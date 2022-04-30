Новичок «Локомотива» Раконяц: «У меня нет страха перед приездом в Москву»

высказался о своем переходе в .

Форвард клуба «Чукарички» начнет выступать за москвичей со следующего сезона.

– Я еще молодой футболист и понимаю, что мне предстоит огромный фронт работы, и я собираюсь полностью отдавать себя на каждой тренировке. Осознаю, что в России буду играть на более высоком уровне и выложусь по максимуму в каждом эпизоде.

— Многие легионеры сейчас уезжают из России. Вы, наоборот, приезжаете. Нет ли страха в связи со сложившейся ситуацией?

— Я спортсмен, футболист, и я высказываюсь при помощи своей игры на футбольном поле. И, конечно, у меня нет никакого страха перед приездом в Москву.

— Возможное отсутствие еврокубков в следующем сезоне — проблема?

— Повторю: я думаю только о том, что будет происходить на футбольном поле. Уверен, что клуб, футболисты справятся с ситуацией, какой бы она ни была.

— Успели уже что-то узнать о «Локомотиве»? Может, видели его матчи?

— Я успел достаточно изучить клубную историю. Отлично понимаю, что «Локомотив» — одна из лучших российских команд, она всегда находится на самом верху турнирной таблицы, в составе всегда много сильных россиян и зарубежных футболистов.

Но я присоединюсь к команде в июне, поэтому у меня достаточно времени, чтобы изучить все, что связано с клубом, еще лучше. Теперь, конечно, буду смотреть каждый их матч, – сказал Раконяц.