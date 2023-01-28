«Малком – лучший легионер в РПЛ. На голову сильнее остальных». Погребняк о хавбеке «Зенита»

считает хавбека «Зенита» Малкома лучшим иностранным игроком Мир РПЛ.

«Малком прямо сейчас – лучший легионер в РПЛ. На голову сильнее остальных.

Неужели не видно?» – сказал экс-нападающий « ».

«Спартаку» и Мбаппе не поможет, а «Зенит» без Малкома станет чемпионом». Петржела об РПЛ

Семак о Малкоме и «ПСЖ»: «Интерес есть, дальше дело пока не зашло. Малком готов выполнять все обязательства перед «Зенитом»