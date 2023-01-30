Гальтье об 1:1 с «Реймсом»: «Наш первый тайм усыплял – ни ритма, ни интенсивности. Беспокоиться не о чем, но нужно возвращаться на путь побед»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Реймс Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье прокомментировал ничью с «Реймсом» (1:1).

«Наш первый тайм был усыпляющим – без ритма, без интенсивности, и нас быстро раскусили. Я решил играть двумя линиями по 4 [игрока], нам не хватало моментов, и мы быстро прекратили обороняться против команды, которая играла хорошо. Мы ушли на перерыв при счете 0:0 – нам повезло, но мы совсем не были этому рады. Этого было крайне недостаточно.

Во втором тайме мы немного изменили нашу полузащиту, придав ей форму ромба. Нам повезло забить довольно быстро. Таковы обстоятельства матча, также мы остались вдесятером, но в целом мы не можем быть удовлетворены тем, что сделали сегодня вечером. Это не повод для беспокойства, но мы должны вернуться на путь побед и сплотиться еще больше», – сказал главный тренер «ПСЖ» в интервью Prime Video.

«ПСЖ» на 96-й упустил победу над «Реймсом» – 1:1. Верратти удалили через 13 минут после выхода на замену«ПСЖ» на 96-й упустил победу над «Реймсом» – 1:1. Верратти удалили через 13 минут после выхода на замену

«ПСЖ» выиграл 1 из 4 последних матчей Лиги 1. Отрыв от «Ланса» – 3 очка

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
King_X
Бавария и ПСЖ все больше и больше вопросов оставляют, кто пройдёт дальше в ЛЧ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чёрный тюльпан
Ответ ALMANAC
Ланс на 3 очка отстает. Не о чем беспокоиться, фаворит чемпионата на пятки наступает
Ещё Марсель на ходу в 5 очках, так что Галтье может вообще рекорды прошлых тренеров переписать, став с командой 3-ми в лиге фермеров.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ALMANAC
Ланс на 3 очка отстает. Не о чем беспокоиться, фаворит чемпионата на пятки наступает
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий