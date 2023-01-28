«Барселоне» не забили в 14 из 18 матчей Ла Лиги. 6 пропущенных голов – лучший результат в топ-лигах

Теги Барселона Хави Ла Лига Марк-Андре тер Стеген Жирона Футбол

«Барселона» не пропускает в трех играх подряд в чемпионате Испании.

Сегодня команда Хави обыграла «Жирону» (1:0) в 19-м туре. Теперь у нее 14 сухих матчей в Ла Лиге из 18 возможных.

Забить каталонцам сумели «Сосьедад» (4:1), «Реал» (1:3), «Осасуна» (2:1) и «Эспаньол» (1:1).

6 пропущенных голов – лучший результат среди участников топ-5 лиг Европы. «Ньюкаслу», занимающему по этому показателю второе место, в АПЛ забили 11 раз.

Далее «блауграна» выступит в гостях у «Бетиса» – это случится 1 февраля.

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55 комментариев

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Гамаль Хайдаров
Ответ MUthebest
разница забитых пропущенныз 31 мяч, сыграно 18 матчей. всех в 1 мяч получается
не утрируй дурак, посмотри как барса играет, закатит один и дальше не собирается атаковать
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Леван Мкртчян
Ответ A.B.W.
Так во время гола он как раз таки естественным образом продолжил атаку. Футбольные мозги как раз таки у него есть. Ему не хватает точечной работы в принятии решений. Уж слишком рано для современного футбола (16 лет) он попал в основу большого клуба, в котором ещё и чехарда была с тренерами. Гвардиола, Анчелотти, Клопп и с 25-28 летними работают индивидуально и точечно, не говоря уже о том, что с 20 летним Фати этого видимо не делают давно. Ну разве, что Энрике в сборной делал, но там мало времени они провели вместе. Ну и конечно сказываются его травмы, которые повиляли на его технику, движение и т.д.
Принятия правильных "точечные решений" ( как Вы выразились) в динамике эпизода -- это и есть проявление футбольного интеллекта // и ни на какую травму двадцатилетний футболист не сможет это спихнуть . Про технику после травмы можно рассуждать сколько угодно, но Фати принимает( очень часто) именно ужасные по смыслу решение, а не так чтобы задумка на пять и он находил хорошие решения, но не смог исполнить их технически. И этот фактор проявляется не только в завершающей стадии, но повсюду в мелочах . Сегодня у него было опять все через Ж.
О всех моментах даже говорить не хочется , просто маленький пример /:/ на 28-ой минуте Барса выжимает соперника на фланге пресссингом ,перекрыв все варианты для продолжения игры и последним звеном в этой цепочке должен был становиться Фати, но этот редиска даже полшага не сделал в последней фазе отбора , хотя болле очевидного действия , которые читались за милю ,и представить себе трудно. И тут же ,через минуту, после прессинга и ошибки соперника возле своей штрафной он вместо любого другого действия срабатывает себе мяч в сторону от ворот ,увеличивая угол атаки ворот и делая ситуации значительно тяжелее и бьет по воротам из этой позиции.
Еще дважды он не пропускал мяч на партенера ,которому адресовалась передача, в очень потенциально опасных для ворот соперника ситуациях.
Дальше даже говорить не хочу об остальном.

Я его не хороню,если что. Дай бог чтобы он заиграл, но его игра и игра Феррана в этом сезоне-- это просто ужас какой-и сплошное разочарование.
Рафиньи, Гарсия, Кесье тоже не оправдывают ожиданий , но эти двое впереди планеты всей
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SEM WILSON
Ответ atomio
Он уже не будет так играть как до травмы. Она его карьеру прекратила можно сказать. Он просто игрок лавки теперь. Не уровень основы Барсы.
Сколько лет было деревянному кривоногому Бензема,когда его критиковали кому нелень? От него просто угорали многие со смехом. Действительно он был кривоногим даже 30+ лет копейками. Теперь забивает вкаждом матче и зм выиграл. Так что у Фати эсть время на исправления.
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Пенс
это же насколько лол-лига слабая, что клуб уровня ЛЕ показывает такие рез-ты.
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relax4076
Как бы я не поддерживал Барсу, сегодня стоит признать что отскочили. Повезло что игроки Жироны промахивались с убойных позиции. Ну и конечно же благодоря хорошей форме МАТШ-а такая сухая серия.
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Гусеконь
хорошее катеначчо поставил Хави. Будут все матчи на 1-0 играть.
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МГЕР
Ответ ljolik888
Я разве сказал , что мне это нравится . Я наоборот сказал , что это все вопреки и нападение должно до последней минуты напрягать соперника . Пока этого нет - будет только выпадение волос с моей головы .
И с моей тожееееееее
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atomio
Ответ Леван Мкртчян
И Фати ,как минус один нападающий -- закон сохранения энергии в природе. Все говорят , что он ментально не может восстановиться после травмы, но сегодня был парад принятия им феерически идиотских решений, а это уже называется ’футбольный интеллект’-- он либо есть у игрока, либо его нет. Тут ни на какие травмы не скинешь Спасибо хоть в эпизоде с голом скинул на Альбу
Он уже не будет так играть как до травмы. Она его карьеру прекратила можно сказать. Он просто игрок лавки теперь. Не уровень основы Барсы.
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A.B.W.
Ответ Леван Мкртчян
И Фати ,как минус один нападающий -- закон сохранения энергии в природе. Все говорят , что он ментально не может восстановиться после травмы, но сегодня был парад принятия им феерически идиотских решений, а это уже называется ’футбольный интеллект’-- он либо есть у игрока, либо его нет. Тут ни на какие травмы не скинешь Спасибо хоть в эпизоде с голом скинул на Альбу
Так во время гола он как раз таки естественным образом продолжил атаку.

