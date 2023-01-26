Гордон пропускает тренировки «Эвертона» три дня. Он хочет перейти в «Ньюкасл», но переговоры идут медленно

Теги Ньюкасл Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Энтони Гордон Фабрицио Романо Футбол

Полузащитник «Эвертона» Энтони Гордон добивается его продажи в «Ньюкасл».

Как сообщает Daily Mail, футболист уже три дня не является на тренировки команды. Пропуск занятий во вторник был согласован, в среду и четверг – нет.

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, 21-летний англичанин уже согласовал условия контракта с «сороками», а вот клубам пока договориться не удается, переговоры идут медленно.

В текущем сезоне Гордон провел 16 матчей в АПЛ и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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16 комментариев

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Павел Королев
Бл* ребят, это чмо- уже давно пропускает тренировки! Юлька Аршавина все соцсети давно уже исписала...
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окечуква
Честно говоря, он и не наиграл на переход из тонущего Эвертона. Типичный молодой бритт: пыхтит что-то там, а толку мало. Если перейдёт в Челси, то просто повторится история Баркли.
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Средний палец Кирана Тирни
Родной клуб стоит на вылет, а тут едва вылупился птенец и уже двигает свои условия. Надеюсь, Эвертон как можно скорее избавится от этого деструктивного элемента.
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Вася Столяр
Это же тот самый персонаж у Горшка?
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Юрий Кечко
Ну съёмки «мужского и женского « у человека , не всегда успевает , че бубнить то
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kilcher
Нафиг такой игрок нам нужен, еще и 60 лямов за него требуют
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gringomike
Не понимаю, почему все так возбудились.
Кто мать его такой Гордон, чтобы его ассоциировать, с Российско- Украинским конфликтом.
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Shuba Jr.
Ответ Патриот Великого Отечества
Главное что Гордон не пропускает тренировки по спускам в подвал во время наших актов возмездия за Донбасс
Ты такой сохатый, что даже сюда приплел этот бред! Достойно хоть вылизал иностранному господину? Оно стоило того?
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red hikkikomori
Добивается перехода пропуская тренировки, то есть показывая свой непрофессионализм. Логика вышла покурить
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Антон Собанин
Ньюкасл чемпик.
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Красный чай
Ответ Патриот Великого Отечества
Главное что Гордон не пропускает тренировки по спускам в подвал во время наших актов возмездия за Донбасс
Смотришь на вас и понимаешь что вы от чеченских террористов ничем не отличаетесь те тоже свои терракты оправдывали смертями чеченских детей
+12
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Роберт Дауни-средний
Ответ gringomike
Извините, кто??
Ну типа
+3
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Нико Гонсалес
Ответ gringomike
Извините, кто??
Энтони Гордон, читайте внимательно.
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Красный чай
21 год а уже из себя возомнил.
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Патриот Великого Отечества
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gringomike
Извините, кто??
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