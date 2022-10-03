Головин попал в символическую сборную 9-го тура Лиги 1 от L’Equipe

попал в символическую сборную 9-го тура Лиги 1 от L’Equipe.

Полузащитник «Монако» отдал голевую передачу в игре против «Нанта» (4:1). Россиянин провел на поле 66 минут.

Состав сборной тура выглядит следующим образом:

Вратарь: Антони Лопеш ( );

Защитники: Жедеон Калулу («Лорьян»), Шансель Мбемба ( ), Кевин Данзо («Ланс»), Жонатан Клосс («Марсель»);

Полузащитники: Адам Унас ( ), Энцо Ле Фе («Лорьян»), Бранко ван ден Бомен («Тулуза»), Александр Головин («Монако»);

Нападающие: Арно Калимуэндо ( ), Виссам-Йеддер («Монако»).

Лучшим тренером был признан Филипп Клеман из «Монако».