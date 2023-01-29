Форвард «Наполи» Осимхен забил 14 голов в Серии А, в топ-5 лиг больше лишь у Кейна и Холанда

Форвард « » лидирует в гонке бомбардиров в Серии А.

24-летний нападающий из Нигерии открыл счет в матче 20-го тура Серии А с «Ромой» (1:0, первый тайм).

Виктор забил 14-й гол в 16 играх в чемпионате Италии. У Адемолы из «Аталанты» 12 мячей в 19 играх.

В топ-5 лиг Европы больше Осимхена забили только два футболиста – нападающий «Тоттенхэм» (16 голов) и форвард «Манчестер Сити» (25).

У лучшего на данный момент бомбардира Бундеслиги Никласа Фюллькруга («Вердер») 13 голов. Лидирующий в Ла Лиге Роберт Левандовски из «Барселоны» также забил 13 мячей. Те же 13 голов забил Килиан Мбаппе («ПСЖ») во Франции.

Подробная статистика выступлений Осимхена доступна здесь.

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