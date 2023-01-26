Агуэро – Ибрагимовичу: «Не тебе говорить, что кто-то плохо себя ведет. Не надо бросать камни, если ты не уверен, что их не бросят в ответ»

Теги Милан Златан Ибрагимович Серхио Агуэро серия А Италия Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Серхио Агуэро отреагировал на слова Златана Ибрагимовича про сборную Аргентины. 

Комментируя итоги финала ЧМ-2022, шведский нападающий «Милана» заявил: «Месси будут помнить, а тех, кто плохо себя вел, уважать нельзя. Мбаппе выиграет еще один ЧМ, а они – нет».

«Странно, потому что он довольно боевой игрок. Очень хороший, это не обсуждается, но боец.

Ты поссорился с Пепом Гвардиолой, после этого он захотел, чтобы «Барселона» продала тебя. Сначала посмотри, как ты вел себя на протяжении своей карьеры.

Я помню, как мы играли друг против друга в «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Ты постоянно спорил. Я думаю, что не тебе говорить о том, что кто-то себя плохо ведет. 

Возможно, ты хотел завершить фразу словами «Я бы предпочел, чтобы Франция победила».

Ты говоришь, что они [аргентинцы] вели себя плохо, и что ты говоришь это как профессиональный игрок высшего уровня, но мне кажется, что ты тоже себя плохо вел во время игр. Так что не надо бросать камни, если ты не уверен, что их не бросят в ответ», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины в эфире на Twitch.  

Материалы по теме

60 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Homelender_666
Агуэро после беспочвенных оскорблений Камавинги должен помалкивать. Так себе из него моралист. Арги действительно некрасиво себя вели.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Ivanych
Всё таки до этого чм игроки сборной аргентины, в том числе и бывшие, казались адекватными людьми +/-, то, как оказалось на самом деле, это далеко не так...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Verhovn
Опа-опа раз на раз.. Гы😃
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
хороший фрукт
Ответ Чёрный тюльпан
А что такого в том, чтобы спорить на поле с соперником в принципиальном дерби? Он же руки не распускал, провокациями не занимался. В чём тут заключается плохое поведение Златана? Ровно как и в ситуации с Гвардиолой. Пепка тогда только начинал тренировать и повёл себя, как трусливая мышь, которая избегала звёздного игрока. Сам игрока вытащил из Интера Моуриньо, а потом шухерился от него, тратя чужое время, когда тот мог остаться в Италии. Да, может не факт, что он ЛЧ взял бы c Интером, но по крайней мере остался бы в благоприятной для себя обстановке. Агуэро чисто выполз, как лакей, чтобы защищать своих друзей, хотя его вообще не просили об этом, ровно как и заслуги в победе Аргентины на ЧМ.
Арги по твоему, где так плохо себя повела? Если смотреть в Ютубе как грубо играет Ибра, тут Арги цветочки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артур Агабегов
Ответ DanielCarvalho
У него язык застрял между булок Месси, достать все еще не может
«Что с лицом, господа сектанты?

самая лучшая и сбалансированная сборная за всё время?
лидер ПСЖ поведет Аргентину за собой?

Directed by Robert B. Weide

p.s Месси-лучший игрок матча по версии каталонских болельщиков МАТЧ ТВ))))»

