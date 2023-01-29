У «ПСЖ» 1 удар по воротам «Реймса» в первом тайме – такое случилось впервые с 2018-го

« » пробил по воротам « » в 1-м тайме всего 1 раз.

В чемпионате Франции в последний раз подобное случалось с командой 6 апреля 2018 года в матче против «Сент-Этьена». Тогда парижане также лишь раз пробили по воротам соперника за первые 45 минут.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.