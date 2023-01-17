Промес посетил хоккейный матч «Спартака» против «Автомобилиста»

Теги Спартак Спартак премьер-лига Россия КХЛ Квинси Промес Чемпионат.com Хоккей

Квинси Промес посетил матч хоккейного «Спартака».

Полузащитник футбольной команды красно-белых пришел поддержать хоккеистов в игре КХЛ против «Автомобилиста» (2:5, второй перерыв).

Ранее Промес не отправился со «Спартаком» на сбор в Дубай.

Промес не поехал на сбор в ОАЭ – возможно, из-за риска экстрадиции. Как устроена выдача людей?  

9 комментариев

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Николай Повалюхин
Хайпожоры не успокоятся до марта
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Доктор Верховцев
Ответ Сергей Сурков
Берегись а то и ты допи""""""ся
Можно расценивать это как угрозу, скринить и отправлять заявление?
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Сергей Сурков
Ответ Доктор Верховцев
Ранее Промес не отправился со «Спартаком» на сбор в Дубай. Ещё ранее Промес потерял полтонны кокса. А ещё ранее Промес тыкал в живого человека ножом, пытаясь причинить колото-резаные ранения, несовместимые с жизнью.
Берегись а то и ты допи""""""ся
+1
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-2
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Доктор Верховцев
Ранее Промес не отправился со «Спартаком» на сбор в Дубай.
Ещё ранее Промес потерял полтонны кокса.
А ещё ранее Промес тыкал в живого человека ножом, пытаясь причинить колото-резаные ранения, несовместимые с жизнью.
+1
-3
-2
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Доктор Верховцев
Ждём новость про «Промес съел хот-дог», «Промес сходил в туалет», «Промес посмотрел «Чебурашку»».
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вован63
Поддержал!
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Леван Мкртчян
Закладчики в ЕКБ уже потирают руки в предвкушении трудной рабочей недели
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Владимир Молявин
Молодец!!! Так держать!!!
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-1
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Это там он уголовник, а у нас - почетный гость!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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