«Малком – лучший легионер в РПЛ. На голову сильнее остальных». Погребняк о хавбеке «Зенита»
Павел Погребняк считает хавбека «Зенита» Малкома лучшим иностранным игроком Мир РПЛ.
«Малком прямо сейчас – лучший легионер в РПЛ. На голову сильнее остальных.
Неужели не видно?» – сказал экс-нападающий «Зенита».
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Когда речь идёт о ком-либо, связанном с Зенитом, Паша Договорняк не всегда объективен ))
Так что пусть Погребняк остается при своем мнении - это его право.
Купили Малколма за $40 млн
Еще и в плюсе остались
Вернулся он на свой уровень или нет - мы не знаем. Практически ничего не успел продемонстрировать сразу после перехода - уж очень быстро его отправили в больничку.
Но то, что потихоньку прибавляет - это видно. И становится более-менее понятно за что платили деньги Барсе.