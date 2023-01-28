Родригао о гражданстве РФ: «Не вижу препятствий, чтобы рассмотреть вопрос. Мне нравится в России»

Теги Зенит премьер-лига Россия Родригао Спорт-Экспресс Футбол

Родригао не исключил, что в будущем задумается о получении гражданства России.

– Малком и Клаудиньо делают российское гражданство. Возникали ли у тебя мысли тоже его оформить?

– Никогда об этом не задумывался, потому что не располагал детальной информацией о том, для чего мне это нужно. Может быть, однажды я задумаюсь об этом всерьез.

Не вижу никаких препятствий, чтобы рассмотреть этот вопрос. Мне очень нравится в России, я благодарен этой стране за то, как она приняла меня, как здесь развивается моя карьера, – сказал защитник «Зенита».

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9 комментариев

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Дмитрий9779
Ответ Novak
Спортсменов нет в приказе Минтруда, где перечислены профессии квалифицированных специалистов для получения гражданства в упрощённом порядке. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205130013 Так что по закону победа в суперсоревновании - футбольном турнире ОИ - ничего этим бразильцам не даёт.
Есть:
Высококвалифицированные иностранные специалисты — иностранные граждане, имеющие опыт работы, навыки или достижения в конкретной области деятельности, если условия их трудовой деятельности в Российской Федерации предполагают получение ими заработной платы (вознаграждения) в размере двух и более миллионов рублей в год.

Опыт и достижения у них есть в КОНКРЕТНОЙ ОБЛАСТИ и з/п за год подходит.(большо 2 млн рублей)
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BananaMama
А какая у него категория годности в военном билете будет?
0
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Джек Девяткин
Тебе в России нравятся только деньги, будь откровенен...и не надо громких слов
+2
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Karel
Ответ Novak
Спортсменов нет в приказе Минтруда, где перечислены профессии квалифицированных специалистов для получения гражданства в упрощённом порядке. http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205130013 Так что по закону победа в суперсоревновании - футбольном турнире ОИ - ничего этим бразильцам не даёт.
Как раз по закону и являются. Есть еще критерий - заработная плата иностранного гражданина в России.
Бразильцы по этому показателю с лихвой перекрывают установленный показатель.
https://gu.spb.ru/188279/eservice/#:~:text=%D0%92%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%20%E2%80%94%20%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B5,%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%20%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%20%D0%B2%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.
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бускетс
Ответ NIK7478
Малком и Клаудиньо готовятся свалить из России, так что это никому не нужно.
Маклом да, а про Клаудиньо нечего нет
0
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-3
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NIK7478
Малком и Клаудиньо готовятся свалить из России, так что это никому не нужно.
+2
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-5
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Руслан Узденов
Чтобы выигрывать у киргизов, при всём к ним уважении, необходимо натурализовать всех Бразил Зенита?
+6
-3
+3
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Novak
Ответ Дмитрий9779
Клаудиньо и Малкому его дадут без нужного времени проживания в стране,они подходят под пункт высококвалифицированные специалисты,т к являются Олимпийскими чемпионами.Родригао надо будет соблюсти все правила получения гражданства РФ.
Спортсменов нет в приказе Минтруда, где перечислены профессии квалифицированных специалистов для получения гражданства в упрощённом порядке.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205130013
Так что по закону победа в суперсоревновании - футбольном турнире ОИ - ничего этим бразильцам не даёт.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Клаудиньо и Малкому его дадут без нужного времени проживания в стране,они подходят под пункт высококвалифицированные специалисты,т к являются Олимпийскими чемпионами.Родригао надо будет соблюсти все правила получения гражданства РФ.
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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