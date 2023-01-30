Магнуссон об Акинфееве: «Игорь – одна из величайших легенд российского футбола. За четыре года в ЦСКА получил от него некую мудрость»

высказался об .

– Главное, что ты почерпнул для себя от игры с Акинфеевым?

– Игорь – одна из величайших легенд в истории российского футбола. Я слышал о нем за много лет до того, как присоединился к ЦСКА. Его привлекали крупнейшие клубы мира, но Игорь предпочел остаться в ЦСКА. Я многому научился у Акинфеева и чувствую, что за эти четыре года получил от него некую мудрость.

Конечно, иногда он был очень недоволен нашей игрой и имел на это полное право. Да, он полон эмоций, но никогда не позволял себе говорить сумасшедшие вещи. С первого дня в команде у нас сложились отличные отношения, – сказал защитник « », выступавший за .