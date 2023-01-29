Аллегри про 0:2 с «Монцей»: «Три игры подряд мы не готовы морально – такое не должно повторяться»

прокомментировал поражение « » от «Монцы» (0:2).

«Такого [плохого] первого тайма у нас еще не было, и это должно заставить нас задуматься. Второй тайм прошел лучше, но смотреть нужно именно на первую половину матча – мы все несем ответственность за такую игру. Мы пропустили 10 голов и набрали одно очко в трех матчах. Мы забивали голы с обезоруживающей легкостью, а сейчас нам забивают слишком легко, и над этим нужно работать.

Место в турнирной таблице? Я всегда говорю, что мы набрали 38 очков, но их у нас 23, и мы должны понимать это. Над этим надо работать.

Мы были довольно медлительны и не сразу отреагировали на отмененный гол. Мы должны вернуться в сезон – три матча подряд мы оказываемся не готовы морально. Мы должны работать, и те, кто не может этого делать, остаются вне состава. Нам нужно набирать очки, потому что таково наше положение – во всяком случае, сейчас. Мы все должны пройти это испытание и вернуться с гневом и злобой, в том числе потому, что в четверг мы играем с «Лацио» (в Кубке Италии – прим.), и либо мы выигрываем, либо вылетаем.

Каждый матч важен, потому что иначе можно попасть в водоворот и не выбраться из него. То, что произошло в последних матчах, больше не должно повторяться», – сказал главный тренер «Ювентуса» в интервью DAZN.

После 20 туров Серии А «Ювентус», лишенный 15 очков в связи с обвинениями в финансовых махинациях, занимает 13-е место в турнирной таблице.