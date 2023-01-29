Зидан вряд ли вернется в «Реал» при Пересе. У них плохие отношения

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Как сообщает RMC Sport, к маю 2021 года, когда тренер ушел из «Реала» во второй раз, его отношения с президентом клуба были напряженными. С тех пор Зидан и Перес практически не общались. Их отношения до сих пор остаются холодными.

Учитывая крепкую связь между Зиданом и «Реалом», ничего нельзя исключать, но в связи с плохими отношениями тренера с Пересом третий приход француза в клуб выглядит крайне маловероятным.

После ухода с поста тренера «Мадрида» в мае 2021 года Зидан находится без работы.

Он работал в «Реале» дважды – с 2016 по 2018 год и с 2019-го по 2021-й. Под его руководством «Мадрид» трижды выиграл Лигу чемпионов, а также по два раза победил в , Суперкубке Европы, Суперкубке Испании и на клубном чемпионате мира.