Дембеле вряд ли сыграет в 1-м матче с «МЮ». Хавбек «Барсы» выбыл на 3 недели из-за травмы бедра

Вингер «Барселоны» , вероятно, не сыграет с « » 16 февраля.

«Блауграна» сообщила, что после игры с «Жироной» (1:0) в 19-м туре у француза диагностирована травма четырехглавой мышцы левого бедра.

По сведениям Marca, предварительная оценка такова: восстановление займет три недели или даже месяц. Крайне маловероятно, что он успеет вернуться к первой игре с «МЮ» в .

В текущем сезоне 25-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 ассистов за 18 игр в чемпионате Испании. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.