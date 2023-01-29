Дембеле пропустит 5 недель из-за травмы. У него надрыв прямой мышцы бедра

Травма Усмана Дембеле оказалась серьезнее, чем представлялось изначально.

Вингер «Барселоны» получил травму в игре 19-го тура против «Жироны» (1:0) и был заменен на 26-й минуте.

Изначально появлялась информация, что француз выбыл на 3 недели из-за травмы бедра. Однако сегодняшние тесты выявили у Усмана надрыв прямой мышцы бедра – самой длинной головки квадрицепса.

Из-за этого Дембеле пропустит 5 недель, сообщает Diario Sport.

В этом сезоне 25-летний вингер забил 8 голов и отдал 7 результативных передач в 28 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.