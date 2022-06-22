«Раконяц и Гайич дойдут до уровня Ивановича и Видича, возможно». Агент о новичках «Локо» и ЦСКА

Сербский футбольный агент высказался о и .

Форвард и защитник перешли в и соответственно.

«Это трансферное окно началось с нескольких хороших переходов игроков из Сербии в Россию. Это талантливые ребята, которые могут заявить о себе. Раконяц и Гайич — классные футболисты.

Они наверняка привлекут много внимания — и, возможно, дойдут до уровня Ивановича и Видича. Я думаю, что при определенных раскладах они смогут достичь их уровня», — сказал Боян Остожич.