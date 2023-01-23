Дани Себальос: «Реал» – самый большой клуб в мире. Отдам все силы, если тренер попросит»

прокомментировал победу « » над « ».

Мадридский клуб одержал победу в 18-м туре Ла Лиги со счетом 2:0.

– Сегодня я хотел привнести энергию и желание. Я очень рад, что помог «Реалу» победить на непростом поле.

– Чувствуете ли вы, что начнете играть больше?

– Я в распоряжении тренера. Он задействовал меня на днях, когда команда нуждалась во мне больше всего. Сегодня я получил еще один шанс. Я отдам все силы, если тренер попросит меня об этом.

– Ваш контракт истекает этим летом. Хотите ли вы остаться в клубе?

– «Реал» – это самый большой клуб в мире. Сейчас самое время стиснуть зубы, ведь у меня осталось четыре месяца по контракту. Впереди еще много игр, чтобы показать, что я обладаю достаточным уровнем, чтобы остаться в этом клубе, – заявил полузащитник мадридцев в интервью DAZN.

В этом сезоне Ла Лиги Себальос принял участие в 10 матчах, в которых сделал одну голевую передачу. Его подробную статистику можно найти здесь.