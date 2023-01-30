Иванишевич о работе с Джоковичем: «Все равно что тренировать «Реал». Если не выигрываешь 1-2 матча, тебя увольняют»

Тренер Новака Джоковича сравнил себя с тренером мадридского « ».

Напомним, 29 января сербский теннисист 10-й раз выиграл Australian Open.

«Я сказал Новаку: «Ты можешь говорить мне все, что хочешь, но ты должен победить, иначе у тебя проблемы». Пока ты выигрываешь, все хорошо (смеется). Прошлый год был непростым. Ничто не дается легко.

Но это как если бы вы были тренером мадридского «Реала», вам нужно это давление. Если ты не выигрываешь одну или две игры, тебя увольняют», – заявил Горан Иванишевич.