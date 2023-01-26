Брат Алвеса Ней: «Дани попал в ловушку. Сделаем все, чтобы вытащить его из демоническо-дьявольской схемы»

Теги ПСЖ Ювентус Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес происшествия Пумас Футбол

Брат защитника Дани Алвеса прокомментировал задержание игрока полицией.

Экс-футболист «Пумас» обвиняется в изнасиловании, ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

«Мой брат попал в ловушку. Моя семья не сдастся.

У моего брата безупречная карьера, в ходе которой он играл по всему миру, и эта неразбериха, в которую его впутали, его карьеру топит.

Мы определенно сделаем все, чтобы вытащить его из этой демоническо-дьявольской схемы, в которой он оказался», – сказал Ней в эфире Espejo Publico.

Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы

Материалы по теме

56 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
29f4dmp7qw
Мы «имели» девок в бане,
Аж трещали косяки!!!
Неужели нас посОдют
За такие пустяки?!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GeorgeKh
Ответ Sekor
Меня всегда Коста раздражал. Абсолютно средний форвард, да еще и такой провокатор. Не люблю Роя Кина, но был бы рад, если б он Косте так врезал, а не несчастному Холанду. Суарес хоть реально талант, да и не такая уж прям сволочь.
А Рой Кин не мерзкий провокатор?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
burefan
Пиструн надо было держать в штанах!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ubAA
Конечно вытащим, через 5 лет выйдет, очищенным, от дьявольских оков )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Новиков
Все мужики недооценивают женщин , многие из них хитрожопые создания , которые кроме как наживаться одним местом ничего не умеют .
Правды никто не знает , но то что она его могла спровоцировать на близость и включить потом бедную овечку не исключаю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
deimon7.7
Ну такая себе логика у братухи) Типо если ты успешный футболист, то можно любой женщине за щеку засунуть?)А потом приплетать демонов, садомитов и прочих шайтанов с их схемами, Данька же не виноват, он футболист хороший 🤡🤡🤡
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Nadert@
безупречная карьера совсем не мешает насильничать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GambitEvansa
После отказа пострадавшей от компенсации в обмен на мировую, любая версия корысти и хитрого плана с её стороны выглядит нелепой.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Руслан Узденов
Он про карьеру рассуждает. Тут уже за жизнь речь и в дьявольскую схему его впутал слабый передок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
<=Ubriaco_Belloccio=>
Зовите Влада Кадони.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Brigant
Выплатить залог и уехать в Россию, подписать контракт со Спартаком, у которого есть опыт укрывания преступников.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
iden prime
Ответ server34
Более менее толковым игрокам пора брать пример с Месси не только на поле, но и в семейной жизни. Человек всю жизнь живёт с одной женщиной и по таким заведениям не ходит. А Алвес в любом случае в пролёте. Если секс по согласию, то жена может развестись и отсудить много денег, а, если на самом деле изнасилование, то тюрьма.
нравился Месси.но после того как вратарь после финала начал творить дичь а Месси его даже не успокоил.нах его
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вячеслав Смирнов
Он всегда бы омерзительным человеком, все его вытерания соплей об соперника явно это доказывали. Так что о какой репутации можно говорить.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
GMF
Ответ Theodor Herzl
- В медовую ловушку, подстроенную советскими спецслужбами, - позже уточнит Ней
Царской охранкой
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
АГОШКИН Алексей
Там тоже сатанисты и демоны,пыня на выход!!!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xm.md
Ответ server34
Более менее толковым игрокам пора брать пример с Месси не только на поле, но и в семейной жизни. Человек всю жизнь живёт с одной женщиной и по таким заведениям не ходит. А Алвес в любом случае в пролёте. Если секс по согласию, то жена может развестись и отсудить много денег, а, если на самом деле изнасилование, то тюрьма.
Кем ты приходишься Месси? Родственник или может быть охранник?
А то знаешь чем он занимается или не занимается
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Temp Account
Ответ Theodor Herzl
- В медовую ловушку, подстроенную советскими спецслужбами, - позже уточнит Ней
Не исключен и такой вариант.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
server34
Более менее толковым игрокам пора брать пример с Месси не только на поле, но и в семейной жизни. Человек всю жизнь живёт с одной женщиной и по таким заведениям не ходит. А Алвес в любом случае в пролёте. Если секс по согласию, то жена может развестись и отсудить много денег, а, если на самом деле изнасилование, то тюрьма.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Дороговатый минет.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Ответ justbored
"Demonicodiabólica" надо запомнить. Название для фильма, кстати.
В этом фильме ужасов похотливая девушка ходит по туалетам ночных клубов и нападает на беспомощных мужчин, сидящих на унитазах, и безжалостно насилует их.
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pol Belov
Ответ Konstantin Meerov
во всех непонятных ситуациях надо валить на русских и путина. это тренд. братец не в тренде
какой оригинальный у тебя комментарий!
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
saionera
Ответ Ola BP
Было куча историй о якобы насильниках. Основная масса - желание денег. Но тут, судя по всему, Алвес действительно подверг насилию. И если так, то желаю ему присесть на максимальный срок.
точняк,на пятерик
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Konstantin Meerov
во всех непонятных ситуациях надо валить на русских и путина. это тренд. братец не в тренде
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
arspurs9
Не знаю на счет демонических схем и пока не буду уж окончательно кого-то хоронить, но пока что, по всем известным инсайдам, складывается впечатление, что демоническо-дьявольское поведение было именно со стороны Дани.

Где то сейчас ставит свечки одна Катерина)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Theodor Herzl
- В медовую ловушку, подстроенную советскими спецслужбами, - позже уточнит Ней
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий