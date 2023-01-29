Хави после травмы Дембеле попросил усилить атаку, но «Барса» не может никого подписать из-за ФФП

Теги Барселона Хави Ла Лига травмы возможные трансферы финансовый фэйр-плей Усман Дембеле Футбол

Хави из-за травмы Усмана Дембеле попросил об усилении, но «Барса» не может никого купить.

Вчера вингер «Барселоны» получил травму в игре 19-го тура Ла Лиги против «Жироны» (1:0) и был заменен на 26-й минуте.

Как сообщает журналист Хави Мигель, после травмы француза тренер «Барселоны» вновь спросил у директора Матеу Алемани, можно ли усилить атаку. Менеджер ответил Хави, что правила финансового фэйр-плей не позволят это сделать.

Как ожидается, из-за травмы Дембеле пропустит 3-4 недели. Таким образом, Усман, скорее всего, не сыграет как минимум в 3 матчах Ла Лиги (против «Бетиса», «Севильи» и «Вильярреала»), в полуфинале Кубка Испании, а также в первой игре раунда плей-офф Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

Сейчас «Барселона» рассчитывает, что Дембеле вернется к ответной игре с «Манчестер Юнайтед», которая состоится 23 февраля. Возможно, 19 февраля он сыграет несколько минут против «Кадиса» в Ла Лиге.

В этом сезоне 25-летний вингер забил 8 голов и отдал 7 результативных передач в 28 матчах за «Барсу» во всех турнирах. Его статистика доступна здесь

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57 комментариев

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Старый Негр
"За четыре года контракта Месси получит € 555 млн. € 138 млн за сезон — фиксированные плюс премии. Чуть больше € 115 млн выплачено в качестве подъёмных за подписание соглашения. Почти € 78 млн — бонусы за лояльность" - контракт Месси с Барселоной.
Месси: "Деньги-это не то, что вдохновляет меня. Я живу ради того, чтобы играть в футбол, а не ради финансовой выгоды" - сказал самый высокооплачиваемый футболист в истории (на момент высказывания), осужденный по уголовной статье судом в Испании за уклонение от налогов на 21 месяц тюремного заключения.
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Олег Петров
Ответ DolJun
о, ансу, заходи на ветки челси - расскажу. а тут давай вместе поржом над чави и его фк мем, который не может позволить себе усилений)
Зачем идти на ветку середняка на который всем фанам барсы абсолютно поебать?)) это вы следите за историей барсы лучше, чем за своими клубами 🤡
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Геннадий Иоков
Ой как плохо(((
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Arkadios Avgitidis
Ответ Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
К сожаленмю, Барса совсем уже не та! Когда любая проблема пытается быть закрыта новой покупкой, явно что-то идет не так! Сколько за последние 5 лет покупалось абсолютно ненужных игроков? Вместо того, чтобы приложить усилия, встраивать их потихоньку, развиваться, Барса стала просто "перекупом"! Не очень это все смотрится красиво!
Ничего личного..это стиральная машина по отмыванию бабла...это бизнес,сказал бы анкл Сэм)
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Arkadios Avgitidis
Ответ fatei4
Как нужно изменить и адаптировать схему чтобы такие днари как фати, торрес и рафинья начали хоть чтото показывать в атаке? Рпсскажи, а мы послушаем
Единственная опция,- провоцировать соперника таким образом, чтобы у него было 5 красных карт).. в первом тайме,ну и ещё 2-3 во втором).
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Олег Петров
Ответ TDB
Бетис , Севилья и Вильяреал. Отличный календарь. Просто сказка)
Вся надежда на центр и на Лёву в плане атаки. Рафиньи, торресы и фати просто бесполезные
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Ansu Fati
Ответ DolJun
о, ансу, заходи на ветки челси - расскажу. а тут давай вместе поржом над чави и его фк мем, который не может позволить себе усилений)
Должунчик, хоть ты и не из числа умных, но думаю согласишься с тем, что лучше идти на 1 месте без возможности усилиться, чем на 10м с тратами в миллиард за сезон😉
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Arkadios Avgitidis
Ответ Val Smith
Фати, Ферран, Рафинья чем не устраивают?
Ничем не устраивают)
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Олег Петров
Ответ xan.sher.76@gmail.com
Обемеянг с Л.де Ионгом неоправданная продажа, были на голову лучше Рафиньий Торреса. Хави придется поработать с ними как следует. Может выстрелить один из них.
Зачем с ними работать? Их нужно быстрее продать, пока на них есть какой-то спрос. Не понимаю, зачем держаться за этого рафинью, если можно продать в арс за те же бабки, за какие взяли и купить за эти 65 млн норм вингера. Зачем мучаться с торресом? Неужели за 55 лямов не нашлось никого лучше?? Вот эти 2 трансфера при хави и лапорте максимально бесят.
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Arty K.
Это уже не утка, это ГУСЬ какой-то
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
К сожаленмю, Барса совсем уже не та! Когда любая проблема пытается быть закрыта новой покупкой, явно что-то идет не так! Сколько за последние 5 лет покупалось абсолютно ненужных игроков? Вместо того, чтобы приложить усилия, встраивать их потихоньку, развиваться, Барса стала просто "перекупом"! Не очень это все смотрится красиво!
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AurelioDeLaurentis
Хави оказался тактически слабым тренером, вчерашняя игра была безобразной и безыдейным, игроки тупо пасовали друг другу, никакой организованной атаки, до сих пор все навесы в никуда, без Тер Штегена и Араухо откровенно отскакиваем даже от аутсайдеров, что то получается за счет индивидуальных качеств игроков Дембеле и Педри, Бускетс дохлый, не может дотянутся до мяча, Фати регреснул, стал тупым да и никакого старания не видно у него, надо отдать его в аренду чтоб пришел в себя, по трансферам Хави тоже не умеет отыскивать талантов за гроши (как клубы Португалии), лучше приобрести молодого голодного игрока чем пенсионеров которым все пофигу, надо молодежке нанять хорошего тренера чтоб постепенно подготавливал к основе готовых бойцов
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moldfan
Хави пора переставать так делать. Интсрументы и ресурсы у него есть в этом составе.

