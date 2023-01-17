Павлюченко о Fan ID: «Не собираюсь оформлять. Не планировал ходить на матчи»

заявил, что не собирается оформлять Fan ID.

«Не планировал ходить на матчи. В прошлом году посещал игры по приглашению клуба. Я не собираюсь оформлять себе Fan ID», – сказал бывший форвард сборной России.

В первой части сезона Мир система Fan ID работала на пяти стадионах: в Сочи, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Екатеринбурге.

С 1 декабря прошлого года закон о паспорте болельщика распространился на все стадионы клубов Премьер-Лиги.