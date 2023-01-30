Отрыв «Наполи» вырос до 13 очков. Команда Спаллетти выиграла 15 из 16 последних матчей в Серии А

Теги Интер Рома Лучано Спаллетти серия А Италия Наполи Футбол

Отрыв «Наполи» в чемпионате Италии вырос до 13 очков.

Команда тренера Лучано Спаллетти дома победила «Рому» (2:1) в 20-м туре Серии А.

Неаполитанцы продолжают лидировать в таблице и теперь опережают «Интер» на 13 очков.

Впервые за эру, когда за победу присуждаются три очка (с сезона-1994/95), отрыв лидера от второго места составляет 13 очков после 20 туров. В сезон-2006/07 между «Интером» и «Ромо» было 11 баллов.

«Наполи» выиграл 15 из 16 последних матчей в чемпионате Италии, уступив на этом отрезке лишь «Интеру» (0:1).

Перед этим туром отрыв от «Милана» составлял 12 баллов, «россонери» дома крупно проиграли «Сассуоло» (2:5).

«Наполи» выиграл 15 из 16 последних матчей в Серии А. 5 февраля – выезд к «Специи».

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20 комментариев

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vulturecrow
Ответ carlitosway
еще в германии есть шансы что бавария впервые за 10 лет не станет чемпионом, и у псж в лиге 1 отрыв небольшой
я впервые за много лет вчера смотрел бундеслигу, Бавария - Айнтрахт. очень порадовался ничьей.
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Захар Кривостоев
Ответ krealpmoney
Симеоне красавчик, в чемпионате всего три гола - зато каждый оказался победным! У Наполи все в порядке с составом и атмосферой, не знаю что должно случиться, чтобы они упустили чемпионство.
Полсезона должны случится ещё.
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artpal
Наполи создает такой отрыв, что можно и денежными махинациями позаниматься
+2
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Pavelaznaurov
Сделали замены и понеслись, Рома не ожидала такого натиска,не верилось.
+1
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инок
Наполи и Спаллетти набрали хороший ход на пути к
чемпионству. Не сбавляйте его...
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Dan Kennedy
Ответ krealpmoney
Симеоне красавчик, в чемпионате всего три гола - зато каждый оказался победным! У Наполи все в порядке с составом и атмосферой, не знаю что должно случиться, чтобы они упустили чемпионство.
Тоже что с Ювентусом, по другому никак)
+1
-1
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Dan Kennedy
Ответ Крыс Пол
Барса, Арсенал, Наполи - наконец-то начали происходить изменения в чемпионах.
В Испании глобально ничего не поменялось)
Там в основном Барса и Реал берут, иногда Атлетико.
+1
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Reece24
Ответ Крыс Пол
Барса, Арсенал, Наполи - наконец-то начали происходить изменения в чемпионах.
Середняк Арсенал титул упустит, тут сомнений нет.
Барса вернулась на своё место. Набрала форму и судейский проект с Мадрида вновь пыль глотает.
Наполи прекрасен.
+2
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Крыс Пол
Ответ КобеКириленко
Действительно как необычно видеть Барсу на первом месте в Испании. Как будто они 30 лет не становились чемпионами
Тем не менее Барса в последний раз становилась чемпионом аж в прошлом десятилетии, ещё до Ковида. Как будто это в прошлой жизни было.
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КобеКириленко
Ответ Крыс Пол
Барса, Арсенал, Наполи - наконец-то начали происходить изменения в чемпионах.
Действительно как необычно видеть Барсу на первом месте в Испании. Как будто они 30 лет не становились чемпионами
+5
0
+5
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DonBrazzo
Надеюсь в Бундеслиге будет новый чемпион
+2
0
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Ярик01
Ответ carlitosway
еще в германии есть шансы что бавария впервые за 10 лет не станет чемпионом, и у псж в лиге 1 отрыв небольшой
Скорее Неаполь за 18 матчей потеряет преимущество в 13 очков, чем Бавария свой +1 профукает к концу чемпионата ...
+8
-1
+7
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carlitosway
Ответ Крыс Пол
Барса, Арсенал, Наполи - наконец-то начали происходить изменения в чемпионах.
еще в германии есть шансы что бавария впервые за 10 лет не станет чемпионом, и у псж в лиге 1 отрыв небольшой
+8
0
+8
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llolishe
Ответ Крыс Пол
Барса, Арсенал, Наполи - наконец-то начали происходить изменения в чемпионах.
Аномальный сезон)
+3
-2
+1
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Alexander Prokofyev
что себе позволяет этот лысый шарлатан
+1
-1
0
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krealpmoney
Симеоне красавчик, в чемпионате всего три гола - зато каждый оказался победным! У Наполи все в порядке с составом и атмосферой, не знаю что должно случиться, чтобы они упустили чемпионство.
+11
-1
+10
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Крыс Пол
Барса, Арсенал, Наполи - наконец-то начали происходить изменения в чемпионах.
+22
-2
+20
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Robi Baggio 95
Чемпион в Италии уже известен. Дальше, отрыв будет только увеличиваться. Преследователи в этом году все полумертвые.
+1
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DaBebraZ
Теперь главный соперник, они же и естт
+2
-2
0
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jvs5t7gcrf
Теперь могут проиграть только себе
+15
-1
+14
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