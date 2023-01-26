Брат Алвеса Ней: «Дани попал в ловушку. Сделаем все, чтобы вытащить его из демоническо-дьявольской схемы»
Брат защитника Дани Алвеса прокомментировал задержание игрока полицией.
Экс-футболист «Пумас» обвиняется в изнасиловании, ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.
«Мой брат попал в ловушку. Моя семья не сдастся.
У моего брата безупречная карьера, в ходе которой он играл по всему миру, и эта неразбериха, в которую его впутали, его карьеру топит.
Мы определенно сделаем все, чтобы вытащить его из этой демоническо-дьявольской схемы, в которой он оказался», – сказал Ней в эфире Espejo Publico.
Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы
Аж трещали косяки!!!
Неужели нас посОдют
За такие пустяки?!!!
Правды никто не знает , но то что она его могла спровоцировать на близость и включить потом бедную овечку не исключаю
А то знаешь чем он занимается или не занимается
Где то сейчас ставит свечки одна Катерина)