Владелец «Ботева» Зингаревич: «В России тяжело заниматься футболом с точки зрения бизнеса, если ты не агент»
Антон Зингаревич рассказал, почему не намерен финансировать футбольный клуб в России.
«Достаточно много богатых людей финансируют спорт в России, не только футбол. Они делают это по разным причинам.
Лично я на футбол смотрю как на бизнес. И в России заниматься футболом с точки зрения бизнеса, если ты не агент, достаточно тяжело. Пока планов таких нет. Но кто знает, что будет дальше», — сказал владелец болгарского «Ботева», экс-хозяин «Рединга».
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