«Атакующая тройка «ПСЖ» не защищается. Мы воспользовались этим и создали много моментов». Защитник «Реймса» Абдельхамид о Месси, Мбаппе и Неймаре

объяснил, почему « » легко выходил из обороны в матче против «ПСЖ».

Игра между этими командами в 20-м туре Лиги 1 закончился ничьей со счетом 1:1.

«Выводить мяч из обороны было легко, потому что атакующая тройка «ПСЖ» не защищается. Мы знали, что если пройдем эту первую линию, то эти игроки больше не будут участвовать в коллективной обороне.

Мы работали над этим. Мы хотели воспользоваться этим, и нам удалось это сделать. Вот почему мы создали так много моментов», – сказал защитник «Реймса».

В атаке «ПСЖ» на этот матч вышли , и .