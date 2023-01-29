Экс-футболистка Скотт считает, что ей были не рады на встрече с Путиным во время ЧМ-2018 из-за того, что она женщина: «Думаю, это вызвало гнев за кулисами»

Теги премьер-лига Россия премьер-лига Англия Арсенал женский футбол Владимир Путин ЧМ-2018 FIFA Алекс Скотт Политика дискриминация Футбол

Алекс Скотт заявила, что ей были не рады в Кремле из-за того, что она женщина.

Экс-футболистка «Арсенала» Алекс Скотт написала об этом в своих мемуарах «Как (не) быть сильной». Девушка была на встрече с Владимиром Путиным в Кремле во время ЧМ-2018.

«Я была единственной женщиной в комнате. Я думаю, что за кулисами это вызвало некоторый гнев из-за политики, связанной с общением с некоторыми мировыми лидерами.

Но я находилась там, чтобы обсуждать футбол. Я даже выучила фразу по-русски, которую попыталась произнести, но не смогла.

Все это утро было совершенно нереальным. Мы с Путиным сфотографировались, но я боялась даже есть чай с пирожным – вдруг нарушу какую-то негласную дипломатическую условность», – приводит цитаты из книги Скотт Daily Star.

Водитель Uber угрожал убийством экс-футболистке «Арсенала» Скотт во время ЧМ-2018: «Я показала ему фото с визита в Кремль: «Если я завтра не встречусь с Путиным, он найдет тебя»

Фердинанд украл чайную ложку на встрече с Путиным в Кремле во время ЧМ-2018. Об этом рассказала экс-футболистка «Арсенала» Скотт

Материалы по теме

57 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
василий иванов
странно что она забыла упомянуть свой цвет кожи! был бы полный набор.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimitrii36
Ответ Dmitry_1986
Ахах мрак... обязательно ее должны были обсудить за кулисами, потому что она женщина....
мраком является то, что sports вообще опубликовал сие, ибо никто из здесь присутствующих не читал её мемуары, аминь...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hong Kil
Ответ шампион
Типа, у нас медведи, у них трансгендеры с балалайками? Тонкий стеб.
Ну что вы, у вас как раз поросята. Не надо от корней отрываться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ильдар М
Понятно ровно через предложение - 1,3 и 5. Причем потому что они короткие) остальное - сумбурный бред промытого мозга
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry_1986
Ахах мрак... обязательно ее должны были обсудить за кулисами, потому что она женщина....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Johnie
Ответ Unwar25
Агенты КГБ, переодетые в спортсменов, следили за каждым ее движением, чтобы найти повод посадить ее в тюрьму и обменять на российских шпионов!
Посадить на кукан
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dead88 Poets
Чем их содержание в голове отличается от нашего ? Как по мне у нас ещё хуже
- нам не рады
- нас не любят
- нас захватят
- они умрут мы попадем в рай
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pol Belov
Ответ BananaMama
При всей моей прозападности, иногда поражаюсь, насколько там их представление о путиностане далеко от реальности) Они даже не в курсе, что у нас самую безумную и мракобесную дичь толкают как раз женщины) Терешкова, Симоньян, Захарова, Скабеева, две Мизулины - да у нас прямо страна победившего феминизма, бгг Да даже в рядовых Z-пабликах всегда громче всех топят за "операцию Z", глумятся над Украиной и проклинают уехавших две категории - бабы и пенсы. Не только они конечно, но процентов 80. На мужиков все-таки, будь он хоть последним Zебилом, перспектива перейти из режима "боления на диване" в реальное участие в "битве за русский мир", хоть немного и хоть какую-то часть подействовала отрезвляюще (как на том же Ларсе в чате спрашивали, как Zетку с машины убрать беспалевно, бгг)
господи, где она сказала, что ее не восприняли как женщину?? она говорит о "некотором гневе, вызванном из-за политики, связанной с общением с некоторыми мировыми лидерами". подразумевая скорее национальность, чем гендерность.... нельзя же ориентироваться только на безграмотные и провокационные заголовки, которые пишутся для простачков ..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гусейн Магомедрасулов
Она не в курсе что в России почти матриархат?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Новиков
Что взять с больного человека, всю Европу заразили
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
gukmamop
Есть статьи о том, что хоккеистам в Белом доме были не рады из-за их массовой неправильной ориентации?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
D_I_A_B_L_O
А что за фразу она выучила?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Петрович5%
Без упоминания Путина ,ее книжку никто читать не стал бы.Вот она и пиарится на этом,придумывая всякий бред.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Eltex Kirin
Кто эта мадам Скотт?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimitrii36
Ответ Lindeman
Спортс не надоело публиковать из её книги только плохие высказывания про Россию или власть? Ах да выгодно же поднять срач в комментах и повысить трафик. Наверное пора покидать sports ru, благо источников информации хватает.
sports пропитан желтизной, несправедливостью во всех отношениях и рамках разумного, но как вещал вчера "циник петербургский" хозяин - барин, а ещё на власть гонят - не догонишь...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
шампион
Ответ Hong Kil
Ага, рады только трансгендерам, феминисткам, чорным лесбиянкам и прочей розовой чепухе. Вот как они любят свои комплексы другим приписывать!
Типа, у нас медведи, у них трансгендеры с балалайками? Тонкий стеб.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
укротитель троллей
это не из за того что ты женщина , а из за того что твой предок оказался рабовладельцем ...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lindeman
Спортс не надоело публиковать из её книги только плохие высказывания про Россию или власть? Ах да выгодно же поднять срач в комментах и повысить трафик. Наверное пора покидать sports ru, благо источников информации хватает.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Ну и фантазия, конечно, у нее/него!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dimitrii36
в Кремле не было "новичок", спокойно могла есть чай и пить пирожное, тоже мне "навальный" всплыла
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
titov-and-trubach
Такое ощущение, что она про какую-то Саудовскую Аравию рассказывает. У нас успешных женщин в обществе мужчин даже в советском кино еще показывали и никем это не воспринималось, как какой-то ужас.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hong Kil
Ага, рады только трансгендерам, феминисткам, чорным лесбиянкам и прочей розовой чепухе. Вот как они любят свои комплексы другим приписывать!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Франческо Тотти
По-моему, она мало знает о нашей стране бабников, совсем мало.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
BananaMama
При всей моей прозападности, иногда поражаюсь, насколько там их представление о путиностане далеко от реальности)
Они даже не в курсе, что у нас самую безумную и мракобесную дичь толкают как раз женщины)
Терешкова, Симоньян, Захарова, Скабеева, две Мизулины - да у нас прямо страна победившего феминизма, бгг
Да даже в рядовых Z-пабликах всегда громче всех топят за "операцию Z", глумятся над Украиной и проклинают уехавших две категории - бабы и пенсы.
Не только они конечно, но процентов 80.
На мужиков все-таки, будь он хоть последним Zебилом, перспектива перейти из режима "боления на диване" в реальное участие в "битве за русский мир", хоть немного и хоть какую-то часть подействовала отрезвляюще (как на том же Ларсе в чате спрашивали, как Zетку с машины убрать беспалевно, бгг)
0
-6
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
FilinMD
Ответ Unwar25
Не только они, но и люди по всему миру, включая россиян. Их пропаганда работает так же прекрасно, как и наша, даже лучше, ибо там делают это профессионально, а у нас скорее запугивают пожилых бабушек.
Именно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий