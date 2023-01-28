«Барселоне» не забили в 14 из 18 матчей Ла Лиги. 6 пропущенных голов – лучший результат в топ-лигах

« » не пропускает в трех играх подряд в .

Сегодня команда обыграла «Жирону» (1:0) в 19-м туре. Теперь у нее 14 сухих матчей в Ла Лиге из 18 возможных.

Забить каталонцам сумели «Сосьедад» (4:1), «Реал» (1:3), «Осасуна» (2:1) и «Эспаньол» (1:1).

6 пропущенных голов – лучший результат среди участников топ-5 лиг Европы. «Ньюкаслу», занимающему по этому показателю второе место, в АПЛ забили 11 раз.

Далее «блауграна» выступит в гостях у «Бетиса» – это случится 1 февраля.