Футбольные мозги как раз таки у него есть. Ему не хватает точечной работы в принятии решений.
Уж слишком рано для современного футбола (16 лет) он попал в основу большого клуба, в котором ещё и чехарда была с тренерами.

Гвардиола, Анчелотти, Клопп и с 25-28 летними работают индивидуально и точечно, не говоря уже о том, что с 20 летним Фати этого видимо не делают давно. Ну разве, что Энрике в сборной делал, но там мало времени они провели вместе.

Ну и конечно сказываются его травмы, которые повиляли на его технику, движение и т.д.
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NomerSports
Ответ Юрий Кечко
Знаете , результат вроде хороший Но я тут впервые за долгое время поставил на барсу, соотвественно включил ее в конце Это был отборный валидол Топ Клубы не должны такого допускать с середняками, до сих пор трясёт
помню как нервничал еще году в 17 ,с тех пор видимо ничего не изменилось .очень нетсаблиьная команда.
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Isa Babaev
Ответ Adam Murdalov
У барсы один араухо как два защитника
На голову сильнее всей защиты Реала
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Леван Мкртчян
Ответ Aram Avanesian
То же самое можно сказать про Рафинью
Рафинья тоже плох сегодня , а в прошлом матче был просто ужасен ,выйдя на замену ---- но по сравнению с антискиллами Фати из двух последних матчей чемпионата с Хетафе и Жироной ,даже он ---- рядом не валялся
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Avazbek Rasulov
Во втором тайме Бускетса было меньше видно. Возраст..
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ljolik888
Ответ Barsa! bolshe chem klub
С моей головы уже нечему падать... Но даже в таком состоянии я мечтаю видеть голодную на голы Барсу, которая в течении около 10 лет доминировала. Помню в одном сезоне даже слово манита стала родной. А Камп-Ноу в каждом матче оле-оле напевала. Эээх какие были времена
Я конечно тоже на это надеюсь , но пока в клубе не появится лидер это будет тяжело . К сожалению сейчас таких нет - не на поле , не в раздевалке . Педри может таким стать , но пока об это рано говорить .
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Юрий Кечко
Ответ jackdaniels
Нужно понимать, что команда почти на протяжении месяца играет через два дня на третий. Играть на 100% все матчи просто невозможно, так что тут банальная усталость, не более. Взяли 3 очка - отлично
Я понимаю , но я знатно перенервничал
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ ljolik888
Я разве сказал , что мне это нравится . Я наоборот сказал , что это все вопреки и нападение должно до последней минуты напрягать соперника . Пока этого нет - будет только выпадение волос с моей головы .
С моей головы уже нечему падать...

Но даже в таком состоянии я мечтаю видеть голодную на голы Барсу, которая в течении около 10 лет доминировала. Помню в одном сезоне даже слово манита стала родной. А Камп-Ноу в каждом матче оле-оле напевала.
Эээх какие были времена
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alan77
В таблицу когда будете вносить корректировки или это не обязательно?
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Сикарио
Образцовый автобус))
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ljolik888
Ответ Barsa! bolshe chem klub
Я знаю что вы за Барсу... Но если честно, я даже не знаю как это получается что Барса не пропускает. Сегодня просто повезло. Но долго ли будет везти если Хави на заставит бегать так как бегали до забитого нами гола. Хороший урок случился с Эспаньолом. Неважно какой был процент владения, сколько раз Барса наносила удар.... Счёт на табло. А если бы сегодня на последних минутах пропустили?! Как можно при 1-0 играть на сохранение счёта? И это с командой который даже не является середняком
Я разве сказал , что мне это нравится . Я наоборот сказал , что это все вопреки и нападение должно до последней минуты напрягать соперника . Пока этого нет - будет только выпадение волос с моей головы .
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AminO2
Ответ Экспертное мнение
Больше говорит о падении уровня лиги, если Барса вылетающая в ЛЕ настолько мало пропускает в чемпе, так не удавалось даже праймовому Атлетико
Все стабильно в лиге. "Реал", вышедший в 1/8 ЛЧ с первого места, получил, параллельно, в свои ворота 16 голов в Примере.
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Я Гражданин Мира
Значить надо встречаться с Баварии
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Ramin Mamedov
Самое смешное, что нынешняя Барса по игре одна из худших Барс за последние лет 15, но такой дикий фарт.. сегодня одна Жирона за последние 15 минут могла 3 мяча забить..
+4
-3
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jackdaniels
Ответ Юрий Кечко
Знаете , результат вроде хороший Но я тут впервые за долгое время поставил на барсу, соотвественно включил ее в конце Это был отборный валидол Топ Клубы не должны такого допускать с середняками, до сих пор трясёт
Нужно понимать, что команда почти на протяжении месяца играет через два дня на третий. Играть на 100% все матчи просто невозможно, так что тут банальная усталость, не более. Взяли 3 очка - отлично
+3
0
+3
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Aram Avanesian
Ответ Леван Мкртчян
И Фати ,как минус один нападающий -- закон сохранения энергии в природе. Все говорят , что он ментально не может восстановиться после травмы, но сегодня был парад принятия им феерически идиотских решений, а это уже называется ’футбольный интеллект’-- он либо есть у игрока, либо его нет. Тут ни на какие травмы не скинешь Спасибо хоть в эпизоде с голом скинул на Альбу
То же самое можно сказать про Рафинью
+15
-3
+12
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Tigran Voskanyan
Ответ ZamoRano
Мдааа, это явно заявка на полуфинал лиги Европы! Лишь бы топарюга вегорст не вставил по старинке(((
Боязно за Лигу Европы. МЮ и Арсенал в очень хорошей форме, да и Юве нельзя сбрасывать со счетов.
+6
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