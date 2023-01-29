«Ливерпуль» проиграл 9 матчей из 31 в этом сезоне. В прошлом было 4 поражения в 63 играх
«Ливерпуль» в сезоне-2022/23 уже проиграл в 2 раза больше матчей, чем за весь прошлый сезон.
Поражение от «Брайтона» (1:2) в 4-м раунде Кубка Англии стало для команды тренера Юргена Клоппа 9-м в текущем сезоне из 31 матча во всех турнирах.
В сезоне-2021/22 «Ливерпуль» проиграл лишь 4 из 63 матчей: с «Вест Хэмом» (2:3) и «Лестером» (0:1) в АПЛ и с «Интером» (0:1) и «Реалом» (0:1) в Лиге чемпионов.
Я тут, если что, не принижаю заслуг Клопа. Но и Жозе вы взря принизили в 4-6 году у него была топовая команда.
«Бегунки» Клоппа набрали набирали 97 и 99 очков в АПЛ. А какой максимальный результат Моуриньо, ха?
А про финалы ЛЧ даже комментировать нечего, там вообще анекдот ты целый написал
Лютый лол.
Благо, что все возвращается на круги своя.. Ливерпуль Клоппа, такое же одноразовые явление, как Лестер.. И теперь портовые вновь вернулись на свои исторические позиции в середине таблицы..
Ничего не скажешь..