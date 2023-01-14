Хвича сыграл с «Ювентусом» 87 минут и стал лучшим в матче по ударам (5), удачным обводкам (4) и касаниям в чужой штрафной (8)

Хвича сыграл с «Ювентусом» 87 минут и стал лучшим в матче по ударам и удачным обводкам.

« » разгромил клуб из Турина (5:1) в матче 18-го тура Серии А.

21-летний грузинский полузащитник неаполитанцев Хвича Кварахцелия забил гол и сделал 2 результативные передачи.

Всего он провел на поле 87 минут и стал лучшим в матче по ударам (5), удачным обводкам (4) и касаниям в чужой штрафной (8).

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