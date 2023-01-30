Булыкин считает Малкома лучшим легионером РПЛ: «Он тянет «Зенит» и постоянно забивает»

Теги Зенит Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Малком Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Булыкин считает Малкома лучшим иностранным футболистом в Мир РПЛ.

«Один из лучших легионеров в «Зените». Если выбирать одного, то Малком. Бразилец постоянно забивает, да и тянет команду, поэтому отмечу Малкома», – заявил экс-форвард «Локомотива» и сборной России.

Малком присоединился к «Зениту» в 2019 году. В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 17 матчах РПЛ, в которых забил 12 голов и сделал 5 ассистов. Его подробную статистику можно найти здесь.

«Малком – лучший легионер в РПЛ. На голову сильнее остальных». Погребняк о хавбеке «Зенита»

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9 комментариев

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Spartakus1984
Скоро усилит лавку ПСЖ
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Hong Kil
"Два месяца, ко-ко-ко, Промес лучший, а не бразильцы Зенита, ко-ко-ко" - откуда то из куря тника.
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Tahir Turk
Ответ Адепт Суперлиги
Лучший в России, причём с отрывом - это Вендел. И это увидит любой, кто смотрел хоть 1 матч Зенита.
А как же Барриос? По мне вот кто сто процентов лучший с отрывом.
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SMART789
Если Малком уйдет ничего не развалится, просто где забивали 7 из 10 будем забивать 5 из 10

Система не рухнет пока есть Венделл и Барриос - ключевые игроки модели игры

Бегать, обводить и стрелять с левой может и Бакаев, не кидайте в меня камнями пжл, но это так
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Давид Agabekyan
Ответ Подлый Интригант
Промес лучший, одно дело тянуть Зенит с 5 бразильцами, другое многострадальный Спартак
Жаль что это лучшего хочет купить только полиция Нидерландов
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Злодей Спб
Ответ Подлый Интригант
Промес лучший, одно дело тянуть Зенит с 5 бразильцами, другое многострадальный Спартак
Ну раз Промес лучший - будет на зоне Смотрящим.
Грех такому таланту пропадать.
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Адепт Суперлиги
Ответ Подлый Интригант
Промес лучший, одно дело тянуть Зенит с 5 бразильцами, другое многострадальный Спартак
Лучший в России, причём с отрывом - это Вендел. И это увидит любой, кто смотрел хоть 1 матч Зенита.
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Burel
не зря купили Малкольма под Лигу Чемпионлв.. хотя постойте
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Подлый Интригант
Промес лучший, одно дело тянуть Зенит с 5 бразильцами, другое многострадальный Спартак
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