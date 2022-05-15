«Монако» выиграл 9 матчей подряд и вышел на 2-е место в Лиге 1 за тур до конца. У Головина 1+2 за это время

Теги Марсель Монако лига 1 Франция Брест Александр Головин Футбол

«Монако» вышел на второе место в чемпионате Франции по итогам 37-го тура.

Команда Филиппа Клемана одержала девятую победу подряд – над «Брестом» (4:2). Сейчас у нее лучшая серия результатов среди участников топ-5 лиг Европы.

Хавбек Александр Головин на этом отрезке забил один гол и отдал два результативных паса.

«Монако» и «Марсель» имеют одинаковое количество очков – по 68, но по дополнительным показателям монегаски выше.

В последней игре «Монако» сыграет с «Лансом» на выезде, «Марсель» примет «Страсбур».

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