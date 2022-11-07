Роналду был 4-м в очереди на капитанскую повязку в «МЮ» после Магуайра, Де Хеа и Каземиро

был четвертым в очереди на получение капитанской повязки в «МЮ».

Об этом рассказал главный тренер Эрик тен Хаг.

«Харри Магуайр – на скамейке, он наш капитан. Потом сразу думаешь о . Он наш лидер, но это вратарь, он находится далеко от остальных игроков команды.

Потом я подумал о – это тоже лидер, но его английский не очень хорош. Следующий лидер команды – Криштиану», – сказал тен Хаг.

Напомним, , который выходил на поле с капитанской повязкой в предыдущих матчах, не сыграл с «Астон Виллой» (1:3) из-за перебора желтых карточек.