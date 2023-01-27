«Ньюкасл» заплатит 45 млн фунтов за вингера «Эвертона» Гордона

Теги Ньюкасл Эвертон премьер-лига Англия возможные трансферы Энтони Гордон деньги Футбол

«Ньюкасл» согласовал трансфер полузащитника «Эвертона».

«Сороки» заплатят за 21-летнего английского вингера Энтони Гордона 45 миллионов евро с учетом бонусов, без них – 40 млн, сообщает журналист Sky Sports News Кит Дауни.

Энтони согласовал с новым клубом долгосрочный контракт. Он пройдет медосмотр в ближайшие сутки.

Гордон забил 3 гола в 18 матчах за «Эвертон» в этом сезоне. Его статистика – здесь.

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16 комментариев

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RembaXXX
Ответ Mescaline
Не надо, хотя возможно во мне личные симпатии говорят. Все-таки с Гордоном они разноплановые игроки, плюс высока вероятность еврокубков на следующий сезон, а значит надо еще больше игроков. Кстати, Мэддисона покупают вроде тоже, твиттер трезвонит об этом, но я подожду официального подтверждения
Мэдисона было бы совсем круто, так можно и за титул уже бороться.
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vaslover
Ответ Yuri Ten
Я так понимаю подписали только потому-что у него правильный пасспорт?
Подписали потому что топовый талант.
Как пример новости что гранды Бундеслиги им интересовались ещё 4, 5 года назад, когда он был почти ребенком.

https://royalbluemersey.sbnation.com/2018/11/23/18108570/everton-transfer-rumours-anthony-gordon-bayern-munich-borussia-dortmund-news-latest-arsenal-sancho
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Mescaline
Ответ Okaka
теперь можно слить АСМ
Не надо, хотя возможно во мне личные симпатии говорят.
Все-таки с Гордоном они разноплановые игроки, плюс высока вероятность еврокубков на следующий сезон, а значит надо еще больше игроков.
Кстати, Мэддисона покупают вроде тоже, твиттер трезвонит об этом, но я подожду официального подтверждения
+9
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+9
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Okaka
Ответ Yuri Ten
Я так понимаю подписали только потому-что у него правильный пасспорт?
Челси летом давал 60 млн. Игрок отличный
0
0
0
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Okaka
теперь можно слить АСМ
+3
-1
+2
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Wekil Halylow
Ответ Cruel Snake
Вот это клуб. Вот это управление. 💵 тонами как некоторые из Лондона не раскидывают на лево и направо, а результаты есть и высокие
таксисти,малчики по вызову,пенсионери и синий мешок это полный мем клуб
+2
-6
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Alex Legend
Ответ Yuri Ten
Я так понимаю подписали только потому-что у него правильный пасспорт?
Гордон хороший игрок, ещё в прошлом сезоне выстрелил
+4
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Wekil Halylow
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
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rigobersong
Нравятся трансферы Ньюкасла, недорогие, логичные и без пафоса:)
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Игорь Новиков
Ответ НРИ
Так евро или фунтов ?
фунтов. Поправили. Спасибо за замечание.
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5ardar
Так всё-таки евро или фунты?
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НРИ
Так евро или фунтов ?
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x2dj8fx6q7
Интервью с Гордоном не закроют надеюсь ???
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Давид Agabekyan
Не так и дорого. Шейхи из Ньюкасла удивляют
+5
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Yuri Ten
Я так понимаю подписали только потому-что у него правильный пасспорт?
+3
-6
-3
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Cruel Snake
Вот это клуб.
Вот это управление. 💵 тонами как некоторые из Лондона не раскидывают на лево и направо, а результаты есть и высокие
+9
-8
+1
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Sevuska
Комментарий удален
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