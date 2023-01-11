вспомнил, как катал на плечах после финала .

В эфире своего Twitch-канала Агуэро рассказал, что во время празднования победы Аргентины в финале турнира в Катаре над сборной Франции (3:3, по пенальти – 4:2), он хотел пронести Месси на плечах, как несли после победы на ЧМ-1986.

«Если хочешь, я подниму тебя, и мы пройдем олимпийский круг [400 м]. Думаю, мы прошли только 15 метров, ведь иначе я сломал бы себе спину. В какой-то момент мы дошли до поворота, и я посмотрел на него и сказал, что ему пора спускаться.

После этого мы прошли еще несколько метров. Я и понятия не имел, что моя спина будет болеть так сильно», – сказал экс-форвард сборной .

Агуэро катал Месси на плечах и, кажется, ночевал с Лео в одном номере. Их дружба – 😲