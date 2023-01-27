«Ньюкасл» заплатит 45 млн фунтов за вингера «Эвертона» Гордона

« » согласовал трансфер полузащитника « ».

«Сороки» заплатят за 21-летнего английского вингера 45 миллионов евро с учетом бонусов, без них – 40 млн, сообщает журналист Sky Sports News Кит Дауни.

Энтони согласовал с новым клубом долгосрочный контракт. Он пройдет медосмотр в ближайшие сутки.

Гордон забил 3 гола в 18 матчах за «Эвертон» в этом сезоне. Его статистика – здесь.