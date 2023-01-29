Дембеле пропустит 5 недель из-за травмы. У него надрыв прямой мышцы бедра

Теги Барселона Ла Лига травмы Усман Дембеле Здоровье Футбол

Травма Усмана Дембеле оказалась серьезнее, чем представлялось изначально.

Вингер «Барселоны» получил травму в игре 19-го тура Ла Лиги против «Жироны» (1:0) и был заменен на 26-й минуте.

Изначально появлялась информация, что француз выбыл на 3 недели из-за травмы бедра. Однако сегодняшние тесты выявили у Усмана надрыв прямой мышцы бедра – самой длинной головки квадрицепса.

Из-за этого Дембеле пропустит 5 недель, сообщает Diario Sport.

В этом сезоне 25-летний вингер забил 8 голов и отдал 7 результативных передач в 28 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь

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45 комментариев

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Aleksandr Danilov
Ответ 2vdhrvmmzf
Шанс для Рафиньи доказать свою дееспособность
Мне кажется Тельо и Аффелай в Барсе сильнее смотрелись, чем Рафинья
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vottakoi!
Ответ L LYCE
Нам важнее Ла Лига скорее чем Лига Европы
Сейчас любой турнир имеет значение, как и всегда. Не надо вот этого, в стиле болел Реала, что «это нам не важно, у нас на другое прицел, поэтому играли спустя рукава»
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Муслим Атангулов
Жаль , старый Дембеле возвращается
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Дмитрий Яруллин
Печально , календарь серьезный у Барсы : Бетис, Сева, Вильяреал , МЮ . Возможно , в этих матчах решится судьба титула . Уголька будет не хватать . Торрес , Фати и Рафинья должны проявить себя . Если нет , то надо с ними расставаться …
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Муслим Атангулов
Ответ L LYCE
Нам важнее Ла Лига скорее чем Лига Европы
- лига европы = - 20 млн
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Адилет Асанкожоев
Слишком долго не был в лазарете
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Муслим Атангулов
Чувствую , теперь каждый месяц будет травмироваться
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Максим Кирков
Всë, про ЛЕ можно мечтать
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L LYCE
Ответ Плотников Семен
Жалко, очень его будет не хватать в матчах с МЮ, здоровья и скорейшего возвращения на поле!
Нам важнее Ла Лига скорее чем Лига Европы
+1
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svaz
Ответ За Валенсию с 1999
Ну и ладно. Зато есть мегатоп Рафинья и мегамегатоп Балерин. Вискас Барсик
Второй то тут причем, у него за 500к и пришел бесплатно
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-1
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44ndfwwgbr
Трудно придется Барсе с МЮ. Вся надежда в атаке на Левандовского… Рафинья, Фати и Ферран совсем не впечатляют. ((
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svaz
Ответ 2vdhrvmmzf
Шанс для Рафиньи доказать свою дееспособность
Вчера "доказал"
+4
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svaz
Ответ rigobersong
Хави умеет адаптироваться к проблемам, легенде здоровья, Торресу и Рафиньи больше голов:)
Рафинья то вчера показал "мастер класс", лучше уж Пабло Торре или молодых выпускать, самый бесполезный трансфер оказался
+1
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RashNomadKazakh
Он вернулся.
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moldfan
Печально, очень хороший сезон проводил.
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За Валенсию с 1999
Ну и ладно. Зато есть мегатоп Рафинья и мегамегатоп Балерин.

Вискас Барсик
+2
-4
-2
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Boni Jek
Блин ..
+1
0
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Рустам Атаев
Очень жаль, здоровья конечно. Яркий, отличный игрок ,который набрал супер ход. Трудновато будет Барселоне, но Барселона через многое прошла, надо будет привыкать пока без Дембеле. Все получится.
+3
-1
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falkao2013
Жесть конечно( Давай ,Усман,по ускоренной программе восстанавливайся
0
-1
-1
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serhio_ramos_
Ответ rigobersong
Хави умеет адаптироваться к проблемам, легенде здоровья, Торресу и Рафиньи больше голов:)
Травмат Дембеле уже легенда?🤔
+2
-3
-1
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Пенс
Так-то не потеря вообще. Неймар 2.0 легко заменит. Для середняка из ЛЕ эт вообще не проблема.
0
-3
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TDB
Никогда такого не было, и вот опять))
0
-1
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KASKX
Только начал показывать хороший футбол, и вот сразу травма, скорейшего выздоровления!
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marshalericsson1357
Ужасная новость...
0
-2
-2
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2vdhrvmmzf
Шанс для Рафиньи доказать свою дееспособность
+5
-2
+3
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