«Атакующая тройка «ПСЖ» не защищается. Мы воспользовались этим и создали много моментов». Защитник «Реймса» Абдельхамид о Месси, Мбаппе и Неймаре

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Реймс Неймар Юнис Абдельхамид Килиан Мбаппе Футбол

Юнис Абдельхамид объяснил, почему «Реймс» легко выходил из обороны в матче против «ПСЖ». 

Игра между этими командами в 20-м туре Лиги 1 закончился ничьей со счетом 1:1.

«Выводить мяч из обороны было легко, потому что атакующая тройка «ПСЖ» не защищается. Мы знали, что если пройдем эту первую линию, то эти игроки больше не будут участвовать в коллективной обороне. 

Мы работали над этим. Мы хотели воспользоваться этим, и нам удалось это сделать. Вот почему мы создали так много моментов», – сказал защитник «Реймса».

В атаке «ПСЖ» на этот матч вышли Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар

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21 комментарий

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Blaumerc
Ответ Александра Александрова
Не знаю как Месси выпадал из прессинга, когда в финале например гол Ди Марии был забит после прессинга Месси , Месси просто не прессингует бездумно прессинг ради прессинга !
Согласен, даже читал статью про то что Месси лучший в отборах.
Я про то что систематически, эти трое не являются игроками прессинга и обороны, и про то что с одним таким игроком можно играть, но с тремя уже сложно.
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Batitotti
Столько забавных комментов.
По поводу неэффективности МНМ в атаке - смотрите статистику лиги.
По поводу недоработок в обороне - смотрите как и откуда пришел гол Реймса.
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Александра Александрова
С Баварией думаю Псж будет играть на все свои 100% , когда вчера играли на 40 максимум , но точно молодой Мбаппе вообще не обороняется это бред конечно
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Александра Александрова
Ответ Blaumerc
На ЧМ мы видели, когда один игрок выпадает от общих прессинг работ и оборонительных действий общей команды (Мбаппе и Месси), хороший тренер может подстроиться и компенсировать одного игрока, тем самым давая игроку больше свободы в атакующих действиях в угоду команды. Но когда в команде таких игроков сразу три, это уже большая проблема. Хотя Галтье может и не освобождал всех троих от оборонительных действий прямым текстом, но всё же зная Неймара, Месси и Мбаппе при всём уважении они не прессинг машины. Так что для Галтье это будет серьёзной проблемой в больших матчах, и выезжать на классе и мастерстве тройки нападения не всегда получится.
Не знаю как Месси выпадал из прессинга, когда в финале например гол Ди Марии был забит после прессинга Месси , Месси просто не прессингует бездумно прессинг ради прессинга !
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Александра Александрова
Да один фиг, читсую пенку не поставили на Мбаппе вчера , да и верратти можно было не удалять по правилам , судьи не долюбливают Псж во Франции , так бы Псж вчера выиграл играя даже в эконом режиме !
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atomio
да уже всем понятно, что это мертворожденная тема. игру и тактику всей команды надо строить вокруг кого-то одного из этой тройки. а когда они все на поле - караул. минус 3 игрока в обороне и прессинге. да, могут конечно на индивидуальных скиллах вытянуть, но если команда более-менее топовая или подкована тактически - шансов на победу для ПСЖ много меньше. ЛЧ им не взять никогда, естественно, с такой тройкой. Пример того трио из Барсы 2015 года не показателен - там молодой Неймар и Суарес отрабатывали, да и Месси был много моложе.
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Wild91688
А как же опорный нападающий,быть такого не может чтобы меси не отрабатывал в защите 😅😅🥰
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Гегенпрессинг Рангника
Неймар норм играл и в обороне помогал, вот Месси с Мбаппе два пешехода
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Экспертное мнение
Ответ Ramin Mamedov
так и прикол в том, что у ПСЖ 2 команды - одна только защищается, вторая (из 3 человек) только атакует поэтому и в атаке мало что получается, а в защите полный бардак
Месси Неймар Мбаппе - это такое трио, что не нуждается в остальных и при сыгранности способны раскатать любую команду. Да о чем речь? Они даже по одиночке способны делать голы из ничего, но после ЧМ между ними химия исчезла и сейчас видим унылое зрелище)) Вообще, пример показывает что все эти "сборные мира" всех времен и прочие команды из фантазии фанатов - полная туфта и в реальности работать не будет, какой-нибудь Марокко на сыгранности спокойно вынесет такую "сборную звезд всех времен")
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Blaumerc
На ЧМ мы видели, когда один игрок выпадает от общих прессинг работ и оборонительных действий общей команды (Мбаппе и Месси), хороший тренер может подстроиться и компенсировать одного игрока, тем самым давая игроку больше свободы в атакующих действиях в угоду команды. Но когда в команде таких игроков сразу три, это уже большая проблема. Хотя Галтье может и не освобождал всех троих от оборонительных действий прямым текстом, но всё же зная Неймара, Месси и Мбаппе при всём уважении они не прессинг машины. Так что для Галтье это будет серьёзной проблемой в больших матчах, и выезжать на классе и мастерстве тройки нападения не всегда получится.
+2
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Ramin Mamedov
Ответ Экспертное мнение
Они обязаны это компенсировать голами в атаках, но если нет и этого, то толку от них мало. Да, вы можете ходить пешком впереди, но тогда извольте отвечать на 2 гола соперника 5 мячами в их ворота, и нет проблем.
так и прикол в том, что у ПСЖ 2 команды - одна только защищается, вторая (из 3 человек) только атакует
поэтому и в атаке мало что получается, а в защите полный бардак
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Vlados 86
Потому-что ПСЖ это политический проект, а не команда.
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Новый тренер ФК Спартак
команда отрабатывает а ктото пешочком)) интересно у них наверно в раздевалке
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Экспертное мнение
Они обязаны это компенсировать голами в атаках, но если нет и этого, то толку от них мало. Да, вы можете ходить пешком впереди, но тогда извольте отвечать на 2 гола соперника 5 мячами в их ворота, и нет проблем.
+10
-3
+7
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QWertY
Так атакующие игроки не должны уметь прессинговать, перехватывать и отбирать. Мне так объяснили некоторые юзеры
+4
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Арман Бижанов
Неймар в целом хороший матч провел и в защите помогал в отличие от Месси и Мбаппе
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Михаил Солдатенков
Ну как бы атака - она на то и атака, чтобы создавать опасные моменты у ворот соперника. Тем более, если мы говорим про Месси, Мбаппе и Неймара, которые, мягко говоря, защитными качествами не отличаются.
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Юрий Кечко
Это очень бросалось в глаза
Прессинг даже не обозначали
Вальяжно, пешочком
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-1
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Бухгалтер2021
меси пора ставить правым защитиком
+2
-6
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corazón blanco
Ну с таким скиллованным тренером сделать это не сложно, разобрал наверное игру Парижа на предигровой установке по костовкам. Сила Football Manager 💪
+11
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Demyan Grachev
Не царское это дело)
+20
-5
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