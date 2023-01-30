Булыкин считает Малкома лучшим легионером РПЛ: «Он тянет «Зенит» и постоянно забивает»

считает Малкома лучшим иностранным футболистом в Мир РПЛ.

«Один из лучших легионеров в « ». Если выбирать одного, то Малком. Бразилец постоянно забивает, да и тянет команду, поэтому отмечу », – заявил экс-форвард «Локомотива» и сборной России.

Малком присоединился к «Зениту» в 2019 году. В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 17 матчах РПЛ, в которых забил 12 голов и сделал 5 ассистов. Его подробную статистику можно найти здесь.

«Малком – лучший легионер в РПЛ. На голову сильнее остальных». Погребняк о хавбеке «Зенита»