«Ливерпуль» проиграл 9 матчей из 31 в этом сезоне. В прошлом было 4 поражения в 63 играх

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп Лига чемпионов УЕФА Брайтон Футбол

«Ливерпуль» в сезоне-2022/23 уже проиграл в 2 раза больше матчей, чем за весь прошлый сезон.

Поражение от «Брайтона» (1:2) в 4-м раунде Кубка Англии стало для команды тренера Юргена Клоппа 9-м в текущем сезоне из 31 матча во всех турнирах.

В сезоне-2021/22 «Ливерпуль» проиграл лишь 4 из 63 матчей: с «Вест Хэмом» (2:3) и «Лестером» (0:1) в АПЛ и с «Интером» (0:1) и «Реалом» (0:1) в Лиге чемпионов.

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17 комментариев

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Евгений Ох
Ответ FanLFC
Боже мой, откуда же вы такие беретесь. Феерические … «Бегунки» Клоппа набрали набирали 97 и 99 очков в АПЛ. А какой максимальный результат Моуриньо, ха? А про финалы ЛЧ даже комментировать нечего, там вообще анекдот ты целый написал
Моуриньо тоже нормально очков набрал 95 его рекорд с 15! пропущенными голами. В Реале 100 набирал. В АПЛ тоже рекорд не у Ливерпуля.

Я тут, если что, не принижаю заслуг Клопа. Но и Жозе вы взря принизили в 4-6 году у него была топовая команда.
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relax4076
Стиви Джи твой выход)
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Elihio
Ответ dr. cage
Качественно в этом сезоне все кому не лень пользуют недоразумение с развалин Энфилда.. Ничего не скажешь..
Когда ж ты перестанешь по веткам ненавистной команды ходить, убогий?
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Руслан Абакаров
Ответ Tima Tima
вот они повылазили горе хейтеры Ливерпуля, которые ждали это с 2015 года, когда команда только вверх шла, радуйтесь пока Ливерпуль снова на ход не вышел, потом снова на 7 лет заткнетесь. Я в шоке от того как сейчас поливают грязью супер клуб, команда в кризисе травмы, провальные трансферы, но понятно ведь что они оттуда выйдут рано или поздно, вот тогда вы все и пропадете, так что пока злорадствуйте клоуны)))))
Супер клуб, который держится на 1 человеке, это не супер клуб, а скорее выскочка
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Сергей Спартакович
Ответ dr. cage
Всегда забавляло, что бегуновую команду Клоппа, у которой за 5+ лет всего 1 чемпионство (ковидное), 1 ЛЧ (самый скучный финал в истории против таких же убогих шпорок) и 2 безвольно слитых финала ЛЧ, некоторые умники безаппеляционно записывали в одну из лучших команд в истории или как минимум современности .. Наряду с командами Пепа, Зидана, Хайнкеса и Моуриньо.. Лютый лол. Благо, что все возвращается на круги своя.. Ливерпуль Клоппа, такое же одноразовые явление, как Лестер.. И теперь портовые вновь вернулись на свои исторические позиции в середине таблицы..
У тебя есть муж
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vladimir.kostrichko
63 матча....Ну и цифра....Теперь надеюсь понятна усталость футболистов.....Но жалким существам этого не понять.
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Tima Tima
Ответ dr. cage
Всегда забавляло, что бегуновую команду Клоппа, у которой за 5+ лет всего 1 чемпионство (ковидное), 1 ЛЧ (самый скучный финал в истории против таких же убогих шпорок) и 2 безвольно слитых финала ЛЧ, некоторые умники безаппеляционно записывали в одну из лучших команд в истории или как минимум современности .. Наряду с командами Пепа, Зидана, Хайнкеса и Моуриньо.. Лютый лол. Благо, что все возвращается на круги своя.. Ливерпуль Клоппа, такое же одноразовые явление, как Лестер.. И теперь портовые вновь вернулись на свои исторические позиции в середине таблицы..
вот они повылазили горе хейтеры Ливерпуля, которые ждали это с 2015 года, когда команда только вверх шла, радуйтесь пока Ливерпуль снова на ход не вышел, потом снова на 7 лет заткнетесь. Я в шоке от того как сейчас поливают грязью супер клуб, команда в кризисе травмы, провальные трансферы, но понятно ведь что они оттуда выйдут рано или поздно, вот тогда вы все и пропадете, так что пока злорадствуйте клоуны)))))
+3
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+3
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FanLFC
Ответ dr. cage
Всегда забавляло, что бегуновую команду Клоппа, у которой за 5+ лет всего 1 чемпионство (ковидное), 1 ЛЧ (самый скучный финал в истории против таких же убогих шпорок) и 2 безвольно слитых финала ЛЧ, некоторые умники безаппеляционно записывали в одну из лучших команд в истории или как минимум современности .. Наряду с командами Пепа, Зидана, Хайнкеса и Моуриньо.. Лютый лол. Благо, что все возвращается на круги своя.. Ливерпуль Клоппа, такое же одноразовые явление, как Лестер.. И теперь портовые вновь вернулись на свои исторические позиции в середине таблицы..
Боже мой, откуда же вы такие беретесь. Феерические …

