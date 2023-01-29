Зидан вряд ли вернется в «Реал» при Пересе. У них плохие отношения

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Зинедин Зидан Флорентино Перес Футбол

Зинедин Зидан вряд ли вернется в «Реал» при Флорентино Пересе.

Как сообщает RMC Sport, к маю 2021 года, когда тренер ушел из «Реала» во второй раз, его отношения с президентом клуба были напряженными. С тех пор Зидан и Перес практически не общались. Их отношения до сих пор остаются холодными.

Учитывая крепкую связь между Зиданом и «Реалом», ничего нельзя исключать, но в связи с плохими отношениями тренера с Пересом третий приход француза в клуб выглядит крайне маловероятным.

После ухода с поста тренера «Мадрида» в мае 2021 года Зидан находится без работы.

Он работал в «Реале» дважды – с 2016 по 2018 год и с 2019-го по 2021-й. Под его руководством «Мадрид» трижды выиграл Лигу чемпионов, а также по два раза победил в Ла Лиге, Суперкубке Европы, Суперкубке Испании и на клубном чемпионате мира.

56 комментариев

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stewiegriffin2
Ответ vel
Не пойму, как, с чего вдруг стали отношения напряженными? Перес всегда с теплотой относился к Зидану. Зидан своей игрой и тремя победами в ЛЧ достойно отплатил. И вдруг плохие отношения, напряжение?
Ну как как. Как и с Касильясом, Раулем и прочими
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<~Inter~>
Ответ Никого_нет
Основная причина в языке, как я понимаю, он из-за этого от Англии отказывается постоянно Да и в топ сборную, как Бразилия мог бы заскочить, но увы
Дело не только в языке. Зидан хочет чтобы у него была большая поддержка среди болельщиков и авторитет внутри клуба, а это он имеет только во Франции и в своих бывших клубах. В Англии и Германии его критиковали бы по любому поводу, а в своих клубах на многое готовы будут закрыть глаза
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stewiegriffin2
Ответ Tpy6kaMerlina
Кто бы мог подумать, что легендарный игрок ставший тренером и сходу выигрывший главные клубные трофеи будет столько времени сидеть без работы.
Tak он вроде чётко и ясно говорил перед своим последним уходом, что пока отвлечется от работы , "на рыбалочку"
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Gheorghe Rusu
Ответ ShamilK
Топовый Роналду был у Моуриньо. Мадрид в сезоне 2011/2012 хоть и показывал красивый футбол, но пролетел мимо ЛЧ. Возможно Зидану и попался сильный Мадрид, но без него скорее всего Мадрид остался без тех самых 3 ЛЧ
Реал бы остался без тех самых 3 ЛЧ не из-за Зидана, а из-за присутствия вара, и отсутствия вратаря Ливерпуля)
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Александр Мартынов
Ответ corazón blanco
Видимо из-за письма написанного им после ухода из Мадрида. Зидан дважды приходил в трудный период для Мадрида и дважды проводил блестящую работу. Жаль, что в последнем его сезоне так и не смогли стать чемпионами, когда уже играли половиной игроков Кастильи из-за эпидемии травм и повреждений основного состава.
Нет, второй приход был ужасный. Отвратительный футбол был
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alexis2020
Анчелотти и так хорошо справляется, Зидану лучше возглавить Ювентус действительно
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ShamilK
Ответ Aram Avanesian
Зидану надо чтобы всё было идеально , никаких проблем, никаких конфликтов и укомплектованный состав , ну или хотя бы сотни миллионов для трансферов . И это всё или в Юве или в Реале . Просто возникает вопрос - зачем клубу он если и так всё хорошо.
Действительно. Мадрид в 2015 году ведь был прям идеальным. Не вылетал из кубка из-за истории с Черышевым, не получил разгром от Барсы и уже практически закончил чемпионат в декабре
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QueenAmidala
Не с Пересом Зидан в контрах, а с правой рукой Переса - гендиректором Хосе Анхелем Санчесом. В свое время Моур выдавил из клуба спортдиректора Вальдано (и слава богу), а с Санчесом такое проделать не получится, вся экономика клуба на нем.
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buryat
Ответ инок
Зидан покинул Мадрид когда понял, что нужно перестраивать команду.
Ну и вернулся меньше чем через год, когда перестройка от других не удалась. И сходу взял Ла Лигу.
Кто, по Вашему, пересобирал нынешний Мадрид?
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Яйца Тен Хага
Ответ QWertY
А как же Мбаппе и Нассер?)
Не соглашусь. Уйти после 3 ЛЧ. Заявив на пресухе, что ухожу. Такого никто не делал как Зидан)
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шампион
Зидан хитер. С Францией пролетел, но летом его могут ждать в Челси, Ливерпуле, Ювентусе, Тоттенхэме, Баварии...
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ShamilK
Ответ dreamstep
Зидану, как мне кажется, нужно расширить опыт потренировав другую команду пару лет. Чего-то достичь с другой командой. А потом можно и на долгий заход в Реал приходить. Ибо при всем уважении к Зидану, команда ему в те года досталась самая топовая с топовым Роналду.
Топовый Роналду был у Моуриньо. Мадрид в сезоне 2011/2012 хоть и показывал красивый футбол, но пролетел мимо ЛЧ.
Возможно Зидану и попался сильный Мадрид, но без него скорее всего Мадрид остался без тех самых 3 ЛЧ
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Cygel
очень хочется посмотреть Зидана в Англии, тренер считающий себя топовым должен пройти через этот путь
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ShamilK
Ответ Slavanya
