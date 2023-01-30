Месси и Мбаппе получили 4 из 10 от L’Equipe за матч с «Реймсом», Солер и Витинья – 3
Стали известны оценки игроков «ПСЖ» за матч с «Реймсом» от L’Equipe.
Парижане сыграли вничью с «Реймсом» (1:1) в 20-м туре Лиги 1. Единственный гол в составе «ПСЖ» забил Неймар.
L’Equipe выставил следующие оценки парижанам:
Джанлуиджи Доннарумма – 6 из 10, Ашраф Хакими – 5, Маркиньос – 6, Серхио Рамос – 5, Хуан Бернат – 5, Карлос Солер – 3, Витинья – 3, Фабиан Руис – 4, Неймар – 6, Лионель Месси – 4, Килиан Мбаппе – 4.
«ПСЖ» в нокдауне: упущенная победа на 90+6, Верратти получил красную, «Реймс» возил целый тайм
более того - Месси откровенно плохо играл первую половину прошлого сезона, но это не помешало ПСЖ иметь +10 к середине сезона, а не +3, как сейчас.
Он месяц назад закрыл вопрос о величайшем выиграв легендарно главный турнир в истории.
Я понимаю твои комплексы к Месси, я даже могу понять твою боль из за кумира, что исторически проиграл, оказался не нужен в Европе и уехал куда то в пески.
Но даже при таких потрясениях психики, надо хоть немного быть логичным.
Короче Давайте Балун Диор в конце года и отстаньте все 😆
Меся теряется в матче - это тренер физрук ничего не может
Но играть с ним в одной команде становиться невыносимо . Сбитый пешеход очень медленный и инертный стал с годами .
те, кому Поччетино, в прошлом сезоне, привез 15+, по итогу, в нынешнем исправно унижают физрука, и того и гляди отберут у него чемпионство.
если этот клован даже от Реймсов еле ноги уносит, то как он собрался ЛЧ выигрывать - непонятно.
Это какая 4ка вашего кумира после ЧМ !?
А как же очередной Балун брать то будем !? 😆😆
А у моего роналду кстати единица или прочерк за полуфинал суперкубка?