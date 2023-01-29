«Ливерпуль» недостаточно хорош в АПЛ и вылетел из обоих кубков. Нам нужно начать выигрывать». Робертсон об игре команды
Эндрю Робертсон критически оценил выступления «Ливерпуля» после вылета из Кубка Англии.
«Красные» уступили «Брайтону» (1:2) в 4-м раунде, пропустив гол в добавленное время.
«Это очень большое разочарование для нас. Был хороший кубковый матч, ровный до самого конца с хорошими моментами. Мы были лучше готовы, чем две недели назад, создали моменты, были более компактны, но в итоге вылетели из Кубка Англии.
В таком клубе, как «Ливерпуль», болельщики многого ожидают, и проиграть из-за гола, забитого чуть ли не последним ударом – это большое разочарование. Нам нужно начать выигрывать. Это легко сказать, но сложнее исправить.
Этот сезон не слишком хорош [для нас], мы надеялись в новом году начать с чистого листа, но этого не произошло. Мы были хуже. В АПЛ мы были недостаточно хороши, и теперь мы вылетели из обоих кубков.
Нельзя указать на одну какую-то причину, все сложнее. Можно сказать, что у нас нет былой уверенности перед воротами соперника, а в обороне мы действуем слишком открыто.
Нам нужно вернуть уверенность в себе, хотя легче сказать, чем сделать, но именно так мы сможем добиться нужных результатов. Нужно сделать это быстро, но не выходит. Фанатам от этого не легче, мне жаль их», – сказал защитник «Ливерпуля» в эфире ITV.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
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