Артета про 0:1 от «Сити»: «Я очень расстроен, «Арсенал» мог добиться куда большего. Одно действие решило исход матча»

прокомментировал поражение «Арсенала» от « ».

Лондонский клуб на выезде проиграл «Сити» (0:1) в 4-м раунде Кубка Англии.

«Я очень расстроен. Думаю, мы могли добиться куда большего в этой игре.

Одно действие решило исход матча. Игра была напряженная, но одно движение изменило все.

Полагаю, мы могли действовать значительно лучше [в моменте с голом ], сыграть более дисциплинированно, когда мяч находился в нашей штрафной.

У нас были явные моменты, но мы не забили. Думаю, мы можем извлечь много позитива из этой игры – то, как мы подготовились, как вели борьбу. У этой команды выиграть очень сложно, но мы сражались до последнего.

В важных матчах в решающий момент нужно менять ситуацию в свою пользу. Вот так выигрываются эти матчи», – сказал главный тренер « » в эфире ITV.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.