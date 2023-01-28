Хави: «Барселона» серьезно изменилась за год. Я тоже хочу побеждать 4:0, надо прибавлять, но мы на верном пути»
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о хавбеке Педри, проведшем 100 матчей за клуб.
20-летний футболист, выйдя на замену в игре с «Жироной» (1:0), забил победный гол.
«Он определяющий футболист. Он проходит между линиями, отдает решающие передачи... А если сюда добавить еще голы и ассисты, то можно говорить о нем как об одном из лучших в мире на его позиции.
Мы рады, что сегодня победили, хотя нужно быть самокритичными. Но надо учитывать, какой путь мы прошли с прошлого года. Мы серьезно изменились. У нас большие перемены в составе. Нам нужно прибавлять, но мы на верном пути.
Я тоже хочу побеждать 4:0, и не то чтобы футболисты не делают того, о чем я их прошу. Просто есть пространство для роста. Но мы в хорошей ситуации», – сказал Хави.
Барса за год с Хави ни разу и не показала нормальный промежуток с 5 подряд уверенными играми...
Ну и гении Педри, Гави с более стабильным Де Йонгом в центре и с великим Дембеле с голевым Левандовски отличная команда
Верим в Хави. Умеет дать втык команде