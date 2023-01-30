Иванишевич о работе с Джоковичем: «Все равно что тренировать «Реал». Если не выигрываешь 1-2 матча, тебя увольняют»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Новак Джокович Australian Open ATP Горан Иванишевич Футбол

Тренер Новака Джоковича сравнил себя с тренером мадридского «Реала».

Напомним, 29 января сербский теннисист 10-й раз выиграл Australian Open.

«Я сказал Новаку: «Ты можешь говорить мне все, что хочешь, но ты должен победить, иначе у тебя проблемы». Пока ты выигрываешь, все хорошо (смеется). Прошлый год был непростым. Ничто не дается легко.

Но это как если бы вы были тренером мадридского «Реала», вам нужно это давление. Если ты не выигрываешь одну или две игры, тебя увольняют», – заявил Горан Иванишевич.

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7 комментариев

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Bellevue
Здесь для сравнения больше Челси подходит
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Кино Музыка
Анчи задумался.
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90 Minutes
А ведь точно подметил, действительно если Реал пару матчей буксует, как уже ставиться вопрос об увольнении.
+2
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corazón blanco
Сравнение подобрал весьма удачно)
+2
0
+2
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doty
Они проделывают огромную работу вместе. Очень солидный тренер да и подопечный 🤣😂😂😂
При входе в строй Алькараса в прошлом году,- они с Новаком проделали огромную работу, чтобы с ним конкурировать.
А именно, обращает внимание, на АО, результат этой работы,- как Джокович добавил в МОЩНОСТИ ФОРХЕНДА!!! Более того, добавил мощность бекхенда. Но, если бекхенд не так заметно, то форхенд очень явно видно прогресс, улучшения и эффективность!!!

Новак хорош, очень хорош.
Сам говорил в прошлом году, что такие игроки как Алькарас, заставляют прогрессировать и его.
И, вот результат прогресса все увидели на АО 2023...
+3
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Alex9669
Я прочитал «Игнашевич» и очень долго пытался сообразить…
+5
-1
+4
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Czarn
Горан, ты прекрасный тренер прекрасного теннисиста!😀 Спасибо за подачу и за тренировки Новака!😀
+3
-1
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