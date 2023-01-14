Хвича сыграл с «Ювентусом» 87 минут и стал лучшим в матче по ударам (5), удачным обводкам (4) и касаниям в чужой штрафной (8)
Хвича сыграл с «Ювентусом» 87 минут и стал лучшим в матче по ударам и удачным обводкам.
«Наполи» разгромил клуб из Турина (5:1) в матче 18-го тура Серии А.
21-летний грузинский полузащитник неаполитанцев Хвича Кварахцелия забил гол и сделал 2 результативные передачи.
Всего он провел на поле 87 минут и стал лучшим в матче по ударам (5), удачным обводкам (4) и касаниям в чужой штрафной (8).
Хвича разнес «Ювентус» – сделал 4 гола! 1+2 в статистике, акробатический суперудар бонусом
Теперь твой новый кумир Хвича ,а не Роналду ?
Пришел, чтобы править!
Монстр серии А!
Издевался над Юве :)
Топ игрок.