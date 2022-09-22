«Спорт цикличен: есть моменты, когда ты выигрываешь, и моменты, когда ты не можешь выиграть. Ответственность лежит не только на Аллегри». Галлиани о «Юве»

высказался о неудачном старте сезона у .

«Давайте говорить серьезно. Аллегри выиграл скудетто и Суперкубок Италии за первый год в «Милане», он всегда выводил команду в плей-офф Лиги чемпионов.

В «Ювентусе» он повторил свои достижения, выиграв чемпионские титулы и всегда выводя клуб в плей-офф Лиги чемпионов. Его прошлое говорит само за себя. Ответственность лежит не только на Аллегри.

У меня есть своя теория, спорт цикличен: есть моменты, когда ты выигрываешь, и другие моменты, когда ты больше не можешь выиграть. Это также происходило с «Реалом» и другими крупными клубами. Теперь это происходит с «Ювентусом», это вращающееся колесо», – сказал директор «Монцы».