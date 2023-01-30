Владелец «Ботева» Зингаревич: «В России тяжело заниматься футболом с точки зрения бизнеса, если ты не агент»

рассказал, почему не намерен финансировать футбольный клуб в России.

«Достаточно много богатых людей финансируют спорт в России, не только футбол. Они делают это по разным причинам.

Лично я на футбол смотрю как на бизнес. И в России заниматься футболом с точки зрения бизнеса, если ты не агент, достаточно тяжело. Пока планов таких нет. Но кто знает, что будет дальше», — сказал владелец болгарского « », экс-хозяин «Рединга».