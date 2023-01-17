Промес посетил хоккейный матч «Спартака» против «Автомобилиста»
Квинси Промес посетил матч хоккейного «Спартака».
Полузащитник футбольной команды красно-белых пришел поддержать хоккеистов в игре КХЛ против «Автомобилиста» (2:5, второй перерыв).
Ранее Промес не отправился со «Спартаком» на сбор в Дубай.
Промес не поехал на сбор в ОАЭ – возможно, из-за риска экстрадиции. Как устроена выдача людей?
Ещё ранее Промес потерял полтонны кокса.
А ещё ранее Промес тыкал в живого человека ножом, пытаясь причинить колото-резаные ранения, несовместимые с жизнью.