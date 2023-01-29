Форвард «Наполи» Осимхен забил 14 голов в Серии А, в топ-5 лиг больше лишь у Кейна и Холанда

Теги Рома премьер-лига Англия бундеслига Германия лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига Наполи Роберт Левандовски Харри Кейн Никлас Фюллькруг Килиан Мбаппе Виктор Осимхен Адемола Лукман Эрлинг Холанд Футбол

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен лидирует в гонке бомбардиров в Серии А.

24-летний нападающий из Нигерии открыл счет в матче 20-го тура Серии А с «Ромой» (1:0, первый тайм).

Виктор забил 14-й гол в 16 играх в чемпионате Италии. У Адемолы Лукмана из «Аталанты» 12 мячей в 19 играх.

В топ-5 лиг Европы больше Осимхена забили только два футболиста – нападающий «Тоттенхэм» Харри Кейн (16 голов) и форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд (25).

У лучшего на данный момент бомбардира Бундеслиги Никласа Фюллькруга («Вердер») 13 голов. Лидирующий в Ла Лиге Роберт Левандовски из «Барселоны» также забил 13 мячей. Те же 13 голов забил Килиан Мбаппе («ПСЖ») во Франции.

Подробная статистика выступлений Осимхена доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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20 комментариев

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DaBebraZ
У Осимхена тоже рука теперь забинтована и тоже забивает пачками,весь в Бензема)
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Черчесыч
Ответ igls54
Остановите Витю!
Вите надо выйти, в Челси например...
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Boshetun mai*
Ответ Назар Игорь
Все говорят и пишут -Осимхен, только Чердак упорото называет его Осименом. Помню как Уткин также упорно говорил вместо Хави -Чави.
Или мерзкое эль шарауы с причавкиванием от шнобеля арзузамянп
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bengalsckyzh
Ответ Владимир Владимирович
Нигерийцы да не плохи сейчас, на ЧМ2026 должны участвовать и пошуметь
Посмотрим. По традиции в африканских сборных много внутренних проблем. Посмотрим.
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Адская ставкА
Привык голы смотреть по скриншотам, можно их вернуть?
+19
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+19
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Добрый Ретроград
Ответ Назар Игорь
Все говорят и пишут -Осимхен, только Чердак упорото называет его Осименом. Помню как Уткин также упорно говорил вместо Хави -Чави.
Как Juanes, например. Тонкости перевода.
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Добрый Ретроград
Думаю, у Осимхена побольше.
+1
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deadjoker
Чувак конечно в огне. Де лаурентис за него летом будет 500 Лямов просить
+2
0
+2
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Владимир Владимирович
Ответ bengalsckyzh
Да... Ивану совсем скоро 28 лет. И... Если серьёзно, то нигериец молодчик. Лидер по забитым итальянской Серии А, и сразу за ним его соотечественник. И их Нигерия не прошла отбор на ЧМ в Катаре. Вот так бывает.
Нигерийцы да не плохи сейчас, на ЧМ2026 должны участвовать и пошуметь
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bengalsckyzh
Ответ Владимир Владимирович
А вместо Сергеева Осимхена
Да... Ивану совсем скоро 28 лет. И... Если серьёзно, то нигериец молодчик. Лидер по забитым итальянской Серии А, и сразу за ним его соотечественник. И их Нигерия не прошла отбор на ЧМ в Катаре. Вот так бывает.
0
0
0
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Тимур Таубаев
Ответ Назар Игорь
Пока в Реале лучший опорник мира Каземиро.
давно новости смотрел ?
+1
-1
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Назар Игорь
Ответ Ahmed Idrisov
Мне еще Лоботка нравится, думаю тоже Реалу пригодился
Пока в Реале лучший опорник мира Каземиро.
0
-5
-5
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Гамарджоба Генацвале
Классно положил!
+4
0
+4
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Владимир Владимирович
Ответ bengalsckyzh
Вот бы его в Зенит, а им Малкома... Тоже бомбардир...
А вместо Сергеева Осимхена
0
-1
-1
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Назар Игорь
Все говорят и пишут -Осимхен, только Чердак упорото называет его Осименом. Помню как Уткин также упорно говорил вместо Хави -Чави.
+1
-2
-1
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bengalsckyzh
Вот бы его в Зенит, а им Малкома... Тоже бомбардир...
0
-3
-3
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Ahmed Idrisov
Ответ Jafarello
Вот бы его в Реал
Мне еще Лоботка нравится, думаю тоже Реалу пригодился
+5
-3
+2
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Владимир Владимирович
Наполи считай чемпионы, даже если спад настигнет , то чуть ли ни пять матчей имеют право проиграть , всё равно первую строчку не потеряют, тем более и преследователи никакие , сами везде теряют очки. И конечно главное без травм, особенно Хвича и Осимхен
+10
0
+10
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igls54
Остановите Витю!
+10
-1
+9
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Jafarello
Вот бы его в Реал
+7
-8
-1
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