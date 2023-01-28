Родригао о гражданстве РФ: «Не вижу препятствий, чтобы рассмотреть вопрос. Мне нравится в России»

не исключил, что в будущем задумается о получении гражданства России.

– Малком и Клаудиньо делают российское гражданство. Возникали ли у тебя мысли тоже его оформить?

– Никогда об этом не задумывался, потому что не располагал детальной информацией о том, для чего мне это нужно. Может быть, однажды я задумаюсь об этом всерьез.

Не вижу никаких препятствий, чтобы рассмотреть этот вопрос. Мне очень нравится в России, я благодарен этой стране за то, как она приняла меня, как здесь развивается моя карьера, – сказал защитник « ».