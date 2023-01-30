«ПСЖ» выиграл 1 из 4 последних матчей Лиги 1. Отрыв от «Ланса» – 3 очка

«ПСЖ» выиграл один из трех последних матчей.

Команда Кристофа Гальтье дома упустила победу над « » (1:1) в 20-м туре чемпионата Франции, пропустив на 96-й минуте.

Перед этим парижане разгромили «Пеи-де-Кассель» из 6-й лиги в Кубке Франции и проиграли «Ренну» (0:1) в чемпионате.

В Лиге 1 у « » всего одна победа в 4 последних матчах – над «Анжером» (2:0). На этом отрезке также было поражение от « » (1:3), ставшее первым в сезоне для лидера лиги.

Отметим, что после 20-го тура расклад в верхней части таблицы не изменился. «ПСЖ» идет первым, «Ланс», сыгравший вничью с «Труа» (1:1), отстает на 3 балла, « », поделивший очки с « » (1:1), – на 5, «Монако» – на 10.