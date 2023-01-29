Министр спорта Татарстана о Суперкубке УЕФА: «Планировали, что в Казань приедет лучшая команда, выигравшая ЛЧ, но санкции сделали свое дело»
Министр спорта Татарстана высказался о переносе Суперкубка УЕФА из Казани.
– На этой неделе Союз европейских футбольных ассоциаций лишил Казань права проведения Суперкубка.
– Тенденция такая есть. Мы надеялись и верили, что этот матч и турнир пройдет в Казани, он должен был пройти в августе текущего года.
Это, конечно, грандиозный был бы праздник для страны и, конечно же, для Татарстана и Казани.
Мы планировали, что в Казань приедет лучшая команда, которая выиграет Лигу чемпионов. Мы заверили и гарантировали, что стадион будет готов, и сервисы гостеприимства, и логистика. Но санкции сделали свое дело, – заявил Владимир Леонов.
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С чего вдруг?