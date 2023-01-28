Родригао о гражданстве РФ: «Не вижу препятствий, чтобы рассмотреть вопрос. Мне нравится в России»
Родригао не исключил, что в будущем задумается о получении гражданства России.
– Малком и Клаудиньо делают российское гражданство. Возникали ли у тебя мысли тоже его оформить?
– Никогда об этом не задумывался, потому что не располагал детальной информацией о том, для чего мне это нужно. Может быть, однажды я задумаюсь об этом всерьез.
Не вижу никаких препятствий, чтобы рассмотреть этот вопрос. Мне очень нравится в России, я благодарен этой стране за то, как она приняла меня, как здесь развивается моя карьера, – сказал защитник «Зенита».
Высококвалифицированные иностранные специалисты — иностранные граждане, имеющие опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия их трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают получение ими заработной платы (вознаграждения) в размере двух и более миллионов рублей в год.
Опыт и достижения у них есть в КОНКРЕТНОЙ ОБЛАСТИ и з/п за год подходит.(большо 2 млн рублей)
Бразильцы по этому показателю с лихвой перекрывают установленный показатель.
https://gu.spb.ru/188279/eservice/#:~:text=%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%20%E2%80%94%20%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5,%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205130013
Так что по закону победа в суперсоревновании - футбольном турнире ОИ - ничего этим бразильцам не даёт.