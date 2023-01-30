«Атакующая тройка «ПСЖ» не защищается. Мы воспользовались этим и создали много моментов». Защитник «Реймса» Абдельхамид о Месси, Мбаппе и Неймаре
Юнис Абдельхамид объяснил, почему «Реймс» легко выходил из обороны в матче против «ПСЖ».
Игра между этими командами в 20-м туре Лиги 1 закончился ничьей со счетом 1:1.
«Выводить мяч из обороны было легко, потому что атакующая тройка «ПСЖ» не защищается. Мы знали, что если пройдем эту первую линию, то эти игроки больше не будут участвовать в коллективной обороне.
Мы работали над этим. Мы хотели воспользоваться этим, и нам удалось это сделать. Вот почему мы создали так много моментов», – сказал защитник «Реймса».
В атаке «ПСЖ» на этот матч вышли Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар.
Я про то что систематически, эти трое не являются игроками прессинга и обороны, и про то что с одним таким игроком можно играть, но с тремя уже сложно.
По поводу неэффективности МНМ в атаке - смотрите статистику лиги.
По поводу недоработок в обороне - смотрите как и откуда пришел гол Реймса.
поэтому и в атаке мало что получается, а в защите полный бардак
Прессинг даже не обозначали
Вальяжно, пешочком