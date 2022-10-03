Александр Головин попал в символическую сборную 9-го тура Лиги 1 от L’Equipe.
Полузащитник «Монако» отдал голевую передачу в игре против «Нанта» (4:1). Россиянин провел на поле 66 минут.
Состав сборной тура выглядит следующим образом:
Вратарь: Антони Лопеш («Лион»);
Защитники: Жедеон Калулу («Лорьян»), Шансель Мбемба («Марсель»), Кевин Данзо («Ланс»), Жонатан Клосс («Марсель»);
Полузащитники: Адам Унас («Лилль»), Энцо Ле Фе («Лорьян»), Бранко ван ден Бомен («Тулуза»), Александр Головин («Монако»);
Нападающие: Арно Калимуэндо («Ренн»), Виссам-Йеддер («Монако»).
Лучшим тренером был признан Филипп Клеман из «Монако».