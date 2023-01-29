Зидан вряд ли вернется в «Реал» при Пересе. У них плохие отношения
Зинедин Зидан вряд ли вернется в «Реал» при Флорентино Пересе.
Как сообщает RMC Sport, к маю 2021 года, когда тренер ушел из «Реала» во второй раз, его отношения с президентом клуба были напряженными. С тех пор Зидан и Перес практически не общались. Их отношения до сих пор остаются холодными.
Учитывая крепкую связь между Зиданом и «Реалом», ничего нельзя исключать, но в связи с плохими отношениями тренера с Пересом третий приход француза в клуб выглядит крайне маловероятным.
После ухода с поста тренера «Мадрида» в мае 2021 года Зидан находится без работы.
Он работал в «Реале» дважды – с 2016 по 2018 год и с 2019-го по 2021-й. Под его руководством «Мадрид» трижды выиграл Лигу чемпионов, а также по два раза победил в Ла Лиге, Суперкубке Европы, Суперкубке Испании и на клубном чемпионате мира.
Кто, по Вашему, пересобирал нынешний Мадрид?
Возможно Зидану и попался сильный Мадрид, но без него скорее всего Мадрид остался без тех самых 3 ЛЧ
И некого нибудь а самого Месси, который столько сделал для команды
Я даже представить не могу как он может поступить с другими футболистами .
Я считаю нормальный человек так не поступил бы никогда
Вы можете ответить на этот вопрос?
Последние годы ман сити и все остальные покупает игроков оптом и в розницу , что толку.
В итоге лигу чемпионов выигрывает реал чуть ли не в каждый год.
Вы думаете чем больше покупаете тем лучше что-ли.
Псж купил ВСЕХ!!!!!!!!!!!
И НОЛ ПОБЕДЫ!!!!!
Если только на халяву в Зенит.