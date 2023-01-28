Хави про 1:0 с «Жироной»: «Барсе» нужно прибавлять. Нужно стремиться к большему в атаке, отступать от сценария»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жирона Усман Дембеле Футбол

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с «Жироной» (1:0) в 19-м туре Ла Лиги.

«Нам нужно прибавлять, мы должны стремиться добиться в атаке большего.

Сегодня «Жирона» играла немного иначе. Мы владели мячом и создали много моментов в результате высокого прессинга, но соперник удивил нас изменением стиля.

Мы были не в лучшей форме. Я удовлетворен тем, что мы набрали три очка, однако следует прибавить.

Нам было тяжело создавать моменты. Порой нужно отступать от сценария.

У Дембеле травма, и это грустно, поскольку он определяющий футболист. Он что-то почувствовал, так что там явно травма. Он заметил какое-то повреждение четырехглавой мышцы», – сказал Хави.

«Барселоне» не забили в 14 из 18 матчей Ла Лиги. 6 пропущенных голов – лучший результат в топ-лигах

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13 комментариев

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Muhammad Orhan
Ответ X97
Рафинья и Фати, днише🤦🏻‍♂️
Не то слова хуже что может быть это они
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Сергей Волошин
Сегодня Рафинья показал,что он полный ноль.В первом тайме вообще все пасы назад....Весь матч спрятался на правом фланге у бровки...Не запомнился ни одним обострением,обыгрышем 1 в 1. Один раз был в центре,мог забить....не попал по мячу....Нет желания у него обострять...Не ожидал от него такого....Днище...Извините...
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remontada
Ответ aidos_1979
Команды по типу Жирон должны выносить без какого либо чемпионского характера
С какой стати? Это не любители пoдзaборные. Хорошая команда из середины таблицы. Они тоже умеют доставлять проблемы.
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Егор Остроухов
Надеюсь с Усманом всё в порядке. А Педри снова важный мяч забил, поздравляю!
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+1
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Ramil Usmanov
Ответ Karl0709
Завтра после проигрыша от Реала Сосьедада у Барсы будет 6 очков преимущества .
Пусть так и будет!
+2
0
+2
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Karl0709
Завтра после проигрыша от Реала Сосьедада у Барсы будет 6 очков преимущества .
+4
0
+4
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ljolik888
Хави надо после первого гола научить игроков идти и добивать соперника . Фортуна не может быть всегда на нашей стороне .
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aidos_1979
Ответ remontada
Не понимаю тех, кто жалуется на то, что Барса отдаёт мяч после забитого гола. Результат это приносит, ворота на замке - что ещё надо? Так бывает - игра не всегда бьёт фонтаном. Да, такое зрелище как сегодня - совсем не комильфо, но тот же Реал без внятной игры стабильно добывает результат, и это нормально. Команда демонстрирует чемпионский менталитет, очки на характере - это самое главное.
Команды по типу Жирон должны выносить без какого либо чемпионского характера
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remontada
Не понимаю тех, кто жалуется на то, что Барса отдаёт мяч после забитого гола. Результат это приносит, ворота на замке - что ещё надо?
Так бывает - игра не всегда бьёт фонтаном.
Да, такое зрелище как сегодня - совсем не комильфо, но тот же Реал без внятной игры стабильно добывает результат, и это нормально.
Команда демонстрирует чемпионский менталитет, очки на характере - это самое главное.
+10
0
+10
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X97
Рафинья и Фати, днише🤦🏻‍♂️
+17
-2
+15
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MK Gamer
Ответ rigobersong
Жаль, Аубу не вернуть, очень бы пригодился:)
Реально не хватает
+5
0
+5
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GuruFutbola
Хави настроил механизм, и даже когда игра не идет и/или кабинетные дисквалифицируют игроков за просто так, Барса все равно забирает победы)
Чемпионский дух)
+28
-5
+23
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hill456
Ответ rigobersong
Жаль, Аубу не вернуть, очень бы пригодился:)
Комментарий скрыт
0
-11
-11
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rigobersong
Жаль, Аубу не вернуть, очень бы пригодился:)
+34
-3
+31
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