Месси о конфликте с игроками Нидерландов: «Я недоволен своим поведением, но все происходит очень быстро в напряженные моменты. Такое случается»

высказался о конфликте с игроками сборной Нидерландов после матча .

После матча 1/4 финала между сборными Аргентины и Нидерландов (2:2, по пенальти – 4:3) Месси вступил в спор с помощником Луи ван Гала Эдгаром Давидсом. Во время послематчевого интервью в микст-зоне Лео поругался с , сказав ему: «Чего уставился, придурок? Иди отсюда!»

«Я не думал об этом, так вышло. Я знал, что игроки и тренер говорили перед игрой. Даже некоторые из моих партнеров говорили: «Ты видел, что он сказал?».

Я недоволен тем, как я поступил после окончания матча – сказал [Вегорсту] «Иди отсюда!» и все остальное. Но в моменты стресса и напряженности все происходит очень быстро. Человек реагирует тем или иным образом, не думая об этом. Так случилось. Мне не нравится оставлять о себе такое впечатление, но такие вещи тоже случаются», – сказал нападающий сборной .

Месси в ярости: наехал на Ван Гала за слова перед матчем, поругался с Давидсом и послал Вегорста