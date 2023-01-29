«Ньюкасл» за 40+5 млн фунтов купил Гордона у «Эвертона»

Теги Ньюкасл Эвертон премьер-лига Англия трансферы Энтони Гордон Фабрицио Романо Футбол

«Ньюкасл» объявил о приобретении полузащитника Энтони Гордона у «Эвертона».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, трансфер обошелся «сорокам» в 40 млн фунтов, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.

21-летний англичанин в текущем сезоне провел 16 матчей в АПЛ и забил 3 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Гордон пропускает тренировки «Эвертона» три дня. Он хочет перейти в «Ньюкасл», но переговоры идут медленно

Изображение: nufc.co.uk

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44 комментария

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Павел Варламов
Ответ Satvaldino
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Александра)
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corazón blanco
Ответ Владислав Ярлыков
Очевидно, что Эвертон не собирается спасаться, если продает своего лучшего игрока перед борьбой за выживание.
Так Гордон сам пропускал тренировки команды, чтобы только уйти из команды и перейти в Ньюкасл. Смысл держать уже не мотивированного игрока, здравое решение.
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Alar Asus
Ответ Барыга блинами
Я видел в прошлом году несколько игр после прихода Лэмпарда. Гордон был самым активным на поле, но при этом самым глупым. Столько запоротых моментов и идиотских решений. Парень молодец, из кожи вон лезет, техника тоже присутствует, но интеллекта там крайне мало было. Не знаю как в целом по сезону, но в тех играх он был ужасен, крайне сырой, словно взяли из молодежки какого-то таланта, так как клубу уже нечего было терять. 40 миллионов он и близко не стоит. 20-25 в силу возраста и паспорта.
Заложник своей скорости )
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Андрей Фоминых
Во дают. Ньюкасл - нетипичный мешок. Грамотная работа.
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Alar Asus
Ответ Владислав Ярлыков
Очевидно, что Эвертон не собирается спасаться, если продает своего лучшего игрока перед борьбой за выживание.
Они решили выиграть Чемпионшип в следующем сезоне. Видимо они приняли то что вылетят и строят планы по возвращению в АПЛ. Очиститься Чемпионшипом от ненужных игроков, сбросить баласт, вернуться и начать всё сначала
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Chernoy
Ну если со временем ему тоже решат сделать памятник, то он будет даже страшнее чем у Роналду
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Руслан З.
По крайней мере видна работа тренера и спортивного директора. Ньюкасл не покупает за огромные деньги "то что блестит", а ценник тут вероятно задран за паспорт.
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Собака хаски в маске
Ответ Satvaldino
Дмитрия?
Александра
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Белые штаны Хави
Ответ Satvaldino
Дмитрия?
Рамзи
+1
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Белые штаны Хави
Ответ Уэмбли Стедиум
Английский тренер берет англичан
Невероятно, ещё и английский клуб приобрел англичанина)
+2
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Lindeman
Ответ Satvaldino
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Фримена
+2
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Поцелуй Оздоева
Ответ Барыга блинами
Я видел в прошлом году несколько игр после прихода Лэмпарда. Гордон был самым активным на поле, но при этом самым глупым. Столько запоротых моментов и идиотских решений. Парень молодец, из кожи вон лезет, техника тоже присутствует, но интеллекта там крайне мало было. Не знаю как в целом по сезону, но в тех играх он был ужасен, крайне сырой, словно взяли из молодежки какого-то таланта, так как клубу уже нечего было терять. 40 миллионов он и близко не стоит. 20-25 в силу возраста и паспорта.
Уолкотта описал)
+2
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Поцелуй Оздоева
Ответ Давид Agabekyan
И это даёт результаты. Защита с средненькими трансферами стала лучшей в АПЛ
Ботман и Триппье ни разу не средние трансферы)
+4
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Уэмбли Стедиум
Английский тренер берет англичан
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che kaif
Ответ Бухгалтер2021
мешок что сказать
При чем тут бавария?
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-2
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Igor Shalamov
Ответ ZamoRano
Его маме повезло больше - она попала к куклачеву, а не к юрану...
Шутка крутая))) Боты из барселонской секты не оценили
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Даниил Богомазов
И это на фоне слухов (Ньюкасл и ТТХ типа интересовались) с "прекрасным" Дзаньоло, срочно требующим трансфера, но за которого никто даже 35 отдавать сейчас не хочет)
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Владислав Ярлыков
Очевидно, что Эвертон не собирается спасаться, если продает своего лучшего игрока перед борьбой за выживание.
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v.belorussky
Боули услышал, что для успеха нужен лысый шарлатан. В итоге вышел на Гордона...но купил не того! :D
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-1
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Filipp Gorski
Главное что бы заиграл
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Enotaz24
Ответ Satvaldino
Дмитрия?
Александра
0
-1
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Бухгалтер2021
мешок что сказать
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Troy_nsk
Ответ Satvaldino
Дмитрия?
Александра
0
-1
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Ave Maria. Deus Vult
Ответ j30
случайно не родственик главного пропагандона украины?
Поменять Р на Н - и будет однофамильцем всех пропагандистов Кремля😁
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Ман Сити
Пока им везет. Но покупать английских игроков и английских тренеров путь плохой. Какое-то время будет результат, но далеко на этом не уедешь.
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-2
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