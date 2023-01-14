Хвича после 5:1 с «Ювентусом»: «Какая волшебная ночь!»

кратко прокомментировал разгромную победу « » над «Ювентусом» (5:1).

«Какая волшебная ночь!» – написал вингер, который во вчерашней игре 18-го тура Серии А забил гол и отдал две результативные передачи.

Всего у 21-летнего игрока 9 голов и 10 ассистов в 20 матчах сезона за «Наполи» во всех турнирах. Полную статистику Хвичи можно изучить здесь.

«Наполи» лидирует в таблице Серии А, на 10 очков опережая «Милан», который провел на игру меньше.

Хвича разнес «Ювентус» – сделал 4 гола! 1+2 в статистике, акробатический суперудар бонусом