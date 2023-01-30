«ПСЖ» выиграл 1 из 4 последних матчей Лиги 1. Отрыв от «Ланса» – 3 очка

Теги Ланс Марсель ПСЖ Монако лига 1 Франция Реймс Кристоф Гальтье Футбол

«ПСЖ» выиграл один из трех последних матчей.

Команда Кристофа Гальтье дома упустила победу над «Реймсом» (1:1) в 20-м туре чемпионата Франции, пропустив на 96-й минуте.

Перед этим парижане разгромили «Пеи-де-Кассель» из 6-й лиги в Кубке Франции и проиграли «Ренну» (0:1) в чемпионате.

В Лиге 1 у «Пари Сен-Жермен» всего одна победа в 4 последних матчах – над «Анжером» (2:0). На этом отрезке также было поражение от «Ланса» (1:3), ставшее первым в сезоне для лидера лиги.

Отметим, что после 20-го тура расклад в верхней части таблицы не изменился. «ПСЖ» идет первым, «Ланс», сыгравший вничью с «Труа» (1:1), отстает на 3 балла, «Марсель», поделивший очки с «Монако» (1:1), – на 5, «Монако» – на 10.

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12 комментариев

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Виктор Петров
Ответ Zidan GOAT
Подскажите, Месси ещё в отпуске? Тут просто его фанаты говорили, что когда он с отпуска приедет покажет как надо тащить И вот интересно, когда же он приедет уже
Ты стонала громко когда недавно Кристинку а Аравии натянули в суперкубке?
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Виктор Петров
Ответ Родя Раскольников
Zidan GOAT Официально?)) Что блин? Что за чушь несут фанаты пешехода, которому аж 5 левых пенальти за весь турнир поставили ?) Zidan GOAT Отличные аргентинские игроки? Ахахахахх Ну и снова приплести Роналду✅ Zidan GOAT Модрич > Хави/Иньеста Дружище, если что, никнейм можно сменить написав на почту модерации спортса.
Ты стонала когда Кристинку на днях в аравии насиловали в суперкубке?
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Чёрный тюльпан
Бавария и ПСЖ решили посоревноваться перед очной встречей, кто же подойдёт к ней в худшей форме.
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Zidan GOAT
Ответ Родя Раскольников
Zidan GOAT Официально?)) Что блин? Что за чушь несут фанаты пешехода, которому аж 5 левых пенальти за весь турнир поставили ?) Zidan GOAT Отличные аргентинские игроки? Ахахахахх Ну и снова приплести Роналду✅ Zidan GOAT Модрич > Хави/Иньеста Дружище, если что, никнейм можно сменить написав на почту модерации спортса.
А для чего? Меня все устраивает, Zidan GOAT был, есть и будет
+1
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Родя Раскольников
Ответ Zidan GOAT
Подскажите, Месси ещё в отпуске? Тут просто его фанаты говорили, что когда он с отпуска приедет покажет как надо тащить И вот интересно, когда же он приедет уже
Zidan GOAT
Официально?)) Что блин? Что за чушь несут фанаты пешехода, которому аж 5 левых пенальти за весь турнир поставили ?)

Zidan GOAT
Отличные аргентинские игроки? Ахахахахх
Ну и снова приплести Роналду✅

Zidan GOAT
Модрич > Хави/Иньеста

Дружище, если что, никнейм можно сменить написав на почту модерации спортса.
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-3
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Михо
Праздник у криштибоев)) Лео не забил. Как дела в насре друзья?)
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serhio_ramos_
Ответ rigobersong
Это ты про вылет АльНасра?:)
Про Леонида Пеналдувича.
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Молодой ствол
Может, всё-таки Тухеля забрать, пока он свободен? Забегают, заиграют хоть..
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Parce
Ответ serhio_ramos_
Уберите пешехода из состава и победы придут.
Так и поступили в Манчестере
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Zidan GOAT
Подскажите, Месси ещё в отпуске? Тут просто его фанаты говорили, что когда он с отпуска приедет покажет как надо тащить
И вот интересно, когда же он приедет уже
+12
-4
+8
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rigobersong
Ответ serhio_ramos_
Уберите пешехода из состава и победы придут.
Это ты про вылет АльНасра?:)
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serhio_ramos_
Уберите пешехода из состава и победы придут.
+5
-7
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