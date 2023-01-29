Экс-футболистка Скотт считает, что ей были не рады на встрече с Путиным во время ЧМ-2018 из-за того, что она женщина: «Думаю, это вызвало гнев за кулисами»
Алекс Скотт заявила, что ей были не рады в Кремле из-за того, что она женщина.
Экс-футболистка «Арсенала» Алекс Скотт написала об этом в своих мемуарах «Как (не) быть сильной». Девушка была на встрече с Владимиром Путиным в Кремле во время ЧМ-2018.
«Я была единственной женщиной в комнате. Я думаю, что за кулисами это вызвало некоторый гнев из-за политики, связанной с общением с некоторыми мировыми лидерами.
Но я находилась там, чтобы обсуждать футбол. Я даже выучила фразу по-русски, которую попыталась произнести, но не смогла.
Все это утро было совершенно нереальным. Мы с Путиным сфотографировались, но я боялась даже есть чай с пирожным – вдруг нарушу какую-то негласную дипломатическую условность», – приводит цитаты из книги Скотт Daily Star.
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- нам не рады
- нас не любят
- нас захватят
- они умрут мы попадем в рай
Они даже не в курсе, что у нас самую безумную и мракобесную дичь толкают как раз женщины)
Терешкова, Симоньян, Захарова, Скабеева, две Мизулины - да у нас прямо страна победившего феминизма, бгг
Да даже в рядовых Z-пабликах всегда громче всех топят за "операцию Z", глумятся над Украиной и проклинают уехавших две категории - бабы и пенсы.
Не только они конечно, но процентов 80.
На мужиков все-таки, будь он хоть последним Zебилом, перспектива перейти из режима "боления на диване" в реальное участие в "битве за русский мир", хоть немного и хоть какую-то часть подействовала отрезвляюще (как на том же Ларсе в чате спрашивали, как Zетку с машины убрать беспалевно, бгг)