Дембеле вряд ли сыграет в 1-м матче с «МЮ». Хавбек «Барсы» выбыл на 3 недели из-за травмы бедра
Вингер «Барселоны» Усман Дембеле, вероятно, не сыграет с «Манчестер Юнайтед» 16 февраля.
«Блауграна» сообщила, что после игры с «Жироной» (1:0) в 19-м туре Ла Лиги у француза диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра.
По сведениям Marca, предварительная оценка такова: восстановление займет три недели или даже месяц. Крайне маловероятно, что он успеет вернуться к первой игре с «МЮ» в Лиге Европы.
В текущем сезоне 25-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 ассистов за 18 игр в чемпионате Испании. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Результат тут больше будет зависит от тактических войн коучов.