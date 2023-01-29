Аллегри про 0:2 с «Монцей»: «Три игры подряд мы не готовы морально – такое не должно повторяться»
Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Монцы» (0:2).
«Такого [плохого] первого тайма у нас еще не было, и это должно заставить нас задуматься. Второй тайм прошел лучше, но смотреть нужно именно на первую половину матча – мы все несем ответственность за такую игру. Мы пропустили 10 голов и набрали одно очко в трех матчах. Мы забивали голы с обезоруживающей легкостью, а сейчас нам забивают слишком легко, и над этим нужно работать.
Место в турнирной таблице? Я всегда говорю, что мы набрали 38 очков, но их у нас 23, и мы должны понимать это. Над этим надо работать.
Мы были довольно медлительны и не сразу отреагировали на отмененный гол. Мы должны вернуться в сезон – три матча подряд мы оказываемся не готовы морально. Мы должны работать, и те, кто не может этого делать, остаются вне состава. Нам нужно набирать очки, потому что таково наше положение – во всяком случае, сейчас. Мы все должны пройти это испытание и вернуться с гневом и злобой, в том числе потому, что в четверг мы играем с «Лацио» (в Кубке Италии – прим.), и либо мы выигрываем, либо вылетаем.
Каждый матч важен, потому что иначе можно попасть в водоворот и не выбраться из него. То, что произошло в последних матчах, больше не должно повторяться», – сказал главный тренер «Ювентуса» в интервью DAZN.
После 20 туров Серии А «Ювентус», лишенный 15 очков в связи с обвинениями в финансовых махинациях, занимает 13-е место в турнирной таблице.
Их просто нет. Осталось название. То, что сегодня сделало с Миланом Сассуоло - это просто позор.
А Монца просто убила Юве.
Ну как так? Что с ними? Жуть какая-то.
Вот честно. Буду болеть сегодня за Рому. Может хоть у кого-то есть яйца.....
Опидарасились все. Мужиков уже нет в А Лиге. Одни ******
А как объяснить тогда его "работу"?Может ему самому аора оказаться вне состава Ювентуса.
Надо взять на заметку. Когда косякну на работе. Скажу, что не готов морально.
Вот шаблоны ответов и можно тренеровать любому 😀
То, что он придумал сегодня, оказалось полнейшей шляпой.
Рабьо продавать прямо сейчас. Куда он там, в "Ньюкасл" хотел? Пускай отправляется не медля. На крайний случай Закарию можно вернуть. В "Челси" вряд ли за него будут держаться.