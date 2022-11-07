Роналду был 4-м в очереди на капитанскую повязку в «МЮ» после Магуайра, Де Хеа и Каземиро
Криштиану Роналду был четвертым в очереди на получение капитанской повязки в «МЮ».
Об этом рассказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
«Харри Магуайр – на скамейке, он наш капитан. Потом сразу думаешь о Давиде Де Хеа. Он наш лидер, но это вратарь, он находится далеко от остальных игроков команды.
Потом я подумал о Каземиро – это тоже лидер, но его английский не очень хорош. Следующий лидер команды – Криштиану», – сказал тен Хаг.
Напомним, Бруну Фернандеш, который выходил на поле с капитанской повязкой в предыдущих матчах, не сыграл с «Астон Виллой» (1:3) из-за перебора желтых карточек.
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