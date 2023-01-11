Агуэро хотел нести Месси на плечах по всему стадиону после финала ЧМ-2022: «Мы прошли только 15 метров, иначе я сломал бы себе спину»

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Агуэро лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Диего Марадона ЧМ-2022 Футбол

Серхио Агуэро вспомнил, как катал Лионеля Месси на плечах после финала ЧМ-2022.

В эфире своего Twitch-канала Агуэро рассказал, что во время празднования победы Аргентины в финале турнира в Катаре над сборной Франции (3:3, по пенальти – 4:2), он хотел пронести Месси на плечах, как несли Диего Марадону после победы на ЧМ-1986.

«Если хочешь, я подниму тебя, и мы пройдем олимпийский круг [400 м]. Думаю, мы прошли только 15 метров, ведь иначе я сломал бы себе спину. В какой-то момент мы дошли до поворота, и я посмотрел на него и сказал, что ему пора спускаться.

После этого мы прошли еще несколько метров. Я и понятия не имел, что моя спина будет болеть так сильно», – сказал экс-форвард сборной Аргентины.

Агуэро катал Месси на плечах и, кажется, ночевал с Лео в одном номере. Их дружба – 😲

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7 комментариев

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2ran
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Как чемпиону мира, Агуэро можно всё)
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ДЖИН
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два брата акробата
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SCHOKKKK
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А в Ж его поцеловать Агуэро не хотел?😂
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Михо
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Ответ Bunyod Turgunov
Если что Месси его близкий друг. Если и у меня был бы такой великий друг то и я говорил бы тоже самое
Не только близкий друг, еще крестный сына, что для католиков значит очень много
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Bunyod Turgunov
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Ответ Moscwow
Отличный был игрок. Не менее прекрасный персональный жополиз
Если что Месси его близкий друг. Если и у меня был бы такой великий друг то и я говорил бы тоже самое
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Moscwow
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Отличный был игрок. Не менее прекрасный персональный жополиз
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Прессинг Рангника
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Хорошо он конечно подмазался к королю , медальку получил и ведёт себя так , будто сам в финале отыграл. Конечно вклад в сборную огромный от Куна , но меру тоже надо знать
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