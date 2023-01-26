Экс-хавбек сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме призвал не дразнить .

В четвертьфинале капитан аргентинской команды, забив Нидерландам, повернулся к скамейке команды соперника и отпраздновал в стиле Рикельме – приложил ладони к ушам. Это празднование называется Topo Gigio – в честь мышонка из мультиков.

«Кажется, ван Гал что-то сказал – что бы это могло быть?

Некоторые вещи в футболе делать нельзя. Нельзя злить лучшего игрока. Лучше обнять его, расцеловать, чтобы ему не захотелось вас обыграть. Когда лучший игрок выходит из себя, у вас нет шансов его обыграть. Это невозможно.

Вот почему слова ван были на пользу Аргентине. К тому же Месси, в отличие от других игроков, не нарывается на красную карточку, когда злится, в этом его преимущество», – сказал Рикельме.

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