Хави про 1:0 с «Жироной»: «Барсе» нужно прибавлять. Нужно стремиться к большему в атаке, отступать от сценария»
Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с «Жироной» (1:0) в 19-м туре Ла Лиги.
«Нам нужно прибавлять, мы должны стремиться добиться в атаке большего.
Сегодня «Жирона» играла немного иначе. Мы владели мячом и создали много моментов в результате высокого прессинга, но соперник удивил нас изменением стиля.
Мы были не в лучшей форме. Я удовлетворен тем, что мы набрали три очка, однако следует прибавить.
Нам было тяжело создавать моменты. Порой нужно отступать от сценария.
У Дембеле травма, и это грустно, поскольку он определяющий футболист. Он что-то почувствовал, так что там явно травма. Он заметил какое-то повреждение четырехглавой мышцы», – сказал Хави.
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Так бывает - игра не всегда бьёт фонтаном.
Да, такое зрелище как сегодня - совсем не комильфо, но тот же Реал без внятной игры стабильно добывает результат, и это нормально.
Команда демонстрирует чемпионский менталитет, очки на характере - это самое главное.
Чемпионский дух)