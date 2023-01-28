Хави про 1:0 с «Жироной»: «Барсе» нужно прибавлять. Нужно стремиться к большему в атаке, отступать от сценария»

Главный тренер «Барселоны» Хави подвел итоги матча с «Жироной» (1:0) в 19-м туре .

«Нам нужно прибавлять, мы должны стремиться добиться в атаке большего.

Сегодня « » играла немного иначе. Мы владели мячом и создали много моментов в результате высокого прессинга, но соперник удивил нас изменением стиля.

Мы были не в лучшей форме. Я удовлетворен тем, что мы набрали три очка, однако следует прибавить.

Нам было тяжело создавать моменты. Порой нужно отступать от сценария.

травма, и это грустно, поскольку он определяющий футболист. Он что-то почувствовал, так что там явно травма. Он заметил какое-то повреждение четырехглавой мышцы», – сказал .

«Барселоне» не забили в 14 из 18 матчей Ла Лиги. 6 пропущенных голов – лучший результат в топ-лигах