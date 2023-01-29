Аллегри про 0:2 с «Монцей»: «Три игры подряд мы не готовы морально – такое не должно повторяться»

Теги Ювентус серия А Италия Массимилиано Аллегри Монца Футбол

Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение «Ювентуса» от «Монцы» (0:2).

«Такого [плохого] первого тайма у нас еще не было, и это должно заставить нас задуматься. Второй тайм прошел лучше, но смотреть нужно именно на первую половину матча – мы все несем ответственность за такую игру. Мы пропустили 10 голов и набрали одно очко в трех матчах. Мы забивали голы с обезоруживающей легкостью, а сейчас нам забивают слишком легко, и над этим нужно работать.

Место в турнирной таблице? Я всегда говорю, что мы набрали 38 очков, но их у нас 23, и мы должны понимать это. Над этим надо работать.

Мы были довольно медлительны и не сразу отреагировали на отмененный гол. Мы должны вернуться в сезон – три матча подряд мы оказываемся не готовы морально. Мы должны работать, и те, кто не может этого делать, остаются вне состава. Нам нужно набирать очки, потому что таково наше положение – во всяком случае, сейчас. Мы все должны пройти это испытание и вернуться с гневом и злобой, в том числе потому, что в четверг мы играем с «Лацио» (в Кубке Италии – прим.), и либо мы выигрываем, либо вылетаем.

Каждый матч важен, потому что иначе можно попасть в водоворот и не выбраться из него. То, что произошло в последних матчах, больше не должно повторяться», – сказал главный тренер «Ювентуса» в интервью DAZN.

После 20 туров Серии А «Ювентус», лишенный 15 очков в связи с обвинениями в финансовых махинациях, занимает 13-е место в турнирной таблице.

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24 комментария

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Назар Игорь
Что он постонно "мы, мы мы.. ". Не надо обобщать, слабая игра это в первую очередь вина тренера, а не команды. Если только команда тренера не сливает.
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Decard Show
На это тоже Португалец7 виноват?! Будем честны что юве уже начал тонит в сезоне 20-21,но благодаря Португальца7 они умудрились попасть на топ-4 и умудрился выиграть кубок италии! Именно его решающие 29 голов помогла юве хотя бы занять четвёртую месту!
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Ruslan Kadiev
Мы забивали голы с лёгкостью. Он про какой то отдельный матч говорит десятилетней давности или что ?
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Il_Capitano
Ответ Дмитрий Мороз
Возьмите меня тренером. Я тоже буду ставить убогую игру, а потом говорить что этого не должно быть. 2 млн евро в год мне хватит)) зачем вам этот клоун за 7 млн?
возьми меня ассистентом если что)) я тоже справлюсь
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Spartakovec navsegda
Повтор-это вторая игра, если их уже было 3, то...
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Вячеслав Новиков-Володько
Был бы мужиком написал заявление, на игру Ювентуса последнее время невозможно смотреть
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Aleksandr Sirunyan
Такие идиотские речи я могу говорить всего 1 млн евро в год. Зачем платить 7?
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mad butcher
Вообще возникает много вопросов к итальянскому футболу. Милан, Юве.....

Их просто нет. Осталось название. То, что сегодня сделало с Миланом Сассуоло - это просто позор.

А Монца просто убила Юве.

Ну как так? Что с ними? Жуть какая-то.

Вот честно. Буду болеть сегодня за Рому. Может хоть у кого-то есть яйца.....
Опидарасились все. Мужиков уже нет в А Лиге. Одни ******
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corazón blanco
Ответ Jazzzz
Поэтому этот физрук и не получил ни от кого предложения летом, только от Юве.
Мадрид предлагал ему свои услуги, но Слава Богу, что Ювентус тоже своевременно вышел со своим предложением и он не смог от него отказаться.
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Jazzzz
Поэтому этот физрук и не получил ни от кого предложения летом, только от Юве.
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juventus
"Мы должны бороться и те кто не умеет должны быть вне состава".
А как объяснить тогда его "работу"?Может ему самому аора оказаться вне состава Ювентуса.
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mad butcher
"Мы должны вернуться в сезон – три матча подряд мы оказываемся не готовы морально"

Надо взять на заметку. Когда косякну на работе. Скажу, что не готов морально.
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Fazy10
Пора в серию б
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l1973
Свали уже, позорник.
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juventus
Ответ Дмитрий Мороз
Возьмите меня тренером. Я тоже буду ставить убогую игру, а потом говорить что этого не должно быть. 2 млн евро в год мне хватит)) зачем вам этот клоун за 7 млн?
Можно и не ставить,а говорить "так бывает" ,"такое случается","это футбол и может быть что угодно","сегодня была крепкая команда,а у нас не получалось".
Вот шаблоны ответов и можно тренеровать любому 😀
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Arty K.
Да не тянешь ты этот клуб, и всё
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d.xoxlov
Бремер хорошо играет только в тройке, так что Аллегри придётся крепко задуматься, как обойтись сзади без Сандро, но чтобы Кьеза не играл латераля.
То, что он придумал сегодня, оказалось полнейшей шляпой.
Рабьо продавать прямо сейчас. Куда он там, в "Ньюкасл" хотел? Пускай отправляется не медля. На крайний случай Закарию можно вернуть. В "Челси" вряд ли за него будут держаться.
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Akyl Alibaev
Наизусть знаю уже то что он скажет
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Hrenus Cazzius
вот что значит мотивация! Берл, что там со шлюхами?
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Chernoy
«Три игры подряд мы…», «такого не должно повторяться…», у меня диссонанс
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Witcher777
Сильвио - гений мотивации
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juventus
Когда он поймет что пора уходить так как не справляется с обязанностями и два года из четырех потрачены впустую и это имея какой то план развития.
+2
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Дмитрий Мороз
Возьмите меня тренером. Я тоже буду ставить убогую игру, а потом говорить что этого не должно быть. 2 млн евро в год мне хватит)) зачем вам этот клоун за 7 млн?
+26
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JUVE⚽️NTUS
Мойзе Кин и ты-наше всё 🔥
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