Клопп о двух подряд проигрышах «Брайтону»: «Сегодня «Ливерпуль» сыграл лучше, но пропустил два гола со стандартов»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Кубок Англии Юрген Клопп Брайтон Эндрю Робертсон Трент Александер-Арнолд Каору Митома Футбол

Юрген Клопп прокомментировал очередное поражение «Ливерпуля» от «Брайтона».

«Красные», пропустив гол в добавленное время, вылетели из Кубка Англии в 4-м раунде (1:2). 14 января «Ливерпуль» был разгромлен «Брайтоном» (0:3) в АПЛ.

«Мы вернулись сюда после прошлой игры, когда пару недель назад мы были даже не близки к своему уровню.

Сегодня мы сыграли лучше, но пропустили два гола со стандартов, чего никак нельзя делать.

На левом фланге обороны Робертсон был в порядке, потому что команда помогала ему, а справа у Трента не было поддержки.

Митома очень хорош, так что было трудно. Но мы могли защищаться лучше в моментах с обоими голами. В первом случае был рикошет, но мы, вероятно, могли заблокировать удар.

Не очень приятные ощущения. По прошествии времени мы можем увидеть позитивные моменты, но мы хотели пройти дальше. Поздравляю «Брайтон», – сказал главный тренер «Ливерпуля».

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14 комментариев

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Gestor_36
клоповник планомерно продолжает уничтожать некогда добротный клуб, скоро в чемпионшипе будут болтаться если толераста не выгонят
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corazón blanco
Юрген уже выжал максимум из этого состава, команда морально и физически истощена. Возможно это последний сезон Клоппа в Ливерпуле.
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Stewee
Ответ Okaka
Так Кайседо не было, он в прошлом матче был хозяином центра поля
Чтобы выиграть центр поля у нынешнего Ливерпуля достаточно иметь там 2-3 хороших игроков (даже не топов).
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Stewee
Уже стали клиентами для Брайтона. А улучшения игры не видится даже на горизонте. Ну и для Реала в 1/8 ЛЧ будет легкая прогулка. Может быть, даже с ротацией смогут в 1/4 выйти.
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Dr. Dre_123
Ливерпуль всегда пропускает со стандартов, но сами хрен забивают со стандартов, даже не помню когда они забили последний раз забили со стандарта
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MyNameIsLink
" у Трента не было поддержки"

Поэтому когда японец проходил его, как стоячего, Трент даже не парился и не пытался догонять...
Позорная игра от ТАА, одна из многих в этом сезоне
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Вазген, друг Мхитаряна.
На радость хейтерам пока физрука не будут увольнять
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Nek Nek
Клоп аут когда начнется?
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Пирс Морган
С 3:0 до 2:1, прогресс на лицо
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Karl0709
Клоппа на отдых пусть отдохнёт годик , а в Ливерпуль Тухеля .
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Okaka
Так Кайседо не было, он в прошлом матче был хозяином центра поля
+3
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Budabuda
Какой же Клопп прогрессирующий!
+6
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igls54
Хватить травить Клоппа - он устал
+1
-1
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QWertY
Не проиграли разгромно. Вот это я понимаю прогресс👌🏻
+12
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