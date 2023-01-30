«ПСЖ» выиграл 1 из 4 последних матчей Лиги 1. Отрыв от «Ланса» – 3 очка
«ПСЖ» выиграл один из трех последних матчей.
Команда Кристофа Гальтье дома упустила победу над «Реймсом» (1:1) в 20-м туре чемпионата Франции, пропустив на 96-й минуте.
Перед этим парижане разгромили «Пеи-де-Кассель» из 6-й лиги в Кубке Франции и проиграли «Ренну» (0:1) в чемпионате.
В Лиге 1 у «Пари Сен-Жермен» всего одна победа в 4 последних матчах – над «Анжером» (2:0). На этом отрезке также было поражение от «Ланса» (1:3), ставшее первым в сезоне для лидера лиги.
Отметим, что после 20-го тура расклад в верхней части таблицы не изменился. «ПСЖ» идет первым, «Ланс», сыгравший вничью с «Труа» (1:1), отстает на 3 балла, «Марсель», поделивший очки с «Монако» (1:1), – на 5, «Монако» – на 10.
Официально?)) Что блин? Что за чушь несут фанаты пешехода, которому аж 5 левых пенальти за весь турнир поставили ?)
Zidan GOAT
Отличные аргентинские игроки? Ахахахахх
Ну и снова приплести Роналду✅
Zidan GOAT
Модрич > Хави/Иньеста
Дружище, если что, никнейм можно сменить написав на почту модерации спортса.
И вот интересно, когда же он приедет уже