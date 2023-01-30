Месси и Мбаппе получили 4 из 10 от L’Equipe за матч с «Реймсом», Солер и Витинья – 3

Стали известны оценки игроков «ПСЖ» за матч с « » от L’Equipe.

Парижане сыграли вничью с «Реймсом» (1:1) в 20-м туре Лиги 1. Единственный гол в составе «ПСЖ» забил Неймар.

L’Equipe выставил следующие оценки парижанам:

– 6 из 10, – 5, – 6, – 5, Хуан Бернат – 5, Карлос Солер – 3, Витинья – 3, Фабиан Руис – 4, Неймар – 6, Лионель Месси – 4, Килиан Мбаппе – 4.

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