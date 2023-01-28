Хави: «Барселона» серьезно изменилась за год. Я тоже хочу побеждать 4:0, надо прибавлять, но мы на верном пути»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о хавбеке , проведшем 100 матчей за клуб.

20-летний футболист, выйдя на замену в игре с «Жироной» (1:0), забил победный гол.

«Он определяющий футболист. Он проходит между линиями, отдает решающие передачи... А если сюда добавить еще голы и ассисты, то можно говорить о нем как об одном из лучших в мире на его позиции.

Мы рады, что сегодня победили, хотя нужно быть самокритичными. Но надо учитывать, какой путь мы прошли с прошлого года. Мы серьезно изменились. У нас большие перемены в составе. Нам нужно прибавлять, но мы на верном пути.

Я тоже хочу побеждать 4:0, и не то чтобы футболисты не делают того, о чем я их прошу. Просто есть пространство для роста. Но мы в хорошей ситуации», – сказал .