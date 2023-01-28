Хави: «Барселона» серьезно изменилась за год. Я тоже хочу побеждать 4:0, надо прибавлять, но мы на верном пути»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жирона Педри Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о хавбеке Педри, проведшем 100 матчей за клуб.

20-летний футболист, выйдя на замену в игре с «Жироной» (1:0), забил победный гол.

«Он определяющий футболист. Он проходит между линиями, отдает решающие передачи... А если сюда добавить еще голы и ассисты, то можно говорить о нем как об одном из лучших в мире на его позиции.

Мы рады, что сегодня победили, хотя нужно быть самокритичными. Но надо учитывать, какой путь мы прошли с прошлого года. Мы серьезно изменились. У нас большие перемены в составе. Нам нужно прибавлять, но мы на верном пути.

Я тоже хочу побеждать 4:0, и не то чтобы футболисты не делают того, о чем я их прошу. Просто есть пространство для роста. Но мы в хорошей ситуации», – сказал Хави.

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23 комментария

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Tigran Voskanyan
Ответ инок
Непонятно одно - Хави и команда при счете 1-0 просто отдают сопернику мяч и тот начинает возить Барселону и создает моменты
Они начинают постоянно фолить, ну и мяч постоянно у соперников.
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ZaSvabody
Ответ Rio de Janeiro
То что есть существенный прогресс в игре бесспорно, но нужны большие титулы и результаты в больших матчах.Напомню уже в этом году Барса может обойти Реал по количеству трофеев став самым титулованным клубом мира из топовых лиг.Будеь круто если Хави сделает золотой дубль из чемпионата и ЛЕ, над которой непонятно почему насмехаются в контексте Барсы.Этой весной будет сумасшедший подбор клубов а вместе с ними и конкуренция.Не знаю как остальные фаны каталонцев, а для меня турнир, который Барса ещё ни разу не выигрывала, важен)
Сложно будет Мадрид обойти по трофеям. Они сейчас наверняка выиграют клубный ЧМ и еще оторвутся. Этот "трофей" идет практически автоматически в довесок вслед за выигранной ЛЧ.
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Raul14
Чапи опять начал хвастаться)) Это хорошим не закончится))
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barcaman_94
Главное 3 очка
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Андрей Лавров
Ответ Burel
не все соперники такие лёгкие, как судейский проект
Судейский проект сам с собой играть не может, потому и сидят в лиге европы, настоящий позор испанского футбола.
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Yuri Ten
Вот он в каждом интервью говорит, нужно прибавлять и давить даже после забитого мяча, но уже который матч видно, что забив команда отдаёт мяч, играет пассивно на контр-атаках и если-бы не МАТС половина игр были бы в лучшем случае сыграны в ничью. Не верится, что игроки самовольно так делают, значит установка тренерского штаба, так зачем говорить в интервью одно, а установку на матч другую🤔
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Emin Aliev
Что там по Дембеле, есть новости? Насколько все серьёзно?
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Emin Aliev
Ответ Ramin Mamedov
А в чем состоит правильность пути? Сейчас по сути 3 последних матча в чемпионате Барселоне невероятно везет.. и Атлетико и Хетафе и даже Жирона сегодня заслуживали забить один или больше мячей, им просто не повезло.. это и есть правильный путь?? Барса за год с Хави ни разу и не показала нормальный промежуток с 5 подряд уверенными играми...
Без этого никак.
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Ramin Mamedov
А в чем состоит правильность пути? Сейчас по сути 3 последних матча в чемпионате Барселоне невероятно везет.. и Атлетико и Хетафе и даже Жирона сегодня заслуживали забить один или больше мячей, им просто не повезло.. это и есть правильный путь??

Барса за год с Хави ни разу и не показала нормальный промежуток с 5 подряд уверенными играми...
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Budabuda
И ни слово не сказал про истинного ключевого игрока- Альбу. Когда уйдёт Альба никто не сможет отдать пас с фланга, тогда когда надо взламывать автобус. Бальде хорош при пространстве, но при глухой обороне и Бальде и Дембеле бесполезны.
+1
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Xabi Alonso78
Ответ Экспертное мнение
Увы, но в Ла Лиге не 19 Реалов Мадридов чтобы всех с таким счетом побеждать
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Timati Beweers
Хави отличный тренер. И состав хороший. Осталось найти нового Месси или Бретуэйта. Это будет очень сильная команда. Моментов много, но поставить точку в атаке может только Лёва в хорошие дни. Нужен ещё кто-то …
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Rio de Janeiro
То что есть существенный прогресс в игре бесспорно, но нужны большие титулы и результаты в больших матчах.Напомню уже в этом году Барса может обойти Реал по количеству трофеев став самым титулованным клубом мира из топовых лиг.Будеь круто если Хави сделает золотой дубль из чемпионата и ЛЕ, над которой непонятно почему насмехаются в контексте Барсы.Этой весной будет сумасшедший подбор клубов а вместе с ними и конкуренция.Не знаю как остальные фаны каталонцев, а для меня турнир, который Барса ещё ни разу не выигрывала, важен)
+3
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Camp_Nou
Главное, чтобы с Усманом ничего серьезного не было, а то я уже забыл о его репутации травмата.
+7
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sitnik
Верю в Хави, надеюсь он надолго в Барсе, игра изумительная сегодня была
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Футбол_это_жизнь
В ещё Хави укрепил оборону самое слабое звено за последние лет 5. Умтити, Лангле, сильно сдавший Пике, на краях от Семену до Фирпо, сейчас Араухо, Кунде и Кристенсен выдают топ матчи!
Ну и гении Педри, Гави с более стабильным Де Йонгом в центре и с великим Дембеле с голевым Левандовски отличная команда
+13
-1
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инок
Непонятно одно - Хави и команда при счете 1-0 просто отдают сопернику мяч и тот начинает возить Барселону и создает моменты
+13
0
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Alexlagodny
И 1-0 отлично. Главное выигрывать трофеи!
+6
0
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Иван Кузнецов
Ответ Экспертное мнение
Увы, но в Ла Лиге не 19 Реалов Мадридов чтобы всех с таким счетом побеждать
Как раз Реал Мадрид они обыграли 3 1)
+2
-4
-2
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Экспертное мнение
Увы, но в Ла Лиге не 19 Реалов Мадридов чтобы всех с таким счетом побеждать
+92
-15
+77
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Футбол_это_жизнь
Нормально все. Главное научились против таких соперников и в плохих матчах набирать очки! Раньше бы в плохих матчах 90% заканчивали 1-1. А тут с корнями вырывают три очка!
Верим в Хави. Умеет дать втык команде
+45
-3
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ДЖИН
Барсе сложно против судей играть мадридских. 4-0 знакомый счет для мадрида.
+8
-6
+2
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Burel
не все соперники такие лёгкие, как судейский проект
+56
-17
+39
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