«Ливерпуль» недостаточно хорош в АПЛ и вылетел из обоих кубков. Нам нужно начать выигрывать». Робертсон об игре команды

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Брайтон Эндрю Робертсон Футбол

Эндрю Робертсон критически оценил выступления «Ливерпуля» после вылета из Кубка Англии.

«Красные» уступили «Брайтону» (1:2) в 4-м раунде, пропустив гол в добавленное время.

«Это очень большое разочарование для нас. Был хороший кубковый матч, ровный до самого конца с хорошими моментами. Мы были лучше готовы, чем две недели назад, создали моменты, были более компактны, но в итоге вылетели из Кубка Англии.

В таком клубе, как «Ливерпуль», болельщики многого ожидают, и проиграть из-за гола, забитого чуть ли не последним ударом – это большое разочарование. Нам нужно начать выигрывать. Это легко сказать, но сложнее исправить.

Этот сезон не слишком хорош [для нас], мы надеялись в новом году начать с чистого листа, но этого не произошло. Мы были хуже. В АПЛ мы были недостаточно хороши, и теперь мы вылетели из обоих кубков.

Нельзя указать на одну какую-то причину, все сложнее. Можно сказать, что у нас нет былой уверенности перед воротами соперника, а в обороне мы действуем слишком открыто.

Нам нужно вернуть уверенность в себе, хотя легче сказать, чем сделать, но именно так мы сможем добиться нужных результатов. Нужно сделать это быстро, но не выходит. Фанатам от этого не легче, мне жаль их», – сказал защитник «Ливерпуля» в эфире ITV.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

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11 комментариев

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Vadiay
Ответ #SharkTeam
Бизнес и ничего личного. Казалось вы именно этим и гордились всегда?
Не совсем верно. Гордились не бизнесом, а самоокупаемостью. Все работает до поры до времени, потом схема и игроки стареют, на смену не приходит ничего нового - система вырождается.
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Max Kovalev
Осталось только имя
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#SharkTeam
Ответ llolishe
Я реально просто в шоке как руководству пофиг на клуб-Ливерпуль в прошлом сезоне во всех 4 турнирах заработал много денег и сейчас мы видим что за эти деньги купили лишь Гакпо Просто смех когда говорят что нет денег на Кайседо когда Ливерпуль только за сезон АПЛ заработал на двух Кайсед
Бизнес и ничего личного. Казалось вы именно этим и гордились всегда?
+3
-1
+2
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Матвей Баранов
Ответ llolishe
Я реально просто в шоке как руководству пофиг на клуб-Ливерпуль в прошлом сезоне во всех 4 турнирах заработал много денег и сейчас мы видим что за эти деньги купили лишь Гакпо Просто смех когда говорят что нет денег на Кайседо когда Ливерпуль только за сезон АПЛ заработал на двух Кайсед
Здесь дело скорее в том, что Ливерпуль продают. И собственно нынешние владельцы уже не планируют активно вкладываться в клуб
+1
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+1
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emptinesspetr
Квадрупла на этот раз не будет(
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Iuasamotu
Это традиционная тактика Ливерпуля, экономить силы на кубках. Пусть сосредоточатся на чемпионате
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Fooler
Этот сезон мимо. Чудом можно в ТОП-4 попасть.А на чудо с Реалом тоже не верится. Если не попасть в ЛЧ,то с трансферами проблемы. Тот же Беллингем захочет сразу в ЛЧ.
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Гегенпрессинг Рангника
Ливер даже с судьями ничего не может. Раньше Реал выгуливал своих щенков солаху и трентшу раз в год в ЛЧ, а теперь Брайтон выкупил у Реала возможность жёстко наказывать портовый судейский проект
0
-5
-5
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llolishe
Я реально просто в шоке как руководству пофиг на клуб-Ливерпуль в прошлом сезоне во всех 4 турнирах заработал много денег и сейчас мы видим что за эти деньги купили лишь Гакпо

Просто смех когда говорят что нет денег на Кайседо когда Ливерпуль только за сезон АПЛ заработал на двух Кайсед
+6
-2
+4
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ман сити фейк
С такой игрой просто пожелать удачи против Реала. Проиграли середнякам АПЛ по счёту и даже по игре. Сложно представить что с ними сделает Реал.
0
-3
-3
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llolishe
Даже вроде в лучшие времена экономят на трансферах и потом удивляются

Вместо Беллингема купили Карвальо за копейки который два гола забил-молодцы что скажешь
+4
-1
+3
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