«Бегунки» Клоппа набрали набирали 97 и 99 очков в АПЛ. А какой максимальный результат Моуриньо, ха?

А про финалы ЛЧ даже комментировать нечего, там вообще анекдот ты целый написал
+6
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Tahir Turk
Ответ dr. cage
Всегда забавляло, что бегуновую команду Клоппа, у которой за 5+ лет всего 1 чемпионство (ковидное), 1 ЛЧ (самый скучный финал в истории против таких же убогих шпорок) и 2 безвольно слитых финала ЛЧ, некоторые умники безаппеляционно записывали в одну из лучших команд в истории или как минимум современности .. Наряду с командами Пепа, Зидана, Хайнкеса и Моуриньо.. Лютый лол. Благо, что все возвращается на круги своя.. Ливерпуль Клоппа, такое же одноразовые явление, как Лестер.. И теперь портовые вновь вернулись на свои исторические позиции в середине таблицы..
Просто посмотрел твои комментарии, типичный хейтер всего, что связано с АПЛ. Скаузерок, портовые и прочее. Давно ли твой Реал проиграл не лучшей Барсе? С топовыми модричами и Бензема? Сколько раз Ливерпуль был в шаге от чемпионства, а он единственный неудачный сезон такие как ты начинают лить помои. Ты наверное, когда Атлетико чемпионом стало был на грани с..цида
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Yuri Ten
Вопросы явно к новому спортдиры, который деревья за 100кк покупает))
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-1
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dr. cage
Всегда забавляло, что бегуновую команду Клоппа, у которой за 5+ лет всего 1 чемпионство (ковидное), 1 ЛЧ (самый скучный финал в истории против таких же убогих шпорок) и 2 безвольно слитых финала ЛЧ, некоторые умники безаппеляционно записывали в одну из лучших команд в истории или как минимум современности .. Наряду с командами Пепа, Зидана, Хайнкеса и Моуриньо..

Лютый лол.

Благо, что все возвращается на круги своя.. Ливерпуль Клоппа, такое же одноразовые явление, как Лестер.. И теперь портовые вновь вернулись на свои исторические позиции в середине таблицы..
+11
-15
-4
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dr. cage
Качественно в этом сезоне все кому не лень пользуют недоразумение с развалин Энфилда..
Ничего не скажешь..
+2
-4
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BigPapa
Клопп аут)
+3
-4
-1
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Крэнг
Середняк возвращается на свои привычные места после нескольких сезонов в качестве выскочки, всё логично
+9
-10
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serhio_ramos_
Если сейчас пригласить тренером Фрэнки Лэмпарда,то в следующем сезоне можно и на квадрупл замахнуться.
+5
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Enotaz24
Все хорошее когда нибудь кончается...жаль.
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romanisti89
Пора возвращать Стиви Джи, легенду Астон Виллы
+5
-6
-1
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