Агуэро – Ибрагимовичу: «Не тебе говорить, что кто-то плохо себя ведет. Не надо бросать камни, если ты не уверен, что их не бросят в ответ»

отреагировал на слова про сборную Аргентины.

Комментируя итоги финала , шведский нападающий « » заявил: «Месси будут помнить, а тех, кто плохо себя вел, уважать нельзя. Мбаппе выиграет еще один ЧМ, а они – нет».

«Странно, потому что он довольно боевой игрок. Очень хороший, это не обсуждается, но боец.

Ты поссорился с Пепом Гвардиолой, после этого он захотел, чтобы «Барселона» продала тебя. Сначала посмотри, как ты вел себя на протяжении своей карьеры.

Я помню, как мы играли друг против друга в «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Ты постоянно спорил. Я думаю, что не тебе говорить о том, что кто-то себя плохо ведет.

Возможно, ты хотел завершить фразу словами «Я бы предпочел, чтобы Франция победила».

Ты говоришь, что они [аргентинцы] вели себя плохо, и что ты говоришь это как профессиональный игрок высшего уровня, но мне кажется, что ты тоже себя плохо вел во время игр. Так что не надо бросать камни, если ты не уверен, что их не бросят в ответ», – сказал бывший нападающий сборной в эфире на Twitch.