Артета про 0:1 от «Сити»: «Я очень расстроен, «Арсенал» мог добиться куда большего. Одно действие решило исход матча»

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Арсенал Натан Аке Футбол

Микель Артета прокомментировал поражение «Арсенала» от «Манчестер Сити».

Лондонский клуб на выезде проиграл «Сити» (0:1) в 4-м раунде Кубка Англии.

«Я очень расстроен. Думаю, мы могли добиться куда большего в этой игре.

Одно действие решило исход матча. Игра была напряженная, но одно движение изменило все.

Полагаю, мы могли действовать значительно лучше [в моменте с голом Натана Аке], сыграть более дисциплинированно, когда мяч находился в нашей штрафной.

У нас были явные моменты, но мы не забили. Думаю, мы можем извлечь много позитива из этой игры – то, как мы подготовились, как вели борьбу. У этой команды выиграть очень сложно, но мы сражались до последнего.

В важных матчах в решающий момент нужно менять ситуацию в свою пользу. Вот так выигрываются эти матчи», – сказал главный тренер «Арсенала» в эфире ITV.

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию игры.

Материалы по теме

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Adamdfdgds
Ответ Александр Цигельников
Как же не хватает Жезуса, ну и Локонга пока что далеко не Парти
Локонге пока далеко до того, чтобы называться футболистом)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Magic_Man
Ответ Muhammad Nazaraliev
Поставь очко на этот матч, если так уверен
Вас с детства, что-ли учат очко ставить?) Метод познания мира такой?)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammad Nazaraliev
Ответ art.shu05@gmail.com
Этот матч был лишь тренировкой. На Эмирейтс будет заруба
Кто тренируется лучше лучше, тот и на Эмерайтсе будет сильнее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammad Nazaraliev
Ответ Ваге Геворгян
В матче отложенном победит Арсенал! Счет 2-1 или 3-1
Поставь очко на этот матч, если так уверен
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Muhammad Nazaraliev
Ответ Alexander Yavriantz
Ну если б Нкетиа был бы также расторопен, как против МЮ, то сравняли бы.)
Ух этот "если бы"
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
art.shu05@gmail.com
Этот матч был лишь тренировкой. На Эмирейтс будет заруба
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Чё-Гевара
Почитав комменты, понял, Арс не сливался, а значит всё по-чесноку, а т.к. считаю футбол справедливым, всё вернется, не забили сегодня, залетит завтра! И плюс у МС дополнительно от 1 до 4 до матчей в Кубке+ЛЧ, могут надорваться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ваге Геворгян
В матче отложенном победит Арсенал! Счет 2-1 или 3-1
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ashot Kafka
Ответ jane gunn
Не поняла немного логики Артеты, выпустив резервный состав, он надеялся победить или слить матч? Предполагалось, что слить. Если слить, то зачем выпустил игроков основы во втором тайме? Возможно аппетит пришел во время еды, когда увидел, что даже таким составом играют с Сити на равных, выпустил основных, чтобы дожать победу. Непонятно, чего добивался.
Да он стабильно так делает в кубках в этом году - сначала дает время неосновным, а там по характеру матча усиливает основой когда необходимо. В той же ЛЕ скорее всего так же будет
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xm.md
Доминировал?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexander Yavriantz
Ну если б Нкетиа был бы также расторопен, как против МЮ, то сравняли бы.)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kalahun
Ну на один гол Арсенал наиграл точно. Временами возили Сити. конкуррентная игра от Арсенала. С Парти, Зиной и Мартином в старте будет совсем по-другому
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ArsenalUnbeaten
Достойная игра, равных соперников. Болельщиков Сити, с победой!
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jane gunn
Не поняла немного логики Артеты, выпустив резервный состав, он надеялся победить или слить матч? Предполагалось, что слить.
Если слить, то зачем выпустил игроков основы во втором тайме? Возможно аппетит пришел во время еды, когда увидел, что даже таким составом играют с Сити на равных, выпустил основных, чтобы дожать победу. Непонятно, чего добивался.
+8
-3
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Проигрыш в кубке надо забыть и сосредоточится на чемпионате АПЛ. Успехов Арсеналу там.
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Цигельников
Как же не хватает Жезуса, ну и Локонга пока что далеко не Парти
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Trey4rch
Игра была равная, не думаю, что Артете стоит расстраиваться, достойны были обе команды
+17
-1
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий