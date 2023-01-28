Артета про 0:1 от «Сити»: «Я очень расстроен, «Арсенал» мог добиться куда большего. Одно действие решило исход матча»
Микель Артета прокомментировал поражение «Арсенала» от «Манчестер Сити».
Лондонский клуб на выезде проиграл «Сити» (0:1) в 4-м раунде Кубка Англии.
«Я очень расстроен. Думаю, мы могли добиться куда большего в этой игре.
Одно действие решило исход матча. Игра была напряженная, но одно движение изменило все.
Полагаю, мы могли действовать значительно лучше [в моменте с голом Натана Аке], сыграть более дисциплинированно, когда мяч находился в нашей штрафной.
У нас были явные моменты, но мы не забили. Думаю, мы можем извлечь много позитива из этой игры – то, как мы подготовились, как вели борьбу. У этой команды выиграть очень сложно, но мы сражались до последнего.
В важных матчах в решающий момент нужно менять ситуацию в свою пользу. Вот так выигрываются эти матчи», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире ITV.
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.
Если слить, то зачем выпустил игроков основы во втором тайме? Возможно аппетит пришел во время еды, когда увидел, что даже таким составом играют с Сити на равных, выпустил основных, чтобы дожать победу. Непонятно, чего добивался.