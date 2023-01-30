Иванишевич о работе с Джоковичем: «Все равно что тренировать «Реал». Если не выигрываешь 1-2 матча, тебя увольняют»
Тренер Новака Джоковича сравнил себя с тренером мадридского «Реала».
Напомним, 29 января сербский теннисист 10-й раз выиграл Australian Open.
«Я сказал Новаку: «Ты можешь говорить мне все, что хочешь, но ты должен победить, иначе у тебя проблемы». Пока ты выигрываешь, все хорошо (смеется). Прошлый год был непростым. Ничто не дается легко.
Но это как если бы вы были тренером мадридского «Реала», вам нужно это давление. Если ты не выигрываешь одну или две игры, тебя увольняют», – заявил Горан Иванишевич.
При входе в строй Алькараса в прошлом году,- они с Новаком проделали огромную работу, чтобы с ним конкурировать.
А именно, обращает внимание, на АО, результат этой работы,- как Джокович добавил в МОЩНОСТИ ФОРХЕНДА!!! Более того, добавил мощность бекхенда. Но, если бекхенд не так заметно, то форхенд очень явно видно прогресс, улучшения и эффективность!!!
Новак хорош, очень хорош.
Сам говорил в прошлом году, что такие игроки как Алькарас, заставляют прогрессировать и его.
И, вот результат прогресса все увидели на АО 2023...