Может быть именно поэтому Реал и не превратился шапито, просто борется за действительно стоящие трансферы, а не все что блестит
Действительно. Ведь школьник из Бразилии за 70 миллионов это стоящий трансфер
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AmanEsen
Ответ Никого_нет
Основная причина в языке, как я понимаю, он из-за этого от Англии отказывается постоянно Да и в топ сборную, как Бразилия мог бы заскочить, но увы
отговорки слабого на самом деле
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QueenAmidala
Ответ Dmitrij Lavrenkov
Реал самый экономически стабильный клуб, наверное. Каждый год приходит 1-3 игрока: потенциально звездных и отличных свободных агента…Камавинга, Тчуамени, Алаба, Рюдигер… трансферы есть, но они очень точечны без закидок и рычагов… может быть, слишком верят и ценят звезд, что раньше не было свойственно Пересу, а все остальное глупость. Обновленный стадион и нет баснословных кредитов… самый большой клуб в мире развивается и растет
Баснословные кредиты есть, но они долгосрочные, и деньги потрачены на стадион, то нет сомнений, что они отобьются
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vel
Не пойму, как, с чего вдруг стали отношения напряженными? Перес всегда с теплотой относился к Зидану. Зидан своей игрой и тремя победами в ЛЧ достойно отплатил. И вдруг плохие отношения, напряжение?
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Я Гражданин Мира
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я тогда одно не понял честно говоря. Если Месси невозможно было продлить, зачем кормить обещаниями. Больше на популизм похоже
Вот самое обидное!
И некого нибудь а самого Месси, который столько сделал для команды
Я даже представить не могу как он может поступить с другими футболистами .
Я считаю нормальный человек так не поступил бы никогда
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Колено решфорда
Ответ Никого_нет
Основная причина в языке, как я понимаю, он из-за этого от Англии отказывается постоянно Да и в топ сборную, как Бразилия мог бы заскочить, но увы
Масштаб не тот. Выиграть внутренние трофеи с Баварией может и Григорян, а для ЛЧ (которую будут ждать от Зидана в первый год) нужно будет знатно перестроить состав. Плюс специфика - Анчи уже доказал, что не получится в Баварии, как в Реале просто не мешать звездам играть.
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Я Гражданин Мира
Ответ LLiriKK
Анчелотти отлично справляется, если учесть, что вынужден играть тем, что есть, при напрочь отсутствующих трансферах на столь необходимые позиции. По сути, в команде самый настоящий трансферный голод, но Пересу на это всё равно. Смотрится особенно дико, если взглянуть на сумасшедший дом, который творится по части переходов в «Челси», или на «рычаги» Хави.
Что трансфер дал ман сити скажите мне пожалуйста?
Вы можете ответить на этот вопрос?
Последние годы ман сити и все остальные покупает игроков оптом и в розницу , что толку.
В итоге лигу чемпионов выигрывает реал чуть ли не в каждый год.
Вы думаете чем больше покупаете тем лучше что-ли.
Псж купил ВСЕХ!!!!!!!!!!!
И НОЛ ПОБЕДЫ!!!!!
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Я Гражданин Мира
Зидан в реал а Месси в барсу при Лапорте. Вот такие президенты они которые не могут нормально расстаться с такими звёздами. А про Лапорте вообще не о чём говорить. Использовать Месси предвыборной компании и потом попросить из команды , это вообще нечто
Я тогда одно не понял честно говоря. Если Месси невозможно было продлить, зачем кормить обещаниями. Больше на популизм похоже
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Dmitrij Lavrenkov
Ответ LLiriKK
Анчелотти отлично справляется, если учесть, что вынужден играть тем, что есть, при напрочь отсутствующих трансферах на столь необходимые позиции. По сути, в команде самый настоящий трансферный голод, но Пересу на это всё равно. Смотрится особенно дико, если взглянуть на сумасшедший дом, который творится по части переходов в «Челси», или на «рычаги» Хави.
Реал самый экономически стабильный клуб, наверное. Каждый год приходит 1-3 игрока: потенциально звездных и отличных свободных агента…Камавинга, Тчуамени, Алаба, Рюдигер… трансферы есть, но они очень точечны без закидок и рычагов… может быть, слишком верят и ценят звезд, что раньше не было свойственно Пересу, а все остальное глупость. Обновленный стадион и нет баснословных кредитов… самый большой клуб в мире развивается и растет
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вовочка6762
Зидан теперь никому не нужен ...
Если только на халяву в Зенит.
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corazón blanco
Ответ Владддд
Пеес это дно реала, но для ботафабрики спортса герой, 4 чемпионства за 15 лет позор
За второй период его пребывания на посту президента, вернул Мадрид на вершину клубного футбола одержав 5 побед в Лиги Чемпионов, реконструирует Сантьяго Бернабеу делая его самым современным и технологичным стадионом планеты, который будет приносить огромную прибыль, доходы команды выросли. К Флорентино можно относится по-разному можно не любить, можно ненавидеть, но для болельщиков Мадрида это один из величайших президентов, наряду с доном Сантьяго Бернабеу. Да и многие считают его одним из лучших футбольных функционеров.
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Born is the King
Ответ Акира_1
Ну это хотя бы доказало бы все аргументы про Зидана, а так всегда найдутся те, кто будут спорить о его ЛЧ.
Так его ЛЧ это результат топ состава на тот момент, когда игрок сами всё делали и феерических отскоков. Те кто кто утверждает обратное просто 0 в футболе
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