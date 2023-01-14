Хвича сыграл с «Ювентусом» 87 минут и стал лучшим в матче по ударам (5), удачным обводкам (4) и касаниям в чужой штрафной (8)

Теги Ювентус серия А Италия Наполи Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича сыграл с «Ювентусом» 87 минут и стал лучшим в матче по ударам и удачным обводкам.

«Наполи» разгромил клуб из Турина (5:1) в матче 18-го тура Серии А. 

21-летний грузинский полузащитник неаполитанцев Хвича Кварахцелия забил гол и сделал 2 результативные передачи. 

Всего он провел на поле 87 минут и стал лучшим в матче по ударам (5), удачным обводкам (4) и касаниям в чужой штрафной (8).

Хвича разнес «Ювентус» – сделал 4 гола! 1+2 в статистике, акробатический суперудар бонусом

6 комментариев

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Romeo Yankovich
Хочется отметить великолепную работу селекции локомотива
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Фанат Аль-Насра
Ответ Unico
КВАРАДОНА! Пришел, чтобы править! Монстр серии А!
Я думал после вылета Португалии больше не увижу тебя
Теперь твой новый кумир Хвича ,а не Роналду ?
+1
-3
-2
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Unico
КВАРАДОНА!

Пришел, чтобы править!

Монстр серии А!
+4
-2
+2
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Фанат Аль-Насра
Короче говоря
Издевался над Юве :)
+2
-1
+1
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Креветки с лимоном
Красавелло из Сакартвело🇬🇪🇬🇪🇬🇪🇺🇦🇺🇦🇺🇦
Топ игрок.
+4
-3
+1
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Пако
Хвича - новых успехов тебе, генацвале!
+6
-2
+4
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