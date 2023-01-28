«Барселоне» не забили в 14 из 18 матчей Ла Лиги. 6 пропущенных голов – лучший результат в топ-лигах
«Барселона» не пропускает в трех играх подряд в чемпионате Испании.
Сегодня команда Хави обыграла «Жирону» (1:0) в 19-м туре. Теперь у нее 14 сухих матчей в Ла Лиге из 18 возможных.
Забить каталонцам сумели «Сосьедад» (4:1), «Реал» (1:3), «Осасуна» (2:1) и «Эспаньол» (1:1).
6 пропущенных голов – лучший результат среди участников топ-5 лиг Европы. «Ньюкаслу», занимающему по этому показателю второе место, в АПЛ забили 11 раз.
Далее «блауграна» выступит в гостях у «Бетиса» – это случится 1 февраля.
О всех моментах даже говорить не хочется , просто маленький пример /:/ на 28-ой минуте Барса выжимает соперника на фланге пресссингом ,перекрыв все варианты для продолжения игры и последним звеном в этой цепочке должен был становиться Фати, но этот редиска даже полшага не сделал в последней фазе отбора , хотя болле очевидного действия , которые читались за милю ,и представить себе трудно. И тут же ,через минуту, после прессинга и ошибки соперника возле своей штрафной он вместо любого другого действия срабатывает себе мяч в сторону от ворот ,увеличивая угол атаки ворот и делая ситуации значительно тяжелее и бьет по воротам из этой позиции.
Еще дважды он не пропускал мяч на партенера ,которому адресовалась передача, в очень потенциально опасных для ворот соперника ситуациях.
Дальше даже говорить не хочу об остальном.
Я его не хороню,если что. Дай бог чтобы он заиграл, но его игра и игра Феррана в этом сезоне-- это просто ужас какой-и сплошное разочарование.
Рафиньи, Гарсия, Кесье тоже не оправдывают ожиданий , но эти двое впереди планеты всей
Футбольные мозги как раз таки у него есть. Ему не хватает точечной работы в принятии решений.
Уж слишком рано для современного футбола (16 лет) он попал в основу большого клуба, в котором ещё и чехарда была с тренерами.
Гвардиола, Анчелотти, Клопп и с 25-28 летними работают индивидуально и точечно, не говоря уже о том, что с 20 летним Фати этого видимо не делают давно. Ну разве, что Энрике в сборной делал, но там мало времени они провели вместе.
Ну и конечно сказываются его травмы, которые повиляли на его технику, движение и т.д.
Но даже в таком состоянии я мечтаю видеть голодную на голы Барсу, которая в течении около 10 лет доминировала. Помню в одном сезоне даже слово манита стала родной. А Камп-Ноу в каждом матче оле-оле напевала.
Эээх какие были времена