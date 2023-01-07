«Приход Каземиро так же важен, как и уход Роналду. Маэстро играет важную роль в возрождении команды, чего нельзя сказать о Криштиану». Экс-форвард «Тоттенхэма» Крукс об «МЮ»

Гарт Крукс сравнил значимость прихода Каземиро и ухода Криштиану Роналду для «Манчестер Юнайтед».

Бывший нападающий « » включил бразильца в символическую команду недели в . В 19-м туре манкунианцы разгромили «Борнмут» (3:0), Каземиро открыл счет в этой игре.

«Приход Каземиро в «Манчестер Юнайтед» был так же важен, как и уход .

Бразильский маэстро полузащиты не торопился становиться частью состава «Юнайтед», похоже, не предъявлял никаких требований к клубу и играет важную роль в возрождении команды на «Олд Траффорд».

Чего нельзя сказать о Роналду. В то время как суперзвезда сборной Португалии приступает к своей следующей мыльной опере в Саудовской Аравии, Каземиро умело вернул «красных дьяволов» в топ-4, и теперь вполне вероятна квалификация в Лигу чемпионов», – сказал Крукс.

Также в символическую команду тура по версии экс-футболиста попали Ник Поуп («Ньюкасл»), Итан Пиннок («Брентфорд»), Кристиан Ромеро («Тоттенхэм»), Дэн Берн («Ньюкасл»), Люк Шоу (« »), Паскаль Гросс («Брайтон»), Кевин де Брюйне (« »), Йоан Висса («Брентфорд»), Александар Митрович («Ньюкасл»), Харри Кейн («Тоттенхэм»).