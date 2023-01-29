Дембеле вряд ли сыграет в 1-м матче с «МЮ». Хавбек «Барсы» выбыл на 3 недели из-за травмы бедра

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига Европы УЕФА травмы Усман Дембеле Здоровье Футбол

Вингер «Барселоны» Усман Дембеле, вероятно, не сыграет с «Манчестер Юнайтед» 16 февраля.

«Блауграна» сообщила, что после игры с «Жироной» (1:0) в 19-м туре Ла Лиги у француза диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра.

По сведениям Marca, предварительная оценка такова: восстановление займет три недели или даже месяц. Крайне маловероятно, что он успеет вернуться к первой игре с «МЮ» в Лиге Европы.

В текущем сезоне 25-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 ассистов за 18 игр в чемпионате Испании. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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19 комментариев

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Гвардиола-мл.
Ответ Тимур Сулейменов
Отличный шанс для Рафиньи показать себя.
что-то вчера он был неубедителен...
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Тимур Сулейменов
Отличный шанс для Рафиньи показать себя.
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Hdxsoffbj Hsifsbdbir
Ответ Тохир Анваров
Месяц назад Барса была фаворитом но теперь с таким МЮ Барсе будет сложно.
Мю на выезде не умеет победит нормалних команд
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f0rmoceft
Потеря для Барсы
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Falsegoalkeeper
Ответ DolJun
начни топить за приличный клуб.
Научись топить за футбольный клуб, не соккерный, играющий в квиддич
+1
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Alexlagodny
Жаль. Скорейшего выздоровления!
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-1
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консультант_ральф
Ответ MURA
Ну как тренер, по мне, ЭХТ посильнее будет оппонента. Результат тут больше будет зависит от тактических войн коучов.
Да, скорее всего. Составы по силе сопоставимы, но отсутствие Дембеле можно приравнять к отсутствию например Рэшфорда у МЮ
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pozevalkin
Самое страшное таки случилось. Хрусталик начал тащить команду и... Сломался в самый ответственный момент.
+2
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DolJun
Ответ Игорь Климов
Научись более смешно шутить.
начни топить за приличный клуб.
0
-6
-6
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Игорь Климов
Ответ DolJun
вот тут бы роналду и пригодился чави, лапорта не спи!
Научись более смешно шутить.
+6
-2
+4
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Игорь Климов
Скорейшего и полноценного восстановления Дембеле!
+1
-1
0
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MURA
Ну как тренер, по мне, ЭХТ посильнее будет оппонента.
Результат тут больше будет зависит от тактических войн коучов.
+4
-3
+1
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BurBon
На ле пофигу вообще, надо тащить ла лигу. Время для Рафиньи показать себя, теперь он будет всегда в старте.
+6
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S.O.A.D.
Подумалось, что скоро ЛЧ ...
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Zorro
Все равно Барселона пройдёт Манчестер юнайтед
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-5
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Franc.uz
Невероятно талантливый хрусталик,жаль !
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Tristan...
Ещё полтора года назад это считалось нормальным, но сейчас это потеря, ощутимая потеря. Ждём его в ответке.
+24
-3
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Тохир Анваров
Месяц назад Барса была фаворитом но теперь с таким МЮ Барсе будет сложно.
+29
-1
+28
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DolJun
вот тут бы роналду и пригодился чави, лапорта не спи!
+1
-9
-8
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