АХАХАХААХАХАХАХХААХАХАХХАХХ ЧТО С ЛИЦОМ, ХЕЙТЕР 🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Ответ pasha_t
На каждого Альвареса есть свой Бивол
Бивол это мужик в отличии от петушащегося Ибаргимовича он не будет лезть на слабых !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Костя Григорьев
Ответ Игорь Новиков
Агуэро стал личным пресс-секретарем Месси? Выглядит ровно так же, как Пирс Морган, наяривающий на Роналду.
Поддерживаю
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
T.RUS12
Агуэро не на того нарвался. Златан все по делу сказал, поведение Мартинеса это же позор, нормальные люди себя так не ведут. Какое тут может быть уважение к таким дебилам?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pasha_t
Ответ Александра Александрова
От чего от истерик Ибрагимовича он умрет ? Он в жизни не полезет на духовитогоо мужика , только на маленьких и соабых лезет , какой нибудь сауль Альварес даже будет стоять перед ним он голову в пол опустит и будет плакать , там очень много понтов дешевых , любой боксер начального уровня весящий 100 кг , из Ибрагимовича сделает мешок для битья!
На каждого Альвареса есть свой Бивол
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Безымянный болельщик
Ответ Troy_nsk
Кун путает теплое с мягким. Спорить с соперниками - это не то же, что пытаться унижать соперника. Да и смог бы Серхио повторить все эти Ибре в лицо?)
Конечно Кун сказал сейчас не в кассу. Спора нет. Но думаю, что смог бы сказать Ибре это в лицо. А многие из этой хулиганской сб.Аргентине могли бы носатому шведу и поджопника отвесить. Златан и его паства (на спортсе в том числе) лепят из него супермена, но в реальности таких эпизодов было совсем немного. Даже было, наоборот, есть видео, где маленький темнокожий наехал неплохо на Ибру, а тот как-то обмяк. Так что не надо преувеличивать бойцовскую репутацию Златана.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Ответ pasha_t
Агуеро захотел умереть не от сердечного приступа Хохохо
От чего от истерик Ибрагимовича он умрет ? Он в жизни не полезет на духовитогоо мужика , только на маленьких и соабых лезет , какой нибудь сауль Альварес даже будет стоять перед ним он голову в пол опустит и будет плакать , там очень много понтов дешевых , любой боксер начального уровня весящий 100 кг , из Ибрагимовича сделает мешок для битья!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Winterburn
Ответ ALMANAC
Пояснительную бригаду вызовите Агуэро. А то мужик не разделяет рофл и создание образа Златана и быдло поведение прыгающего с куклой Мартинеса и прочих недалеких залетающих в мусорные баки)
А при чем здесь арбитр Майкл Оливер?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SternDesSüdens
Ответ Нонейм
Златан лучше бы вспомнил, как жидко обделался, когда что-то брякнул в адрес Лукаку. Если бы не толпа вокруг, Лукаку бы уработал этого шведского клоуна
Беспомощная груда мышц ничего бы не смогла противопоставить обладателю черного пояса по каратэ
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Белые штаны Хави
Ответ Игорь Новиков
Агуэро стал личным пресс-секретарем Месси? Выглядит ровно так же, как Пирс Морган, наяривающий на Роналду.
Причем Агуэро это делал ещё до Моргана
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александра Александрова
Ответ ALMANAC
Пояснительную бригаду вызовите Агуэро. А то мужик не разделяет рофл и создание образа Златана и быдло поведение прыгающего с куклой Мартинеса и прочих недалеких залетающих в мусорные баки)
Бить по голове футболистов , которые весят в два раза меньше тебя это рофл для тебя ? Бычить на всех на поле это рофл ?Ибрагивомич просто мог подойти к футболисту ,который в два раза меньше и дает интервью и отвесить ему леща просто так, это рофл да? На смотри https://m.youtube.com/watch?v=T45cOq4OWVc&t=30s Аргентина по сравнению с Ибрагивомичем это дети цветочки и Агуэро прав , уж кому ,кому но не ему говорить про поведение на поле и вне его !
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мансур Мадаев
Ответ VERBLYUD
Достойный ответ от Куна! Кстати, если сравнивать по всей карьере, Агуэро > Ибра
Кто такой куни?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Российский пользователь
Молодец Агуеро по делу, Златан еще тот тип!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Елисеенко
Ибра: Так, встал!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
заляпут
Такие собаки со стороны, вроде бы все есть, но никак то, что пенсия пришла не даёт им покоя, успокойтесь ! Будущее футбола за Харри Кеном
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Pron
Далайламинг.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Нонейм
Златан лучше бы вспомнил, как жидко обделался, когда что-то брякнул в адрес Лукаку. Если бы не толпа вокруг, Лукаку бы уработал этого шведского клоуна
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Abu Ibrahim
Ну если вспомнить что Ибра кричал про Чалханоглу во время празднования победы в Серии А , то действительно не ему рот открывать .
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
Агуэро стал личным пресс-секретарем Месси? Выглядит ровно так же, как Пирс Морган, наяривающий на Роналду.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Pron
Ответ emptinesspetr
Ну, Ибрагимович не сидел в клубе на зарплате не играя, а после того как его братишка ушел — разорвал контракт по состоянию здоровья. Затем прилюдно не бухал, не курил и не играл снова в футбол.
Бл*ть а что он делает после возвращения из штатов?
Кайфует на больничке, путешествует, в спортзалах развлекается, и зарплату получает.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чёрный тюльпан
А что такого в том, чтобы спорить на поле с соперником в принципиальном дерби? Он же руки не распускал, провокациями не занимался. В чём тут заключается плохое поведение Златана? Ровно как и в ситуации с Гвардиолой. Пепка тогда только начинал тренировать и повёл себя, как трусливая мышь, которая избегала звёздного игрока. Сам игрока вытащил из Интера Моуриньо, а потом шухерился от него, тратя чужое время, когда тот мог остаться в Италии. Да, может не факт, что он ЛЧ взял бы c Интером, но по крайней мере остался бы в благоприятной для себя обстановке. Агуэро чисто выполз, как лакей, чтобы защищать своих друзей, хотя его вообще не просили об этом, ровно как и заслуги в победе Аргентины на ЧМ.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий