Рикельме о недовольстве Месси ван Галом: «Нельзя злить лучшего игрока. Лучше обнять, расцеловать, чтобы ему не захотелось вас обыграть. Когда лучший выходит из себя, у вас нет шансов»
Экс-хавбек сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме призвал не дразнить Лионеля Месси.
В четвертьфинале ЧМ-2022 капитан аргентинской команды, забив Нидерландам, повернулся к скамейке команды соперника и отпраздновал в стиле Рикельме – приложил ладони к ушам. Это празднование называется Topo Gigio – в честь мышонка из мультиков.
«Кажется, ван Гал что-то сказал – что бы это могло быть?
Некоторые вещи в футболе делать нельзя. Нельзя злить лучшего игрока. Лучше обнять его, расцеловать, чтобы ему не захотелось вас обыграть. Когда лучший игрок выходит из себя, у вас нет шансов его обыграть. Это невозможно.
Вот почему слова ван Гала были на пользу Аргентине. К тому же Месси, в отличие от других игроков, не нарывается на красную карточку, когда злится, в этом его преимущество», – сказал Рикельме.
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Он и его компания не давал даже дышать сб Франции
Это да действительно эпоха
Они ещё не созрели для этого
Хочу вас пожелет.
У вас зависть зашкаливает
Аргентина уничтажал Францию 80 минут.
Вы похоже плоха смотрели финал.
Или вы смотрели последние 10 минут
Вы его не перепутивайте с кем то .
Если у вас нет возможности сражаться с врагом, то обнимите его. Тогда он не сможет поднять на вас оружие.