«Малком – лучший легионер в РПЛ. На голову сильнее остальных». Погребняк о хавбеке «Зенита»

Теги Зенит Павел Погребняк премьер-лига Россия Малком Чемпионат.com Футбол

Павел Погребняк считает хавбека «Зенита» Малкома лучшим иностранным игроком Мир РПЛ.

«Малком прямо сейчас – лучший легионер в РПЛ. На голову сильнее остальных.

Неужели не видно?» – сказал экс-нападающий «Зенита».

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18 комментариев

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Владислав88
Ответ Злодей Спб
Малком очень долго восстанавливался, после того как его целенаправленно Юсупов сломал в матче с Динамо. Вернулся он на свой уровень или нет - мы не знаем. Практически ничего не успел продемонстрировать сразу после перехода - уж очень быстро его отправили в больничку. Но то, что потихоньку прибавляет - это видно. И становится более-менее понятно за что платили деньги Барсе.
Чушь полная. Ну кого дрыщ Юсупов мог сломать целенаправленно даже при всём желании?
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Владислав88
Ответ Герман Ткаченко
Так его и купили за 40 мультов, почему он не должен быть одним из сильнейших.
Потому в своё время Рубин брал Эдуардо за 20 в 2014 и Спартак Кавенаги за 11,5 в 2005, но не были лучшими) И таких примеров миллион, ну не по 40 млн конечно, но это инфляция извините...
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Nikenot
Ответ Edwin_Hubble
Не сказал бы, что он принципиально сильнее Клаудиньо или Карраско.
Клау не стабилен в последнее время .
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Edwin_Hubble
Ответ Shuller18
Карраско)) мб Карраскаля? Малком лучше
Да, сорян)
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Герман Ткаченко
Так его и купили за 40 мультов, почему он не должен быть одним из сильнейших.
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Shuller18
А минусуют-то как... Ну давайте, скажите еще, что Юсупов мастер редких восточных единоборств, который заложил Малкому замедленную травму, ведь бразилец после того стыка ещё минут 20 отбегал.
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Pelerin
https://m.sport.business-gazeta.ru/news/222673

Павел Погребняк: «Дзюба круче, чем Месси. Это факт...»

Когда речь идёт о ком-либо, связанном с Зенитом, Паша Договорняк не всегда объективен ))
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Циник Петербургский
Я не согласен с Погребняком относительно того, что Малком на голову сильнее, к примеру, того же Вендела. Но! В отличие и меня и многих других юзеров с этого сайта, Погребняк, хотя бы, поиграл в футбол на серьезном уровне. Про элементарное право на собственное мнение я уже и не говорю ;)

Так что пусть Погребняк остается при своем мнении - это его право.
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Sinister Kid
Не все смотрят товарняки Зенита. Да и быть в дикой форме в предсезонке, ну такое🥶🥶🥶
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Злодей Спб
Ответ Ваня Шипитко
Зенит продал футболки Дзюбы на $50 млн Купили Малколма за $40 млн Еще и в плюсе остались
Да Зенит на мороженном в дни матчей за сезон поднимает $50 миллионов и еще столько же на сосисках! #irony
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Назар Игорь
Это признаëт даже воспитанник Спартака.
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Shuller18
Ответ Edwin_Hubble
Не сказал бы, что он принципиально сильнее Клаудиньо или Карраско.
Карраско)) мб Карраскаля? Малком лучше
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Shuller18
Ответ Злодей Спб
Малком очень долго восстанавливался, после того как его целенаправленно Юсупов сломал в матче с Динамо. Вернулся он на свой уровень или нет - мы не знаем. Практически ничего не успел продемонстрировать сразу после перехода - уж очень быстро его отправили в больничку. Но то, что потихоньку прибавляет - это видно. И становится более-менее понятно за что платили деньги Барсе.
Как меня убивает эта питерская сказка про страшного Юсупова, который специально сломал...Как сломал? Обычным приемом на бедро в центре поля, коих десяток в каждой игре? Малкома доломали ваши врачи, пора бы уже это знать. И имейте совесть обвинять в подобных вещах человека, еще и зенитовца бывшего.
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Ваня Шипитко
Зенит продал футболки Дзюбы на $50 млн
Купили Малколма за $40 млн
Еще и в плюсе остались
+8
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+7
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Arman FCSM
Ответ Edwin_Hubble
Не сказал бы, что он принципиально сильнее Клаудиньо или Карраско.
И давно "Атлетико" в РПЛ передислоцировалось?
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Злодей Спб
Малком очень долго восстанавливался, после того как его целенаправленно Юсупов сломал в матче с Динамо.
Вернулся он на свой уровень или нет - мы не знаем. Практически ничего не успел продемонстрировать сразу после перехода - уж очень быстро его отправили в больничку.

Но то, что потихоньку прибавляет - это видно. И становится более-менее понятно за что платили деньги Барсе.
+8
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Arman FCSM
На голову сильнее Промеса, Вендела или Сантоса? С чего такая категоричность?
+3
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Edwin_Hubble
Не сказал бы, что он принципиально сильнее Клаудиньо или Карраско.
+2
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