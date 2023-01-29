«Ньюкасл» за 40+5 млн фунтов купил Гордона у «Эвертона»

«Ньюкасл» объявил о приобретении полузащитника у «Эвертона».

По сведениям инсайдера , трансфер обошелся «сорокам» в 40 млн фунтов, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.

21-летний англичанин в текущем сезоне провел 16 матчей в и забил 3 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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Изображение: nufc.co.uk