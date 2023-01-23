Дани Себальос: «Реал» – самый большой клуб в мире. Отдам все силы, если тренер попросит»

Теги Реал Мадрид Атлетик Ла Лига Дани Себальос Футбол

Дани Себальос прокомментировал победу «Реала» над «Атлетиком».

Мадридский клуб одержал победу в 18-м туре Ла Лиги со счетом 2:0.

– Сегодня я хотел привнести энергию и желание. Я очень рад, что помог «Реалу» победить на непростом поле.

– Чувствуете ли вы, что начнете играть больше?

– Я в распоряжении тренера. Он задействовал меня на днях, когда команда нуждалась во мне больше всего. Сегодня я получил еще один шанс. Я отдам все силы, если тренер попросит меня об этом.

– Ваш контракт истекает этим летом. Хотите ли вы остаться в клубе?

– «Реал» – это самый большой клуб в мире. Сейчас самое время стиснуть зубы, ведь у меня осталось четыре месяца по контракту. Впереди еще много игр, чтобы показать, что я обладаю достаточным уровнем, чтобы остаться в этом клубе, – заявил полузащитник мадридцев в интервью DAZN.

В этом сезоне Ла Лиги Себальос принял участие в 10 матчах, в которых сделал одну голевую передачу. Его подробную статистику можно найти здесь.

 

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17 комментариев

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Zorro
Ответ Astret
100% согласен, барселона самый судейский клуб, вот вчера игроку барселоне не дали чистейший красный. Как еще это объяснить?
От куда начать смеяться?((
0
-1
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Astret
Ответ Zorro
Самый судейский клуб в мире 🌍
100% согласен, барселона самый судейский клуб, вот вчера игроку барселоне не дали чистейший красный. Как еще это объяснить?
+2
0
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Zorro
Самый судейский клуб в мире 🌍
0
-3
-3
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Wekil Halylow
Ответ nikolozi33
Дани отличный игрок и Он это доказывает на поле. Мадриду необходим он и будет правильно, если Перес продлит с ним контракт.
У Дани нет высокомерия не конфликтний когда он играл у нас (Арсенал) помог выйграт кубок Англи
+2
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Raul14
Ответ !Sc@ryClown!
Барселона больше,а Реал 2й. Барса исторически главный клуб Испании.
Нет, Банкротлона главное посмешище Испании!
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Remix
Резиновый чтоли реал?
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Billy_Shears
Так вот в чем дело, его просто надо было попросить..
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Pitkin
Дани Стебальос: «Реал» – самый большой клуб в мире» Хорошо постебался.
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GuruFutbola
Это что
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Muga Gappaev
А если не попросит, то не отдаст?
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nikolozi33
Дани отличный игрок и Он это доказывает на поле. Мадриду необходим он и будет правильно, если Перес продлит с ним контракт.
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corazón blanco
Ответ !Sc@ryClown!
Барселона больше,а Реал 2й. Барса исторически главный клуб Испании.
Так у Мадрида больше всех титулов в чемпионате Испании. Да и болельщиков в Испании намного больше у Мадрида, чем у Барселоны.
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Apotamkin
... хорошо щас Дани играет. Быстро, четко и не передерживает мяч.
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ZamoRano
Ответ !Sc@ryClown!
Барселона больше,а Реал 2й. Барса исторически главный клуб Испании.
Ты не права.
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!Sc@ryClown!
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corazón blanco
В Мадриде тренер не должен просить отдавать все силы, это обязан делать любой игрок, кто одевает футболку клуба. Себальос прекрасно играет в последнее время, надеюсь будет продолжать в том же духе, ну и своей игрой заслуживает продления контракта.
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белошип
Себальос умница,вчера был очень хорош,надеюсь продолжит и дальше радовать своей яркой игрой)
+3
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