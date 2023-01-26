Минспорт Татарстана и РФС обсудят вопрос компенсации за перенос Суперкубка УЕФА из Казани

Теги премьер-лига Россия УЕФА РФС Суперкубок Европы Ак Барс Арена Политика ТАСС Футбол

Минспорт Татарстана и РФС обсудят вопрос получения компенсации за отмену Суперкубка УЕФА.

Об это сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов. Вчера УЕФА объявил, что игра, которую планировалось провести в 2023 году на «Ак Барс Арене», пройдет в Афинах.

«Решение, пусть и не очень приятное, принято. Мы до последнего верили, что будет немного другой коленкор, надеялись, что проведем в Казани на нашей арене шикарный матч, но его отправили из спортивной столицы России в спортивную Мекку.

Конечно, немного расстроились, потому что была надежда, что проведем турнир такого уровня. Это был бы большой праздник для всей нашей страны, Татарстана, Казани, но получилось, как есть.

Проведем консультации с коллегами из РФС и примем совместное решение. Думаю, это произойдет в ближайшие дни – ребята вернутся на этой неделе (представители РФС на этой неделе посетили штаб-квартиру УЕФА в швейцарском Ньоне – прим. Sports.ru), а в понедельник проведем консультации и по итогам сделаем какое-то заявление, если оно потребуется.

Думаю, ничего сверхъестественного не произойдет – решение принято и не имеет обратного хода», – заявил Леонов.

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12 комментариев

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Wiley Fox
Что тут обсуждать?

Уже схема известна - финал кубка России по футболу пройдет в Питере назло проклятым русофобам с запада
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DiEmilio
Ответ pvh-82
Почему?
На каком основании РФС им что-то должно?
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hulk&boloto
Хитрые татары услышали о компенсации от УЕФА, но обратились в РФС...
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Marienburg
Верить до последнего в очевидно безадежной ситуации можно только ради самоуспокоения под микрофон, чтобы после уже под рюмочку послушать себя дома
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Sarumian
Серия непрекращающихся побед продолжается.
И это они ещё не начинали !
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Lex
Ответ Константин Эсперов
Почему РФС должна компенсировать . Их вины здесь нет .
компенсировать будет УЕФА, как Питеру за финал ЛЧ. Просто РФС подавать на компенсацию будет.
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Гамарджоба Генацвале
Пусть УЕФА платит за свою "принципиальность".
+1
-2
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pvh-82
Ответ DiEmilio
Лол там в Татарстане совсем чтоль?)
Почему?
+2
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pvh-82
Ответ Константин Эсперов
Почему РФС должна компенсировать . Их вины здесь нет .
Так компенсировать УЕФА будет, Питеру уже компенсировали за отмену финала ЛЧ...
+3
-2
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Константин Эсперов
Почему РФС должна компенсировать . Их вины здесь нет .
+4
-1
+3
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DiEmilio
Лол там в Татарстане совсем чтоль?)
+2
-1
+1
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deadjoker
В качестве компенсации проведут чемпионат по лепке горшков
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-3
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