Агуэро о Месси: «Не злите Лео. После Саудовской Аравии он разозлился на себя, повел Аргентину за собой, и это позволило нам выиграть ЧМ»

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Агуэро лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Серхио Агуэро рассказал, почему не стоит злить Лионеля Месси на футбольном поле. 

«Не злите Лео... Многие защитники, которые выходят против него, стараются не сердить его, потому что тогда он злится, играя с мячом. Мы прочувствовали это на тренировках, где он готов забить 10 голов за 2 минуты, когда его немного подкалывают. 

На этом чемпионате мира, не только с Нидерландами, но и после Саудовской Аравии, Лео, возможно, разозлился на самого себя и сказал: «Я здесь лидер», и стал вести команду за собой.

Он злился и продолжал двигаться дальше, и это позволило нам выиграть чемпионат мира», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины ESPN. 

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67 комментариев

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нелюбитель футбола
Да... Все время твердили, что Геша лидер, а не Лео.. ЧМ расставил всё по местам.. В самое нужное время.. И это прекрасно и справедливо... Остальное просто болтовня...👑👏👏👏👍👍👍..
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Игорь Климов
Нужно ещё особо отметить, что при всём своём внешнем спокойствии, Лео Месси обладает стальным характером и навыками настоящего лидера сборной Аргентины!
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Jaxongir Shodiev
Ответ Я Гражданин Мира
Они с Месси близкие друзья , отличие моргана с Роналду
Роналду с Морганом возможно тоже близки
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Серый
Ответ GuruFutbola
Ригобер как всегда прав и объективен, тут даже фактов против сложно придумать☝🏻 Жаль, что сейчас на спортсе идет массовое обеление черного и очернение белого пытаясь забыть и скрыть факты неподлежащие сомнению
Опять у ригоберки раздвоение личности, когда же это прекратится?
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Машина Мощная
Даа не забей GOAT тот важный гол Мексике, то Аргентина и из группы бы не вышла. Вот это импакт а не балласт как некоторые.
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deadjoker
Агуэро дали на халяву кубок подержать, как и повару. А интервью раздаёт как будто 3ку в финале положил.
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Astret
На вид взрослый мужик. А на деле смахивает на глупого мальчишку со двора.
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Bruce Lee
Ответ otchim kaloeda
Ля хоть я и фанат Лео,но Агуэро ведет себя как Пирс Морган..
Даже как сестра Роналду скорее.
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Сикарио
Ответ GuruFutbola
Если хочешь поведать, как об этом рассказать другим ссылаясь на свой личный опыт, то ты не по адресу
Не стесняйся, в современном обществе сейчас это норма, как у Месси с Агуэро.
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GuruFutbola
Ответ Сикарио
Ты стесняешься, что ты гей?
Если хочешь поведать, как об этом рассказать другим ссылаясь на свой личный опыт, то ты не по адресу
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Сикарио
Ответ GuruFutbola
Гомосексуализм - это нормальная ассоциация к слову кринжебот, которым ты являешься, так что тут ничего необычного)
Ты стесняешься, что ты гей?
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Ибрагимкович
Агуэро, кому нам, кому нам, ты здесь один… и ты не играл
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Сикарио
Ответ breezy
Они родственники
они педики
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luurluur96@gmail.com
Достали уже своими подлизами
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rigobersong
Ответ GuruFutbola
Ригобер как всегда прав и объективен, тут даже фактов против сложно придумать☝🏻 Жаль, что сейчас на спортсе идет массовое обеление черного и очернение белого пытаясь забыть и скрыть факты неподлежащие сомнению
Если надо, будем их мочить в сортире:)) Обрыгами и Саморанка пока первые в очереди:)))
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otchim kaloeda
Ответ Isa Babaev
Они близкие друзья и не тебе говорить как ему вести, пусть что хочет говорит
Не ори на меня)))
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прощай Роналду
Не злите Роналду, он убежит со слезами в пустыню!
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GuruFutbola
Ответ ZamoRano
У тебя слишком много гомосексуальных фантазий...детская травма?
Гомосексуализм - это нормальная ассоциация к слову кринжебот, которым ты являешься, так что тут ничего необычного)
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Мирас Камалов
Жаль что практически не упоминают заслуги других игроков, которые внесли не меньший вклад, чем Месси, кто то даже больший
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Sweaty25
Серхио пытается всеми правдами и неправдами удержаться на волне общего успеха сборной Аргентины, приобщить себя к успеху команды. Что ж, отчасти он этого заслуживает, но кринжа в последнее время выдает порядочно
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DolJun
аргентинский стыд
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vaniaEee
Ответ Я Гражданин Мира
Они с Месси близкие друзья , отличие моргана с Роналду
Ну лично ему пусть пишет какой Месси крутой, мы и так уже поняли)
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Максим Τихонов
Тот человек, который ничего не сделал, но больше всех об этом кричит. Агуэро надо здоровьем заниматься, а не бухать и не накидывать своим языком.
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РобиБаджо
Помню барса с Лео на саньтяго против реал с Роналду, кажется их последняя очная встреча в испаний. Как костолом Рамос разозлил чуть невыбив ему зубы , после Месси просто сметал всех на своем пути оформив хэт трик! Причем последний 4 гол за 4 секунда до оканчание доп.времени после передачи А.Гомеша. счет 3:4!
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Oleg
Ответ rigobersong
Видел, что этот примат пишет:)) Бегает как дешевка везде, типичный глор риала:)) Это он хвалит Винисиуса после голов. https://ibb.co/d2V7pCq А потом выдает такое:) https://ibb.co/23kwDt8 И публика это подхватывает, реально у людей элементарно нет критического мышления, что бы сопоставить факты и увидеть своими глазами какая эта персона черемша:)) Еще раз повторюсь, я эту грязь и подлеца не трогал, ничего о нем не писал и не хотел знать о существовании, но когда мне мои друзья пишут, что он со своими подлизами за глаза пиарится за счет моей персоны, и оскорбляет не только меня, но и моих друзей, я это просто так не оставлю, вы знаете меня, если я говорю, что дешевка будет уничтожена, значит она будет уничтожена:)) Я знаю, что комментарий удалят и меня забанят, т.к. дешевка сразу бежит плакать и жаловаться, ничего страшного, ради правды я подожду пару дней, но это существо будет знать свое место!:) Люди увидели и запомнили что я написал!:))
Ты думаешь в его голове усвоится информация?)
Там нет для этого почвы.
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