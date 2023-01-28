Агуэро о Месси: «Не злите Лео. После Саудовской Аравии он разозлился на себя, повел Аргентину за собой, и это позволило нам выиграть ЧМ»

рассказал, почему не стоит злить на футбольном поле.

«Не злите Лео... Многие защитники, которые выходят против него, стараются не сердить его, потому что тогда он злится, играя с мячом. Мы прочувствовали это на тренировках, где он готов забить 10 голов за 2 минуты, когда его немного подкалывают.

На этом чемпионате мира, не только с Нидерландами, но и после Саудовской Аравии, Лео, возможно, разозлился на самого себя и сказал: «Я здесь лидер», и стал вести команду за собой.

Он злился и продолжал двигаться дальше, и это позволило нам выиграть чемпионат мира», – сказал бывший нападающий сборной Аргентины ESPN.