«Раконяц и Гайич дойдут до уровня Ивановича и Видича, возможно». Агент о новичках «Локо» и ЦСКА

Теги ЦСКА Локомотив Бранислав Иванович Неманя Видич премьер-лига Россия Милан Гайич Чемпионат.com Марко Раконяц Футбол

Сербский футбольный агент высказался о Марко Раконяце и Милане Гайиче.

Форвард и защитник перешли в «Локомотив» и ЦСКА соответственно.

«Это трансферное окно началось с нескольких хороших переходов игроков из Сербии в Россию. Это талантливые ребята, которые могут заявить о себе. Раконяц и Гайич — классные футболисты.

Они наверняка привлекут много внимания — и, возможно, дойдут до уровня Ивановича и Видича. Я думаю, что при определенных раскладах они смогут достичь их уровня», — сказал Боян Остожич.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные