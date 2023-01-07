«Приход Каземиро так же важен, как и уход Роналду. Маэстро играет важную роль в возрождении команды, чего нельзя сказать о Криштиану». Экс-форвард «Тоттенхэма» Крукс об «МЮ»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ньюкасл Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Брайтон Паскаль Гросс Брентфорд Кевин де Брюйне Харри Кейн Каземиро Люк Шоу Александар Митрович Ник Поуп Дэн Берн Йоан Висса Кристиан Ромеро Итан Пиннок Футбол

Гарт Крукс сравнил значимость прихода Каземиро и ухода Криштиану Роналду для «Манчестер Юнайтед».

Бывший нападающий «Тоттенхэма» включил бразильца в символическую команду недели в АПЛ. В 19-м туре манкунианцы разгромили «Борнмут» (3:0), Каземиро открыл счет в этой  игре. 

«Приход Каземиро в «Манчестер Юнайтед» был так же важен, как и уход Криштиану Роналду.

Бразильский маэстро полузащиты не торопился становиться частью состава «Юнайтед», похоже, не предъявлял никаких требований к клубу и играет важную роль в возрождении команды на «Олд Траффорд».

Чего нельзя сказать о Роналду. В то время как суперзвезда сборной Португалии приступает к своей следующей мыльной опере в Саудовской Аравии, Каземиро умело вернул «красных дьяволов» в топ-4, и теперь вполне вероятна квалификация в Лигу чемпионов», – сказал Крукс.

Также в символическую команду тура по версии экс-футболиста попали Ник Поуп («Ньюкасл»), Итан Пиннок («Брентфорд»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Дэн Берн («Ньюкасл»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Паскаль Гросс («Брайтон»), Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Йоан Висса («Брентфорд»), Александар Митрович («Ньюкасл»), Харри Кейн («Тоттенхэм»).

26 комментариев

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grek087
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Как можно сравнивать ведущего опорника мира с постаревшим зависимым форвардом? Да даже с любым другим зависимым форвардом? Ок, если тебе 20 и ты поймал волну, сам создаёшь, сам забиваешь. Но если ты Жиру, Роналду, Ибра? Ты напрямую зависишь от более молодых создающих партнеров. Нападающий это важная часть команды, но не настолько важная как фланги, игроки опорной зоны и десятка. Ну а в последние лет 15 так вообще все привыкли к тому что можно добиваться результата играя вообще без напа. Ложная девятка и правильная структура игры решают.
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Колыван
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Ответ Goofts
Побороться за АПЛ, ты в адеквате? Для МЮ успех это в топ4
«Если будут терять очки, то …»-
ты сам в адеквате?
Понимаешь разницу между «ЕСЛИ событие A, то B» и «B»?
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Колыван
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Ответ fellx
🤣🤣🤣🤣 Каждый год одно и тоже от фанатов МЮ. Пару матчей без потерь - сразу за АПЛ хочется
Какой же ты сказочный.
Это было итак ясно, потому что иначе объяснить пещерную ненависть к футбольному гению Месси нельзя.
Но записывать меня в фаны МЮ это сильно.

После 3х слитых первых матчей МЮ очень хорошо идёт, если в следующих 2 матчах(сити и арсенал) пройдут без поражений, то почему их не считать участником гонки?
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Арсен Венгер (копия)
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Ответ fellx
🤣🤣🤣🤣 Каждый год одно и тоже от фанатов МЮ. Пару матчей без потерь - сразу за АПЛ хочется
Английский Спартак
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Армен Амбарян
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Ответ AC.Milan.Fan
Поэтому сейчас и проигрывают Вильярреалу со всякими Чувамеками 🤦‍♂️ ...
Судить по одному матчу топ!)
Чел на чм не плохо играл, осечки всегда бывают.
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fellx
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Ответ Колыван
По факту Казимиро - лучший опорник мира, который сильно помог МЮ войти в топ-4 после плохого старта. Если арсенал и сити будут терять много очков, смогут побороться за АПЛ
🤣🤣🤣🤣 Каждый год одно и тоже от фанатов МЮ. Пару матчей без потерь - сразу за АПЛ хочется
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Fan of Sport
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Я до самого конца не верил, что Каземиро перейдёт в МЮ, к тому же МЮ в ЛЕ играет, а Каземиро, если не ошибаюсь, ни разу там не играл, ну и он действующий победитель ЛЧ.
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Пирс Морган
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Сейчас Круксу объяснят, что он не прав
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Dm Kznts
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А некий Тубалт уверял мне что Каземиро очень ограниченный игрок ))
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Goofts
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Ответ Колыван
По факту Казимиро - лучший опорник мира, который сильно помог МЮ войти в топ-4 после плохого старта. Если арсенал и сити будут терять много очков, смогут побороться за АПЛ
Побороться за АПЛ, ты в адеквате?
Для МЮ успех это в топ4
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MURA
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А говорили слабый скаутский отдел МЮ
По мне лучший летний трансфер не только в АПЛ, но в топ 5 еврочемпионатов
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Temp LC
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Эта мыльная опера красивее его карьеры, к слову.
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AF007
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Красиво опустил гелевую бестолочь
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zip13
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я только одного Крукса знаю и него не Гарт звали. а так всё по делу
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corazón blanco
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Зацементировал центр поля Юнайтед.
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psycho killer
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И МанЮ повезло, и Каземиро - хоть в топ-лиге поиграет
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Konstantin Meerov
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Ответ AC.Milan.Fan
До сих пор не понимаю как Анчелотти мог продать Каземиро, одного из лучших в мире опорников, КАК ??? 🤦‍♂️ ...
Каземиро сам захотел. При чем тут Анчеллоти? Перес пошел своему футболисту навстречу из уважения.
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AC.Milan.Fan
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Поэтому сейчас и проигрывают Вильярреалу со всякими Чувамеками 🤦‍♂️ ...
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AC.Milan.Fan
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До сих пор не понимаю как Анчелотти мог продать Каземиро, одного из лучших в мире опорников, КАК ??? 🤦‍♂️ ...
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Ааа Ббб
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Factos👀
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red hikkikomori
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Юнайтед с Каземиро и без него - две большие разницы, надеюсь в ближайшем матче с Сити он это наглядно продемонстрирует
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Heisenberg
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А ведь после перехода над ним смеялись из-за того что под Мактомини сидит
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инок
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Каземиро и в АПЛ сразу заиграл на своем привычном - высоком уровне. Он молодец!
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Колыван
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По факту Казимиро - лучший опорник мира, который сильно помог МЮ войти в топ-4 после плохого старта.
Если арсенал и сити будут терять много очков, смогут побороться за АПЛ
+22
-8
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Рашпель793
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А как тут некоторые потешались, что Каземиро АПЛ не тянет и сидит под Мактомини )) Время расставило всё по местам и Казе тащит.
+31
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