Есть Рафинья, есть Фати, закончится дисква Ферана и Левандовского. В конце концов есть Гави и схема которая давала результат в прошлом сезоне в конце и бахнули Реал в последнем Эль-Классико. Когда он играет с лева между линиями и может и треугольники строить вместе с Педри и Левандовским и Альбу/Бальде запускать в атаку. Мне кажется в такой схеме при Хави, Барса показывает самый содержательный футбол в атаке. ИМХО.

Плюс Хави в подстраховке инсайда, гораздо эффективней и Рафиньи и Фати и Дембеле. Что дает много возможностей для крайнего защитника. И Бальде и Альба, отлично умеют подключаться. Второй в форме один из самых острых крайних защитников в мире. До сих пор.

Единственное, нужно будет использовать Рафинью как Дембеле, постоянно изолируя его 1 в 1 на его фланге. Что вполне приличный вариант.
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Гласящий Истину!
Невелика потеря. У Барсы как был один нормальный форвард (Левандовский), так и остался. Все остальные - стыд, срам, мрак и хлам. Разница между всеми этими бестолковыми недофутболистами только в цене. Одни достались клубу бесплатно, а за других Барса заплатила совсем дурные деньги. А толку от всех этих рафинь, торресов, дембеле (да и фати, по-сути) - кот наплакал.
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Alibaba51
Ответ Feniks91
Зачем покупать, пример с Клоппа, он сказал дайте мне 4 года и я выбираю ЛЧ с ливером, пожалуйста выйграл, и не подписывали они каждый год футболистов во первый не было денег, а во вторых экономили, надо своих гонять, чтоб играли за эмблему как раньше, Иньеста, сам Хави, Месси пике буся и многие другие, они боролись чтоб команда и эмблема была выше всех на ступень, а щас че, базара нет Хави делает, но надо гонять и вбить в голову чтоб играли не потому что надо а за великую эмблему и великий клуб, и пока таких мало в команде!!!!
Можно как угодно относиться к Куману, но при нем появились в составе бесплатные игроки Гави, Бальде, Педри ,Гарсия,Жуджла,Абде
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Khamdamov Kamdamov
Верните АБДУ ИЗ ОСАСУНА
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Petr Tv
Ответ xan.sher.76@gmail.com
Обемеянг с Л.де Ионгом неоправданная продажа, были на голову лучше Рафиньий Торреса. Хави придется поработать с ними как следует. Может выстрелить один из них.
Люк же ионг был в аренде, а не на полноценном трансфере
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Товарищ Бразаускас
Ответ xan.sher.76@gmail.com
Обемеянг с Л.де Ионгом неоправданная продажа, были на голову лучше Рафиньий Торреса. Хави придется поработать с ними как следует. Может выстрелить один из них.
Обаму зачем отдали, вообще не понимаю. Шикарный же игрок
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Пепси пеналдувич
Ответ vottakoi!
Да все будет нормально, надеюсь Рафинья раскроется наконец. Ну а Ферран хоть что-то сделает. Вот в Фати я уже, к сожалению, не верю.
Рафинья в последних матчах неплохо выглядит, Фати уже даже и без футбольного интелекта.
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CM1
Ответ max hard
Лишь бы это была лёгкая травма для Усмана;он мотор команды
Ну написано же, что выбыл примерно на 3-4 недели. Насколько это легкая или тяжелая травма уж решайте сами...
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ПравдоРуб
Ответ fellx
Уровнем игры
Как будто за несколько дней без средств Барса найдёт на рынке кого-то лучше
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Feniks91
Зачем покупать, пример с Клоппа, он сказал дайте мне 4 года и я выбираю ЛЧ с ливером, пожалуйста выйграл, и не подписывали они каждый год футболистов во первый не было денег, а во вторых экономили, надо своих гонять, чтоб играли за эмблему как раньше, Иньеста, сам Хави, Месси пике буся и многие другие, они боролись чтоб команда и эмблема была выше всех на ступень, а щас че, базара нет Хави делает, но надо гонять и вбить в голову чтоб играли не потому что надо а за великую эмблему и великий клуб, и пока таких мало в команде!!!!
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PREDATOR3000
Все!вся весна пойдет псу под хвост.
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max hard
Лишь бы это была лёгкая травма для Усмана;он мотор команды
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DolJun
Ответ Ansu Fati
О должрун, как там топарь Поттер поживает? Небось затащил наверное Челси в топ 3?
о, ансу, заходи на ветки челси - расскажу. а тут давай вместе поржом над чави и его фк мем, который не может позволить себе усилений)
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