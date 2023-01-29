Министр спорта Татарстана о Суперкубке УЕФА: «Планировали, что в Казань приедет лучшая команда, выигравшая ЛЧ, но санкции сделали свое дело»

Теги премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА УЕФА Суперкубок Европы Владимир Леонов Политика Футбол

Министр спорта Татарстана высказался о переносе Суперкубка УЕФА из Казани.

– На этой неделе Союз европейских футбольных ассоциаций лишил Казань права проведения Суперкубка.

– Тенденция такая есть. Мы надеялись и верили, что этот матч и турнир пройдет в Казани, он должен был пройти в августе текущего года.

Это, конечно, грандиозный был бы праздник для страны и, конечно же, для Татарстана и Казани.

Мы планировали, что в Казань приедет лучшая команда, которая выиграет Лигу чемпионов. Мы заверили и гарантировали, что стадион будет готов, и сервисы гостеприимства, и логистика. Но санкции сделали свое дело, – заявил Владимир Леонов.

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9 комментариев

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Stan789
Ответ Aleksandr Danilov
Сейчас налетят либералы и скажут что Татарстану надо срочно отделяться и тогда Суперкубок будет в Казани
Санёк проспись.
И не пей больше.
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Aleksandr Danilov
Ответ QWertY
А зачем вы вообще хотели, чтобы русофобы приехали?
Сейчас налетят либералы и скажут что Татарстану надо срочно отделяться и тогда Суперкубок будет в Казани
0
-2
-2
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Wiley Fox
Можно попробовать финал ЛЧ по водному поло получить

Рыть бассейны на футбольном стадионе а Татарстане умеют
0
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Владислав88
Ответ Under
А почему против России ничего нельзя говорить? С чего вдруг?
Может потому что в аналогичных ситуациях против все остальных этот же самый запад засовывал язык в одном место? Это никак иначе, как лицемерие или же русофобия не называется. Другое дело, что наши недоправители сами всё сделали, чтоб относились к стране. За 30 лет нвой России столько всего сглотнули, что счёту нет...
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GMF
Ответ pvh-82
Не санкции а мерзкие гадости Запада! Что такое вообще санкции? Кто решил вообще что против России что то можно говорить?
дед пихто
+1
0
+1
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Under
Ответ pvh-82
Не санкции а мерзкие гадости Запада! Что такое вообще санкции? Кто решил вообще что против России что то можно говорить?
А почему против России ничего нельзя говорить?
С чего вдруг?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
QWertY
А зачем вы вообще хотели, чтобы русофобы приехали?
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pvh-82
Не санкции а мерзкие гадости Запада! Что такое вообще санкции? Кто решил вообще что против России что то можно говорить?
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Edwin_Hubble
Значит санкции, а не дед сделал своё дело?
+13
-2
+11
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