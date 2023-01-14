Хвича после 5:1 с «Ювентусом»: «Какая волшебная ночь!»

Теги Ювентус серия А Италия Наполи соцсети Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия кратко прокомментировал разгромную победу «Наполи» над «Ювентусом» (5:1).

«Какая волшебная ночь!» – написал вингер, который во вчерашней игре 18-го тура Серии А забил гол и отдал две результативные передачи.

Всего у 21-летнего игрока 9 голов и 10 ассистов в 20 матчах сезона за «Наполи» во всех турнирах. Полную статистику Хвичи можно изучить здесь.

«Наполи» лидирует в таблице Серии А, на 10 очков опережая «Милан», который провел на игру меньше.

Хвича разнес «Ювентус» – сделал 4 гола! 1+2 в статистике, акробатический суперудар бонусом

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26 комментариев

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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Артем Дроздов
Палычу надо в Италию переезжать на ПМЖ, смотреть и радоваться каждый матч, как его ученики (Хвича, Миранчук) добиваются успехов
Нууу Миранчук так себе как не прискорбно
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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ nomatterwhat
Хвича красавчик! Помню, с какой лёгкостью боссы Локомотива отдали уже тогда раскрывшийся талант против воли Палыча в Рубин. Рад за футболиста!
Интересно, сколько человек после этого Кикнадзе напомнили про Хвичу? Он сам понимает теперь какой он осëл?
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Артем Дроздов
Палычу надо в Италию переезжать на ПМЖ, смотреть и радоваться каждый матч, как его ученики (Хвича, Миранчук) добиваются успехов
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Badinoko
Рад за Хвичу, жалко за ситуацию в Юве…
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stee
Как было бы красиво, если бы Хвича, являясь ключевым игроком, заработал долгожданное чемпионство для Наполи! Сказка наяву. Надеюсь, что это произойдёт, а Кварацхелия потом ещё не раз подобными достижениями впишет своё имя в историю мирового футбола! Только вперёд!
+4
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+4
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liverpool and barcelona fan
думаю Грузия будет на Евро 2024 и пробьется туда через Лигу Нации.
В принципе и через отбор смогут, там Норвегия и Шотландия и непонятная нынче Испания.
+2
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+2
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Valentin Kompaneytsev
Удивительно, как безболезненно он влился в команду, и как заиграл. Не только забивает, но и отдаёт результативные пассы.
+4
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Иван Шуткин
Старая синьора , еще больше постарела от сегодняшней ночи , любовь была , удовольствия нет)
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Valentin Kompaneytsev
Ответ Виталий Желтоусов
Хвича сейчас лучший футболист из стран постсоветского пространства 🔥
Да, это точно. Красавец!
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Karel
А верни Хвичу в Рубин (да даже в РПЛ, в тот же Локо) - и будет просто интересный игрок со слабой статистикой.
Парадокс )
+1
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Мукунку хороший
Видели ночь, гуляли всю ночь до утра…
+1
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Виталий Желтоусов
Хвича сейчас лучший футболист из стран постсоветского пространства 🔥
+10
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+10
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Robs8n Madrid
Ответ Karl0709
Волшебная ночь со старой синьорой😆.
🤣🤣
0
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Совесть Черданцева
Ты прав, Хвича. Волшебная ночь имени тебя
+6
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Three Days Grace
странно, как он сделал 1+2, если его раскусили по мнению юзеров?
+6
0
+6
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Arman FCSM
Ответ Karl0709
Волшебная ночь со старой синьорой😆.
Галкин с Шаляпиным ворвались в чат
+9
-1
+8
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Я никогда не устану повторять...
Скриньте, будущий обладатель ЗМ
Ставлю ящик пива
+7
-2
+5
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ArsenalUnbeaten
Арустамян плачет
0
-3
-3
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corazón blanco
Да и сам показал волшебную игру, Наполи с лихвой реабилитировались за невнятную игру против Интера.
+3
-1
+2
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Кино Музыка
Что интересно, сейчас в Реале обнадеживающая ситуация слева. Винисиус всем надоел, толковой замены нет.
+2
-2
0
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Кино Музыка
Хвича удивил. После этого матча может реально думать о более сильных клубах. С левым флангом везде проблемы.
+1
-2
-1
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Пако
Хвича: «Какая волшебная ночь!»
И такая явно не последняя, ведь он ещё очень молод!
+3
0
+3
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Дмитрий Яруллин
Красавец , приятно наблюдать , особенно после того , как потух в Рубине ! Удачи и главное без травм !!!
+2
-1
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Креветки с лимоном
Удачи дальше, много еще чего будет Квара, не останавливайся😉🇬🇪🇬🇪🇬🇪
+12
0
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Karl0709
Волшебная ночь со старой синьорой😆.
+39
0
+39
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