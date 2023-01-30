Месси и Мбаппе получили 4 из 10 от L’Equipe за матч с «Реймсом», Солер и Витинья – 3

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция рейтинги Реймс Неймар Маркиньос Хуан Бернат Килиан Мбаппе Фабиан Руис Джанлуиджи Доннарумма Ашраф Хакими Карлос Солер Витинья Футбол

Стали известны оценки игроков «ПСЖ» за матч с «Реймсом» от L’Equipe.

Парижане сыграли вничью с «Реймсом» (1:1) в 20-м туре Лиги 1. Единственный гол в составе «ПСЖ» забил Неймар.

L’Equipe выставил следующие оценки парижанам:

Джанлуиджи Доннарумма – 6 из 10, Ашраф Хакими – 5, Маркиньос – 6, Серхио Рамос – 5,  Хуан Бернат – 5, Карлос Солер – 3, Витинья – 3, Фабиан Руис – 4, Неймар – 6, Лионель Месси – 4, Килиан Мбаппе – 4.

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29 комментариев

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Любезный Коссутий
Ответ Иван Лапин
Скажи спасибо пешеходу, которого он по контракту должен ставить в состав
да и Поч тоже постоянно ставил пешехода в состав, и что с того?
более того - Месси откровенно плохо играл первую половину прошлого сезона, но это не помешало ПСЖ иметь +10 к середине сезона, а не +3, как сейчас.
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Oleg
Ответ Sevuska
Играя против Месси или без Месси , Мбаппе уже сколько раз доказал на самом высоком уровне , и на ЧМ и в ЛЧ , что он может быть очень результативным и эффективным. Но играть с ним в одной команде становиться невыносимо . Сбитый пешеход очень медленный и инертный стал с годами .
С какими годами то?)
Он месяц назад закрыл вопрос о величайшем выиграв легендарно главный турнир в истории.
Я понимаю твои комплексы к Месси, я даже могу понять твою боль из за кумира, что исторически проиграл, оказался не нужен в Европе и уехал куда то в пески.
Но даже при таких потрясениях психики, надо хоть немного быть логичным.
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Sevuska
Ответ Иван Лапин
Меся забивает с пенальти - Великий гений лучший в истории историй!!! 111 Меся теряется в матче - это тренер физрук ничего не может
Не только физрук , ещё и Мбаппе , и другие партнёры 😆
Короче Давайте Балун Диор в конце года и отстаньте все 😆
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Иван Лапин
Ответ Любезный Коссутий
физрук Галатье, имея потрясающе мощный состав, все равно умудряется периодически огребать от всяких Реймсов и Реннов. те, кому Поччетино, в прошлом сезоне, привез 15+, по итогу, в нынешнем исправно унижают физрука, и того и гляди отберут у него чемпионство. если этот клован даже от Реймсов еле ноги уносит, то как он собрался ЛЧ выигрывать - непонятно.
Скажи спасибо пешеходу, которого он по контракту должен ставить в состав
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Иван Лапин
Меся забивает с пенальти - Великий гений лучший в истории историй!!! 111
Меся теряется в матче - это тренер физрук ничего не может
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Sevuska
Играя против Месси или без Месси , Мбаппе уже сколько раз доказал на самом высоком уровне , и на ЧМ и в ЛЧ , что он может быть очень результативным и эффективным.
Но играть с ним в одной команде становиться невыносимо . Сбитый пешеход очень медленный и инертный стал с годами .
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9wkbc9rjcb
Против псж команды бьются так как в последний раз, показать себя мешку хотят, а потом проигрывают слабым соперникам, поэтому псж обречен быть чемпионом лиги фермеров всегда и будет всегда пока мешку денег не надоест проект!
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Denis242424
У них теперь каждый будет для себя играть, избегать контактов друг с другом. До хорошего это не доведет. Ничего не поделаешь, издержки катарского ЧМ.
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Любезный Коссутий
физрук Галатье, имея потрясающе мощный состав, все равно умудряется периодически огребать от всяких Реймсов и Реннов.
те, кому Поччетино, в прошлом сезоне, привез 15+, по итогу, в нынешнем исправно унижают физрука, и того и гляди отберут у него чемпионство.
если этот клован даже от Реймсов еле ноги уносит, то как он собрался ЛЧ выигрывать - непонятно.
+1
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Экспертное мнение
Ответ VERBLYUD
Удивительно, но впервые за очень долгое время согласен с оценками Лекип.
Честность - главное отличие мессифанов от лживых криштиботов, которые никогда не признают слабую игру своего кумирка, и скорее назовут лигу саудовской Аравии лучшей в галактике, чем скажут что Роналду заслуживал низкую оценку. Респект мессифанам за это, самые адекватные фанаты в мире футбола.
+2
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Jaxongir Shodiev
Ответ Александра Александрова
Есть ощущение , что между ними , есть какая то напряжённость , а после чм , она стала еще больше , так каши не сваришь !
Поэтому слухи, что Месси может уйти вовсе не слухи
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-2
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Goofts
Ответ Экспертное мнение
На софаскор Месси получил самую низкую оценку, ну что хейтеры? Теперь то вы наверняка согласны с этим? Но в остальных случаях это "подкупленная канторка" Месси? Если так, почему в этот раз ему не "нарисовали" 10?
На самом деле, всегда оценки были адекватными, не адекватные лишь хейтеры
+1
-1
0
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Виктор Петров
Ответ Ришад Хайруллин
Месси и Мбаппе после ЧМ слабо играют
Мотивацию надо подняяяяять
0
-1
-1
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Flavius
Ответ as009595@icloud.com
После чм между ними будет напряженка, теперь они друг другу конкуренты
Бегунок и до ЧМ игнорировал Неймара и Месси
+10
-4
+6
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Sevuska
Ну что вы там оправдываетесь адепты карлухи !?
Это какая 4ка вашего кумира после ЧМ !?
А как же очередной Балун брать то будем !? 😆😆
+2
-6
-4
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as009595@icloud.com
После чм между ними будет напряженка, теперь они друг другу конкуренты
0
-1
-1
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Александра Александрова
Есть ощущение , что между ними , есть какая то напряжённость , а после чм , она стала еще больше , так каши не сваришь !
+1
-3
-2
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Александра Александрова
Оба могли забивать из убойных позиций, но ходили балду пинали !
+3
-1
+2
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Ришад Хайруллин
Месси и Мбаппе после ЧМ слабо играют
+7
-3
+4
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kontelaki
Бавария может пройти этот ПСЖ
+1
-2
-1
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Экспертное мнение
На софаскор Месси получил самую низкую оценку, ну что хейтеры? Теперь то вы наверняка согласны с этим? Но в остальных случаях это "подкупленная канторка" Месси? Если так, почему в этот раз ему не "нарисовали" 10?
+11
-13
-2
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AF007
Временная потеря мотивации после того, как официально стал лучшим игроком в истории.

А у моего роналду кстати единица или прочерк за полуфинал суперкубка?
+5
-5
0
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GuruFutbola
Ответ SCHOKKKK
Преступник даже на единицу не наиграл, за что такая высокая оценка?😂
Ставь больше смайликов, чтобы люди понимали, как сильно у тебя горит после чемпионата мира)
+7
-8
-1
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VERBLYUD
Удивительно, но впервые за очень долгое время согласен с оценками Лекип.
+5
-8
-3
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А. Мостовой
а что такое? пенальти не поставили?
+4
-5
-1
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