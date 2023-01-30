У Месси 4,5 из 10 за матч с «Реймсом» от Le Parisien. Мбаппе и Рамос получили 4 балла, Солер – 3

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция рейтинги Реймс Неймар Маркиньос Хуан Бернат Килиан Мбаппе Фабиан Руис Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Карлос Солер Витинья Футбол

Французская газета Le Parisien оценила игроков «ПСЖ» по итогам матча Лиги 1 с «Реймсом» (1:1).

Лучшую оценку в составе парижан (6 из 10) получили Джанлуиджи ДоннаруммаАшраф Хакими и Неймар, забивший единственный мяч своей команды. Игру Маркиньоса оценили в 5 баллов.

У Хуана Берната, Фабиана Руиса и Лионеля Месси – по 4,5 балла. По 4 балла от Le Parisien получили Витинья и Килиан Мбаппе.

Худшую оценку в «ПСЖ» получил Карлос Солер. Ему поставили 3 балла из 10.

Месси и Мбаппе получили 4 из 10 от L’Equipe за матч с «Реймсом», Солер и Витинья – 3

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35 комментариев

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Zidan GOAT
Парни, я разобрался почему такая оценка
Оказывается, Le Parisien даёт +4 балла за победу на ЧМ, все сходится тогда
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Игорь Замаруев
Ответ хавбек+
вот те и лучший игрок 2022 по версии мурзилки))
Сейчас уже конец первого месяца 2023 года. Очнись, ты обос₽ался
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atomio
Ответ Великий Алонсо
И это недоразумение обладатель ЗМ...
полностью согласен. не понимаю до сих пор, как можно было давать ЗМ арабскому скакуну )) ну без Модрича и КО уже давно все поняли, что король голый. 0+0 в песках - это постараться надо )))
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хавбек+
вот те и лучший игрок 2022 по версии мурзилки))
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atomio
Спорц, такие новости больше не заходят, понятно же. раньше были параллеьные топики с оценками Роналду и (так уж и быть) остальных игроков МанЮ, и срачи можно нормально было разогревать сравнениями. После ухода вишни в арабские пески (никому не интересные, оценок оттуда мы не видим от вас), эти однотипные сообщения только от ПСЖ перестали быть актуальными.
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VERBLYUD
Ответ usman703
Почти все игроки получили весьма низкие оценки, а гнобят одного Месси- это забавно
Просто из всех игроков только Месси унижал их кумира больше 10 лет))
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usman703
Месси и Мбаппе после ЧМ не впечатляют. А стебать будут одного лишь Месси
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usman703
Почти все игроки получили весьма низкие оценки, а гнобят одного Месси- это забавно
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usman703
Ответ SCHOKKKK
Они так и золотые мячи дают 😂
Ну да, ЗМ нужно давать за победу в Бундеслиге, без какого-либо оспаривания.
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usman703
Ответ Zidan GOAT
Худший по оценкам на всех статистических сайтах, но французские газетенки все равно дадут оценку чуть выше других, пиар работает
Жестко тебя рвёт, конечно
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Алекс0010
Ответ SCHOKKKK
Они так и золотые мячи дают 😂
Не говори 2013 и 2014 о себе дают знать
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Фанат Лионеля Месси
Радость для персофанов Кришти
Ну что тут поделаешь ,Месси и вправду сыграл последний матч на уровне Роналду ,недостаток мотивации после ЧМ ,к лч думаю будет готов
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-2
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KMR
Пора в СА. Пока 300 дают,а то ещё полгода такой игры и дадут только 200
+2
0
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zzzeeerrrooo
Ответ Last Hero
Только если критерии оценки будут хайп и предголевые(ой, он же уже выигрывал так)
Критерием будет КМ который он взял 😭
+1
-7
-6
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Last Hero
Ответ zzzeeerrrooo
фиговая ирония, 8 точно у него в кармане
Только если критерии оценки будут хайп и предголевые(ой, он же уже выигрывал так)
+7
-2
+5
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Блуждающий странник
Ответ Zidan GOAT
Худший по оценкам на всех статистических сайтах, но французские газетенки все равно дадут оценку чуть выше других, пиар работает
Хорошо, в другую сторону также работает? На данный момент у Софаскор Месси лучший игрок Лиги 1 по оценкам 8.19, лучший игрок ЛЧ по оценкам 8.32 и второй игрок на ЧМ по оценкам 8.27. Газеты нередко не ставили ему самые лучшие оценки в команде. Или объективные оценки лишь тогда когда они у Месси низкие? :D
+6
-9
-3
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zzzeeerrrooo
Ответ Last Hero
Ахах мне нравится что на мою иронию глоры бчк всерьез начинают отвечать
фиговая ирония, 8 точно у него в кармане
+3
-6
-3
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Блуждающий странник
Под новостями о Роналду и Месси как всегда циркачи юморные. Не существует игроков в мире, которые не проваливают игры. Два старичка по футбольным меркам и гиены налетают, потом эти же дети будут плакать как им повезло играть в эпоху этих гениев
+2
-4
-2
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Last Hero
Ответ VERBLYUD
Вы про восьмой тоже шутили, а он сейчас главный фаворит на награду. В конце сезона 2023/24 будет Кубок Америки. Если проведет топ сезон в клубе и выиграет Копу, вполне может и 9-й взять))
Ахах мне нравится что на мою иронию глоры бчк всерьез начинают отвечать
+10
-5
+5
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banchik1
Ответ Великий Алонсо
И это недоразумение обладатель ЗМ...
В слове "обладатель кубка мира" ты сделал много ошибок.
+4
-7
-3
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VERBLYUD
Ответ Last Hero
Выносите девятый зм величайшему
Вы про восьмой тоже шутили, а он сейчас главный фаворит на награду. В конце сезона 2023/24 будет Кубок Америки. Если проведет топ сезон в клубе и выиграет Копу, вполне может и 9-й взять))
+4
-11
-7
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Ваня Шипитко
Ответ Роман
Так определитесь. 4 или 4.5 балла. Это очень важно.
если б назначили пенку и он забил, то ему б оценочку 9 или 10 поставили как на чм
+4
-6
-2
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блокад блокадыч
Как всегда токсичная ирония в чате, малые дети..
+2
-4
-2
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Last Hero
Выносите девятый зм величайшему
+23
-9
+14
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Marat_NJL
Ответ SCHOKKKK
За какие такие заслуги аргентинский уголовник получает такую высокую оценку?😂 Его на поле невозможно было увидеть и дело не в карликовом росте 😂
Такой ты смешной, что прямо аж грустно за тебя..(
+2
-3
-1
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