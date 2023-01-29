Хави после травмы Дембеле попросил усилить атаку, но «Барса» не может никого подписать из-за ФФП

Хави из-за травмы попросил об усилении, но «Барса» не может никого купить.

Вчера вингер «Барселоны» получил травму в игре 19-го тура Ла Лиги против «Жироны» (1:0) и был заменен на 26-й минуте.

Как сообщает журналист Хави Мигель, после травмы француза тренер «Барселоны» вновь спросил у директора Матеу Алемани, можно ли усилить атаку. Менеджер ответил Хави, что правила финансового фэйр-плей не позволят это сделать.

Как ожидается, из-за травмы Дембеле пропустит 3-4 недели. Таким образом, Усман, скорее всего, не сыграет как минимум в 3 матчах (против «Бетиса», «Севильи» и «Вильярреала»), в полуфинале Кубка Испании, а также в первой игре раунда плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

Сейчас « » рассчитывает, что Дембеле вернется к ответной игре с «Манчестер Юнайтед», которая состоится 23 февраля. Возможно, 19 февраля он сыграет несколько минут против «Кадиса» в Ла Лиге.

В этом сезоне 25-летний вингер забил 8 голов и отдал 7 результативных передач в 28 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь.