеса он душка и молодец что признал. Агуеро с Анхелес только оправдывали это поведение. Лионель для многих карапузов пример для подражания в конце концов.
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Caterina
Ответ Нефанатик
На какой то момент Месси запаниковал, ведь судья не смог вытянуть их без серии пенальти.
Запаникуешь, когда судья добавляет 10 минут к основному и рисует левый штрафной на последней из них. Даже карточку отхватил.
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Oleg
Ответ Ronny92
Хотя бы Лионелю хватает мозгов, класса и воспитания признать свой косяк. ДиМарие и Агуэро этого не хватает
Уже и Ди Марию приплели)
Он то чем успел перед юзерамт спортса провиниться?
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Роман
Ответ Football poet
Чисто слова ВЕЛИКОГО игрока
Великого пенальтиста.
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BuTaJIbKa
ну красавчик. признал ошибку. Не стал пенять, как мелкий: они первые начали и так далее.
Достойное поведение, пример другим
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Caterina
Ответ AnMe
Хах, не слышал, что его стебут в Манчестере так
Из сториз Бруну Фернандеша:
Que miras, bobo?👀
https://staticg.sportskeeda.com/editor/2023/01/cb3b1-16737899481105-1920.jpg
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Роман
Оправдан гном.
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Нефанатик
На какой то момент Месси запаниковал, ведь судья не смог вытянуть их без серии пенальти.
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Оливер Кан удаляет Роберту
Лицемерный аргентинский Дзюба никак не заткнется)) Всем до одного места этот липовый зимний недоЧМ.
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Мерседес уходит от погони
Ответ Ajvengo
аргентинцы как-то снимают с футбола ореол особенного вида спорта. один на пустом месте соперника посылает, потом снимает ответственность: ой, оно само. да не на футбольном поле ему б репу отвернули. вратарь у них вообще олигофрен. недалекого ума и уровня сознания люди мяч пинают.
Какого особенного вида спорта? Футбол - спорт для босоты. Тем и прекрасен.
Джентельмены играют в регби, вам на другую ветку.
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Azat Manzhuev
Ответ консультант_ральф
Было?
Нет, это сново говно всплыло...
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AnMe
Ответ Caterina
Поздно, Лео, у Вергорста теперь кличка "Бобо", даже в Манчестере)
Хах, не слышал, что его стебут в Манчестере так
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Eduard Rastryopin
Ответ GuruFutbola
Месси настоящий джентельмен, умеет признавать свои ошибки, в отличии от верблюжьего ботокса в горбу)
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Emma Nevskaia
таких как Лео больше нет
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Родя Раскольников
Ответ Fooler
А Ди Мария разве себя как-то плохо вел?
Ну так аргентинцам предъявляли празднование в лицо голландцам, а Ди Мария был одним из активных участников, на скринах и видео все видно.

Но, как-то так получается, что виноватыми и быдлом аргентинцы становятся избирательно. Что, впрочем, наглядно показывает, что на самом то деле не поведение смущает диванных джентльменов, а что выиграла не та команда, которую они хотели видеть с кубком.
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Alexandr Donskoy
Все на эмоциях, в любом виде спорта, тем более когда ты проходишь дальше
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Ajvengo
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