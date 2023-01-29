Клопп о двух подряд проигрышах «Брайтону»: «Сегодня «Ливерпуль» сыграл лучше, но пропустил два гола со стандартов»
Юрген Клопп прокомментировал очередное поражение «Ливерпуля» от «Брайтона».
«Красные», пропустив гол в добавленное время, вылетели из Кубка Англии в 4-м раунде (1:2). 14 января «Ливерпуль» был разгромлен «Брайтоном» (0:3) в АПЛ.
«Мы вернулись сюда после прошлой игры, когда пару недель назад мы были даже не близки к своему уровню.
Сегодня мы сыграли лучше, но пропустили два гола со стандартов, чего никак нельзя делать.
На левом фланге обороны Робертсон был в порядке, потому что команда помогала ему, а справа у Трента не было поддержки.
Митома очень хорош, так что было трудно. Но мы могли защищаться лучше в моментах с обоими голами. В первом случае был рикошет, но мы, вероятно, могли заблокировать удар.
Не очень приятные ощущения. По прошествии времени мы можем увидеть позитивные моменты, но мы хотели пройти дальше. Поздравляю «Брайтон», – сказал главный тренер «Ливерпуля».
Поэтому когда японец проходил его, как стоячего, Трент даже не парился и не пытался догонять...
Позорная игра от ТАА, одна из многих в этом сезоне