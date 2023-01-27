«Ньюкасл» заплатит 45 млн фунтов за вингера «Эвертона» Гордона
«Ньюкасл» согласовал трансфер полузащитника «Эвертона».
«Сороки» заплатят за 21-летнего английского вингера Энтони Гордона 45 миллионов евро с учетом бонусов, без них – 40 млн, сообщает журналист Sky Sports News Кит Дауни.
Энтони согласовал с новым клубом долгосрочный контракт. Он пройдет медосмотр в ближайшие сутки.
Гордон забил 3 гола в 18 матчах за «Эвертон» в этом сезоне. Его статистика – здесь.
Как пример новости что гранды Бундеслиги им интересовались ещё 4, 5 года назад, когда он был почти ребенком.
https://royalbluemersey.sbnation.com/2018/11/23/18108570/everton-transfer-rumours-anthony-gordon-bayern-munich-borussia-dortmund-news-latest-arsenal-sancho
Все-таки с Гордоном они разноплановые игроки, плюс высока вероятность еврокубков на следующий сезон, а значит надо еще больше игроков.
Кстати, Мэддисона покупают вроде тоже, твиттер трезвонит об этом, но я подожду официального подтверждения
Вот это управление. 💵 тонами как некоторые из Лондона не раскидывают на лево и направо, а результаты есть и высокие