Владелец «Ботева» Зингаревич: «В России тяжело заниматься футболом с точки зрения бизнеса, если ты не агент»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Болгария Ботев Пловдив бизнес Антон Зингаревич агенты Футбол

Антон Зингаревич рассказал, почему не намерен финансировать футбольный клуб в России.

«Достаточно много богатых людей финансируют спорт в России, не только футбол. Они делают это по разным причинам.

Лично я на футбол смотрю как на бизнес. И в России заниматься футболом с точки зрения бизнеса, если ты не агент, достаточно тяжело. Пока планов таких нет. Но кто знает, что будет дальше», — сказал владелец болгарского «Ботева», экс-хозяин «Рединга».

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5 комментариев

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Sweet_blondie228
Ответ Peter Parker
А что, он уже не в розыске и долги свои в России вернул?
Ещё в 2019 дело закрыто было…
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Peter Parker
А что, он уже не в розыске и долги свои в России вернул?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сибирский литовец
Агенты решают
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
evil
В России легко воровать
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Солдатенков
"Экс-хозяин" - прикольно звучит)
+5
0
+5
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