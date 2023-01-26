Гордон пропускает тренировки «Эвертона» три дня. Он хочет перейти в «Ньюкасл», но переговоры идут медленно

Полузащитник « » добивается его продажи в « ».

Как сообщает Daily Mail, футболист уже три дня не является на тренировки команды. Пропуск занятий во вторник был согласован, в среду и четверг – нет.

По сведениям инсайдера , 21-летний англичанин уже согласовал условия контракта с «сороками», а вот клубам пока договориться не удается, переговоры идут медленно.

В текущем сезоне Гордон провел 16 матчей в и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.