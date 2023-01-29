У «ПСЖ» 1 удар по воротам «Реймса» в первом тайме – такое случилось впервые с 2018-го

Теги ПСЖ лига 1 Франция Реймс Футбол

«ПСЖ» пробил по воротам «Реймса» в 1-м тайме всего 1 раз.

В чемпионате Франции в последний раз подобное случалось с командой 6 апреля 2018 года в матче против «Сент-Этьена». Тогда парижане также лишь раз пробили по воротам соперника за первые 45 минут.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
fellx
Ди Марии нет, судьи не заряжены. Вот и результат, кому тащить то ПСЖ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
arspurs9
Ответ benjamin92
Хорош включать дурака. Если бы я не упямянул про ж/д ты бы обязательно им воспользовался в контексте стрелок. А стрелки переводишь на меня в плане лгбт, хотя сам болеешь за Роналду ) не стесняйся, ты в этом не виноват 😄 смайлика с глиной, к сожалению, не нашёл )
Не знаю о каком ж/д ты говоришь, но это уже исключительно твоя проблема.
Я перевожу на тебя стрелки? Опять, с какой темы? Причем тут вообще Роналду, когда речь о Лиге 1, ПСЖ и Реймсе? Не знаешь? Вот и я не знаю. Остальные логические рассуждения я тебе объяснил.
Болею я за Спартак и Тоттенхэм. Это так, между делом.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
benjamin92
Ответ arspurs9
Про какую ж/д? Причем тут железные дороги? Ну и причем тут переводы стрелок? Речь про ПСЖ и Реймс, вроде ни там ни там особо вопросы сексуальной ориентации остро в прессе не стоят, при этом ты об этом упоминаешь в первом же комментарии. Как уже давно доказано психологами, люди с различными увлечениями, которые они скрывают, зачастую пытаются упоминать их как можно чаще, мол "так проще морально переносить секреты". Так что довольно простой вывод. Ну и конечно поддержка неофициальной столицы ЛГБТ сообщества (Каталония) дает о себе знать) Все просто.
Хорош включать дурака. Если бы я не упямянул про ж/д ты бы обязательно им воспользовался в контексте стрелок. А стрелки переводишь на меня в плане лгбт, хотя сам болеешь за Роналду ) не стесняйся, ты в этом не виноват 😄 смайлика с глиной, к сожалению, не нашёл )
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Злодей Спб
Малком бы затащил :)
Но у ПСЖ нет на него денег.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
arspurs9
Ответ benjamin92
Стандартные переводы стрелок, ничего нового. Дай угадаю: в след.сообщении ты спросишь про ж/д 😄 Персофаны мужеложца такие предсказумые )
Про какую ж/д? Причем тут железные дороги? Ну и причем тут переводы стрелок? Речь про ПСЖ и Реймс, вроде ни там ни там особо вопросы сексуальной ориентации остро в прессе не стоят, при этом ты об этом упоминаешь в первом же комментарии. Как уже давно доказано психологами, люди с различными увлечениями, которые они скрывают, зачастую пытаются упоминать их как можно чаще, мол "так проще морально переносить секреты". Так что довольно простой вывод. Ну и конечно поддержка неофициальной столицы ЛГБТ сообщества (Каталония) дает о себе знать) Все просто.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
benjamin92
Ответ arspurs9
Какое отношение ты имеешь к Саудовской Аравии? Или переехал?
Стандартные переводы стрелок, ничего нового.
Дай угадаю: в след.сообщении ты спросишь про ж/д 😄
Персофаны мужеложца такие предсказумые )
+2
-6
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
arspurs9
Ничего, зато Поч был плохой, а Галтье топ.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
arspurs9
Ответ benjamin92
Хоть какая-то отдушина для болельщиков саудовского мужеложца. Но уже 1:0
Какое отношение ты имеешь к Саудовской Аравии? Или переехал?
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Yuri Ten
Кажется я знаю следующего тренера Атлетико
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
benjamin92
Хоть какая-то отдушина для болельщиков саудовского мужеложца. Но уже 1:0
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ZamoRano
Мой мессе был погружен в черновую работу в центре поля, выгрызал как цербер!!!
+1
-6
-5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий