Павлюченко о Fan ID: «Не собираюсь оформлять. Не планировал ходить на матчи»

Теги Роман Павлюченко премьер-лига Россия Сборная России по футболу болельщики Чемпионат.com Fan ID Футбол

Роман Павлюченко заявил, что не собирается оформлять Fan ID. 

«Не планировал ходить на матчи. В прошлом году посещал игры по приглашению клуба. Я не собираюсь оформлять себе Fan ID», – сказал бывший форвард сборной России. 

В первой части сезона Мир РПЛ система Fan ID работала на пяти стадионах: в Сочи, Нижнем Новгороде, Ростове, Самаре и Екатеринбурге.

С 1 декабря прошлого года закон о паспорте болельщика распространился на все стадионы клубов Премьер-Лиги.

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dizzod
Рома: меня и в молодости особо на стадион не тянуло.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Буриков Василий
Ответ Evil
Divan ID - нормальная тема
Бесплатная, без оформления документов))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
adamx
Ответ ЗЕНИТ65
Меры безопасности в метро, на ж/д и авто- вокзалах, в аэропортах вас не смущают. То, что ваши персональные данные разбросаны по всему интернету от сайтов до интернет магазинов тоже не смущает. А тут вдруг возникли проблемы.
даже в метро не нужен фан айди. а там скопление народа не меньше на 1 кв.м.
Это чистая блажь солнцеликого. Прогнется народ или нет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Чидакин
Рома - наш пацан
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЗЕНИТ65
Ответ laudrup
Уровень нашего чемпионата сейчас такой, что РПЛ должна доплачивать, чтобы люди ходили на стадион. Вместо этого они устанавливают дурацкие правила.
Меры безопасности в метро, на ж/д и авто- вокзалах, в аэропортах вас не смущают. То, что ваши персональные данные разбросаны по всему интернету от сайтов до интернет магазинов тоже не смущает. А тут вдруг возникли проблемы.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
laudrup
Уровень нашего чемпионата сейчас такой, что РПЛ должна доплачивать, чтобы люди ходили на стадион. Вместо этого они устанавливают дурацкие правила.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ЗЕНИТ65
Ответ sashka.loker
Я классический кузьмич, ходил с семьёй на стадион 4-5 раз в год. Теперь просто не буду. Хотя вроде как Фан Айди вводили именно для того, чтобы люди семьями ходили
В чём проблема сделать?
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evil
Ответ Саша Пушкин
Так бывшие работяги, когда выходят на пенсию, тоже не рвутся обратно на завод, посмотреть как вкалывают их бывшие коллеги за станком. Всё логично.
Кассир пятерочки на пенсии: закупаюсь только на рынке
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Саша Пушкин
Так бывшие работяги, когда выходят на пенсию, тоже не рвутся обратно на завод, посмотреть как вкалывают их бывшие коллеги за станком. Всё логично.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tolstiy
Ответ DrunkGonzo
рома революционер
В чем? Он и до этого не ходил, только если позовут, а звали не часто....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tolstiy
Получается что бывшие футболисты, кроме тех которые сейчас работают в клубах или тв, на футбол не ходят и не планируют... Тоже правильно...
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evil
Ответ sashka.loker
Я классический кузьмич, ходил с семьёй на стадион 4-5 раз в год. Теперь просто не буду. Хотя вроде как Фан Айди вводили именно для того, чтобы люди семьями ходили
А я хотел оформить через госуслуги, но так и не смог, то фото им не нравится, то ещё что-то. Сделал диван айди и не парюсь теперь.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sashka.loker
Я классический кузьмич, ходил с семьёй на стадион 4-5 раз в год. Теперь просто не буду.
Хотя вроде как Фан Айди вводили именно для того, чтобы люди семьями ходили
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Evil
Divan ID - нормальная тема
+14
0
+14
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DrunkGonzo
рома революционер
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий