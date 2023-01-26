Минспорт Татарстана и РФС обсудят вопрос компенсации за перенос Суперкубка УЕФА из Казани

Минспорт Татарстана и РФС обсудят вопрос получения компенсации за отмену Суперкубка УЕФА.

Об это сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Вчера УЕФА объявил, что игра, которую планировалось провести в 2023 году на « », пройдет в Афинах.

«Решение, пусть и не очень приятное, принято. Мы до последнего верили, что будет немного другой коленкор, надеялись, что проведем в Казани на нашей арене шикарный матч, но его отправили из спортивной столицы России в спортивную Мекку.

Конечно, немного расстроились, потому что была надежда, что проведем турнир такого уровня. Это был бы большой праздник для всей нашей страны, Татарстана, Казани, но получилось, как есть.

Проведем консультации с коллегами из РФС и примем совместное решение. Думаю, это произойдет в ближайшие дни – ребята вернутся на этой неделе (представители на этой неделе посетили штаб-квартиру УЕФА в швейцарском Ньоне – прим. Sports.ru), а в понедельник проведем консультации и по итогам сделаем какое-то заявление, если оно потребуется.

Думаю, ничего сверхъестественного не произойдет – решение принято и не имеет обратного хода», – заявил Леонов.

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