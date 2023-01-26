Брат Алвеса Ней: «Дани попал в ловушку. Сделаем все, чтобы вытащить его из демоническо-дьявольской схемы»

Брат защитника Дани Алвеса прокомментировал задержание игрока полицией.

Экс-футболист « » обвиняется в изнасиловании, ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

«Мой брат попал в ловушку. Моя семья не сдастся.

У моего брата безупречная карьера, в ходе которой он играл по всему миру, и эта неразбериха, в которую его впутали, его карьеру топит.

Мы определенно сделаем все, чтобы вытащить его из этой демоническо-дьявольской схемы, в которой он оказался», – сказал Ней в эфире Espejo Publico.

Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы