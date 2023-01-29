«Ньюкасл» за 40+5 млн фунтов купил Гордона у «Эвертона»
«Ньюкасл» объявил о приобретении полузащитника Энтони Гордона у «Эвертона».
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, трансфер обошелся «сорокам» в 40 млн фунтов, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.
21-летний англичанин в текущем сезоне провел 16 матчей в АПЛ и забил 3 мяча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Гордон пропускает тренировки «Эвертона» три дня. Он хочет перейти в «Ньюкасл», но переговоры идут медленно
Изображение: nufc.co.uk
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