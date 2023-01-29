У «ПСЖ» 1 удар по воротам «Реймса» в первом тайме – такое случилось впервые с 2018-го
«ПСЖ» пробил по воротам «Реймса» в 1-м тайме всего 1 раз.
В чемпионате Франции в последний раз подобное случалось с командой 6 апреля 2018 года в матче против «Сент-Этьена». Тогда парижане также лишь раз пробили по воротам соперника за первые 45 минут.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Я перевожу на тебя стрелки? Опять, с какой темы? Причем тут вообще Роналду, когда речь о Лиге 1, ПСЖ и Реймсе? Не знаешь? Вот и я не знаю. Остальные логические рассуждения я тебе объяснил.
Болею я за Спартак и Тоттенхэм. Это так, между делом.
Но у ПСЖ нет на него денег.
Дай угадаю: в след.сообщении ты спросишь про ж/д 😄
Персофаны мужеложца такие предсказумые )