Экс-футболистка Скотт считает, что ей были не рады на встрече с Путиным во время ЧМ-2018 из-за того, что она женщина: «Думаю, это вызвало гнев за кулисами»

заявила, что ей были не рады в Кремле из-за того, что она женщина.

Экс-футболистка «Арсенала» Алекс Скотт написала об этом в своих мемуарах «Как (не) быть сильной». Девушка была на встрече с в Кремле во время ЧМ-2018.

«Я была единственной женщиной в комнате. Я думаю, что за кулисами это вызвало некоторый гнев из-за политики, связанной с общением с некоторыми мировыми лидерами.

Но я находилась там, чтобы обсуждать футбол. Я даже выучила фразу по-русски, которую попыталась произнести, но не смогла.

Все это утро было совершенно нереальным. Мы с Путиным сфотографировались, но я боялась даже есть чай с пирожным – вдруг нарушу какую-то негласную дипломатическую условность», – приводит цитаты из книги Скотт Daily Star.

Водитель Uber угрожал убийством экс-футболистке «Арсенала» Скотт во время ЧМ-2018: «Я показала ему фото с визита в Кремль: «Если я завтра не встречусь с Путиным, он найдет тебя»

Фердинанд украл чайную ложку на встрече с Путиным в Кремле во время ЧМ-2018. Об этом рассказала экс-футболистка «Арсенала» Скотт