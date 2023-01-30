Отрыв «Наполи» вырос до 13 очков. Команда Спаллетти выиграла 15 из 16 последних матчей в Серии А

Отрыв «Наполи» в чемпионате Италии вырос до 13 очков.

Команда тренера дома победила «Рому» (2:1) в 20-м туре Серии А.

Неаполитанцы продолжают лидировать в таблице и теперь опережают « » на 13 очков.

Впервые за эру, когда за победу присуждаются три очка (с сезона-1994/95), отрыв лидера от второго места составляет 13 очков после 20 туров. В сезон-2006/07 между «Интером» и «Ромо» было 11 баллов.

«Наполи» выиграл 15 из 16 последних матчей в чемпионате Италии, уступив на этом отрезке лишь «Интеру» (0:1).

Перед этим туром отрыв от «Милана» составлял 12 баллов, «россонери» дома крупно проиграли «Сассуоло» (2:5).

« » выиграл 15 из 16 последних матчей в Серии А. 5 февраля – выезд к «Специи».