Рикельме о недовольстве Месси ван Галом: «Нельзя злить лучшего игрока. Лучше обнять, расцеловать, чтобы ему не захотелось вас обыграть. Когда лучший выходит из себя, у вас нет шансов»

Теги ПСЖ сборная Нидерландов по футболу Луи ван Гал Лионель Месси Хуан Роман Рикельме лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Экс-хавбек сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме призвал не дразнить Лионеля Месси.

В четвертьфинале ЧМ-2022 капитан аргентинской команды, забив Нидерландам, повернулся к скамейке команды соперника и отпраздновал в стиле Рикельме – приложил ладони к ушам. Это празднование называется Topo Gigio – в честь мышонка из мультиков.

«Кажется, ван Гал что-то сказал – что бы это могло быть?

Некоторые вещи в футболе делать нельзя. Нельзя злить лучшего игрока. Лучше обнять его, расцеловать, чтобы ему не захотелось вас обыграть. Когда лучший игрок выходит из себя, у вас нет шансов его обыграть. Это невозможно.

Вот почему слова ван Гала были на пользу Аргентине. К тому же Месси, в отличие от других игроков, не нарывается на красную карточку, когда злится, в этом его преимущество», – сказал Рикельме.

Лионель Месси: «Ван Гал пускает пыль в глаза, что играет в хороший футбол, а потом начинает закидывать на самых высоких игроков»

Ван Гал о матче с Аргентиной: «Нужно вернуть долг. Они выбили нас по пенальти в прошлый раз»

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46 комментариев

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Фаррух Касимов
Ответ Wild91688
Игрок выросший на допинге не может быть лучшим
Зависть тебе к лицу😠
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saionera
ага ещё в дупу расцеловать, месси всего лишь 1 человек из 7 млрд.,нет предела тщеславию,так же как и роналду
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MenOfSoccer
Лучшие сохраняют спокойствие. Выведенный из себя теряет концентрацию. Любой адекватный человек это понимает.
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Muhammad Juraev
Ответ Аркадий Аркадич
Аргентина еле-еле ноги унесла. А как у Месси сдали нервы от испуга после матчевой лотереи весь мир видел.
Месси так испугался, что уничтожил Голландию)
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Я Гражданин Мира
Ответ SEM WILSON
Французов во все не было на поле до 80 мин. Было бы несправедливо эсли они выиграли по пенальти. Возникает законный вопрос: так где ж они были до 80 мин?
На это вопрос может отвечать Месси.
Он и его компания не давал даже дышать сб Франции
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TheCreator
Ответ Lex
Ван Гал тогда ничего оскорбительного не сказал в адрес Месси. Почему же тогда Месси повел себя как придурок? после матча еще что то вякал даже. Было бы забавно если бы он получил в нос тогда.
И чем же Месси повёл себя как придурок? Что он сделал оскорбительного?
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Romuliq
Ответ (Алекс Кросс
Ван Гал это Эпоха ) месси и рикельме просто на просто обижники...... )
чем запомнился этот филосов, кроме победы в лч? хоть убей, я не могу вспомнить ничего выдающегося за последние лет 20. можно, конечно, вспомнить чм-2014, но что там было? победа над испанией, которая не вышла из группы? в по обыграли в основное только мексику) и то чудом)
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otchim kaloeda
Ответ Аркадий Аркадич
Аргентина еле-еле ноги унесла. А как у Месси сдали нервы от испуга после матчевой лотереи весь мир видел.
Чай фантазерю
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SEM WILSON
Ответ Wild91688
Игрок выросший на допинге не может быть лучшим
Или это несчитается допингом?))))
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Mega• Battman
Сказал рикельме после облизовании яиц месси.
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SEM WILSON
Ответ Wild91688
Игрок выросший на допинге не может быть лучшим
Ну Ходжа Насыр эль Криштиану был же лучшим с допингом от Б.Хари?
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SEM WILSON
Ответ Я Гражданин Мира
Этого только вы можете видеть а не вес мир Аргентина уничтажал Францию 80 минут. Вы похоже плоха смотрели финал. Или вы смотрели последние 10 минут
Французов во все не было на поле до 80 мин. Было бы несправедливо эсли они выиграли по пенальти. Возникает законный вопрос: так где ж они были до 80 мин?
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Я Гражданин Мира
Ответ (Алекс Кросс
Ван Гал это Эпоха ) месси и рикельме просто на просто обижники...... )
Ван Гаал 0 7 от киевского динамо.
Это да действительно эпоха
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Я Гражданин Мира
Ответ (Алекс Кросс
Ван Гал это Эпоха ) месси и рикельме просто на просто обижники...... )
Ха ха ха
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Я Гражданин Мира
Ответ Oleg
Лаос дал возможность Голландии сравнять. Добавь он как положено 5 минут, а не 10, то мы имели бы 2:0 и оба гола с участием Лео, особенно второй от Молины, где Месси выдал лучший пас ЧМ.
Им этого не объяснишь
Они ещё не созрели для этого
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Я Гражданин Мира
Ответ Buharoid
Так Аргентина не обыграла Нидерланды. Она прошла в серии пенальти, где затащил Мартинес, а никак не Месси. О чем этот сектант?
Вы знаете почему то мне таких людей как вы очень жалко.
Хочу вас пожелет.
У вас зависть зашкаливает
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Я Гражданин Мира
Ответ Аркадий Аркадич
Аргентина еле-еле ноги унесла. А как у Месси сдали нервы от испуга после матчевой лотереи весь мир видел.
Этого только вы можете видеть а не вес мир
Аргентина уничтажал Францию 80 минут.
Вы похоже плоха смотрели финал.
Или вы смотрели последние 10 минут
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Wild91688
Игрок выросший на допинге не может быть лучшим
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Я Гражданин Мира
Ответ Lex
Ван Гал тогда ничего оскорбительного не сказал в адрес Месси. Почему же тогда Месси повел себя как придурок? после матча еще что то вякал даже. Было бы забавно если бы он получил в нос тогда.
Месси никогда не может вести себя как придурок.
Вы его не перепутивайте с кем то .
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Я Гражданин Мира
Ответ Ramin Mamedov
Гвардиола всегда облизывает Месси, но тем не менее Месси разок положил дубль в ворота его Баварии, и однажды хет трик в ворота Сити)) так что не помогает))
Он этого делает из за уважение к Гвардиолы, чтобы не обидеть его .
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Форман21
Ответ Arthur Jacob
Да
Я имел ввиду другое, за исключением одного отрезка, аргентинцы владели инициативой. А матч Англия-Аргентина в 1998 была заруба обоюдная, одна из сильнейших того чемпионата. Хотя Аргентина-Нидерланды тоже, наверное, по драматургии входят в тройку этого ЧМ, если не больше).
+3
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Илья Банюк
Дада. Видели мы,как "лучший" выходит из себя и позорно проигрывает.
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Arthur Jacob
Ответ (Алекс Кросс
Ван Гал это Эпоха ) месси и рикельме просто на просто обижники...... )
Они выбирали в разы больше него
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Dark.Babysitter
7 лет в Тибете (с)
Если у вас нет возможности сражаться с врагом, то обнимите его. Тогда он не сможет поднять на вас оружие.
+2
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Arthur Jacob
Ответ Форман21
Ты про штрафную?
Да
0
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