Гальтье об 1:1 с «Реймсом»: «Наш первый тайм усыплял – ни ритма, ни интенсивности. Беспокоиться не о чем, но нужно возвращаться на путь побед»

прокомментировал ничью с « » (1:1).

«Наш первый тайм был усыпляющим – без ритма, без интенсивности, и нас быстро раскусили. Я решил играть двумя линиями по 4 [игрока], нам не хватало моментов, и мы быстро прекратили обороняться против команды, которая играла хорошо. Мы ушли на перерыв при счете 0:0 – нам повезло, но мы совсем не были этому рады. Этого было крайне недостаточно.

Во втором тайме мы немного изменили нашу полузащиту, придав ей форму ромба. Нам повезло забить довольно быстро. Таковы обстоятельства матча, также мы остались вдесятером, но в целом мы не можем быть удовлетворены тем, что сделали сегодня вечером. Это не повод для беспокойства, но мы должны вернуться на путь побед и сплотиться еще больше», – сказал главный тренер « » в интервью Prime Video.

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