Хави после травмы Дембеле попросил усилить атаку, но «Барса» не может никого подписать из-за ФФП
Хави из-за травмы Усмана Дембеле попросил об усилении, но «Барса» не может никого купить.
Вчера вингер «Барселоны» получил травму в игре 19-го тура Ла Лиги против «Жироны» (1:0) и был заменен на 26-й минуте.
Как сообщает журналист Хави Мигель, после травмы француза тренер «Барселоны» вновь спросил у директора Матеу Алемани, можно ли усилить атаку. Менеджер ответил Хави, что правила финансового фэйр-плей не позволят это сделать.
Как ожидается, из-за травмы Дембеле пропустит 3-4 недели. Таким образом, Усман, скорее всего, не сыграет как минимум в 3 матчах Ла Лиги (против «Бетиса», «Севильи» и «Вильярреала»), в полуфинале Кубка Испании, а также в первой игре раунда плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».
Сейчас «Барселона» рассчитывает, что Дембеле вернется к ответной игре с «Манчестер Юнайтед», которая состоится 23 февраля. Возможно, 19 февраля он сыграет несколько минут против «Кадиса» в Ла Лиге.
В этом сезоне 25-летний вингер забил 8 голов и отдал 7 результативных передач в 28 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.
Месси: "Деньги-это не то, что вдохновляет меня. Я живу ради того, чтобы играть в футбол, а не ради финансовой выгоды" - сказал самый высокооплачиваемый футболист в истории (на момент высказывания), осужденный по уголовной статье судом в Испании за уклонение от налогов на 21 месяц тюремного заключения.
Есть Рафинья, есть Фати, закончится дисква Ферана и Левандовского. В конце концов есть Гави и схема которая давала результат в прошлом сезоне в конце и бахнули Реал в последнем Эль-Классико. Когда он играет с лева между линиями и может и треугольники строить вместе с Педри и Левандовским и Альбу/Бальде запускать в атаку. Мне кажется в такой схеме при Хави, Барса показывает самый содержательный футбол в атаке. ИМХО.
Плюс Хави в подстраховке инсайда, гораздо эффективней и Рафиньи и Фати и Дембеле. Что дает много возможностей для крайнего защитника. И Бальде и Альба, отлично умеют подключаться. Второй в форме один из самых острых крайних защитников в мире. До сих пор.
Единственное, нужно будет использовать Рафинью как Дембеле, постоянно изолируя его 1 в 1 на его фланге. Что вполне приличный вариант.