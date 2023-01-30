У Месси 4,5 из 10 за матч с «Реймсом» от Le Parisien. Мбаппе и Рамос получили 4 балла, Солер – 3
Французская газета Le Parisien оценила игроков «ПСЖ» по итогам матча Лиги 1 с «Реймсом» (1:1).
Лучшую оценку в составе парижан (6 из 10) получили Джанлуиджи Доннарумма, Ашраф Хакими и Неймар, забивший единственный мяч своей команды. Игру Маркиньоса оценили в 5 баллов.
У Хуана Берната, Фабиана Руиса и Лионеля Месси – по 4,5 балла. По 4 балла от Le Parisien получили Витинья и Килиан Мбаппе.
Худшую оценку в «ПСЖ» получил Карлос Солер. Ему поставили 3 балла из 10.
Месси и Мбаппе получили 4 из 10 от L’Equipe за матч с «Реймсом», Солер и Витинья – 3
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Оказывается, Le Parisien даёт +4 балла за победу на ЧМ, все сходится тогда
Ну что тут поделаешь ,Месси и вправду сыграл последний матч на уровне Роналду ,недостаток мотивации после ЧМ ,к лч думаю будет готов