«Ливерпуль» проиграл 9 матчей из 31 в этом сезоне. В прошлом было 4 поражения в 63 играх

« » в сезоне-2022/23 уже проиграл в 2 раза больше матчей, чем за весь прошлый сезон.

Поражение от « » (1:2) в 4-м раунде Кубка Англии стало для команды тренера Юргена Клоппа 9-м в текущем сезоне из 31 матча во всех турнирах.

В сезоне-2021/22 « » проиграл лишь 4 из 63 матчей: с «Вест Хэмом» (2:3) и «Лестером» (0:1) в и с «Интером» (0:1) и «Реалом» (0:1) в чемпионов.